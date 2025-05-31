«ضاع عمرنا واحنا مش عارفينها».. عشبة رهيبة من عالم تاني.. نبات جبار جنب البيت هيخليك في أفضل أحوالك بطريقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد عشبة الرجلة واحدة من الأعشاب الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة في عالم العناية بالبشرة، حيث تستخدم في تحضير العديد من المستحضرات التجميلية والوصفات الطبيعية، بفضل احتوائها على الإنزيمات الهامة ومضادات الأكسدة، تلعب الرجلة دورًا فعالًا في تعزيز صحة البشرة وتحسين مظهرها، ويمكن دمجها مع مكونات طبيعية أخرى مثل الكركم، ماء الورد، وزيت جوز الهند للحصول على ماسكات فعالة تمنح البشرة إشراقة طبيعية وتساعد في علاج مشكلاتها المختلفة.

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تعرف عشبة الرجلة بقدرتها على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات، وعند دمجها مع الكركم، تزداد فعاليتها في محاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد، لتحضير هذا الماسك، نحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة واحدة من مسحوق الرجلة المطحون.

ملعقة واحدة من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير ماسك الكركم والرجلة

للحصول على أفضل النتائج، يفضل اتباع الخطوات التالية:

1. إحضار وعاء مناسب لخلط المكونات.

2. إضافة بودرة الكركم والرجلة إلى الوعاء.

3. إضافة عصير الليمون وزيت جوز الهند، ثم التقليب جيدًا.

4. إضافة ماء الورد بالتدريج مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط ذو قوام ناعم ومتجانس.

طريقة الاستخدام للحصول على بشرة متوهجة

لتحقيق أقصى استفادة من هذا الماسك، يفضل تطبيقه على الوجه بالطريقة التالية:

تنظيف الوجه جيدًا قبل الاستخدام.

توزيع الماسك بشكل متساوٍ على الوجه.

ترك الماسك لمدة 30 دقيقة حتى تمتصه البشرة.

شطف الوجه بالماء الفاتر لإزالة الماسك بالكامل.

فوائد ماسك عشبة الرجلة للبشرة

يتميز هذا الماسك بخصائص مذهلة تجعله من أفضل العلاجات الطبيعية للبشرة، ومن أهم فوائده: