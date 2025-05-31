الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد تطويل الرموش من أكثر الأمور التي تبحث عنها النساء للحصول على نظرة جذابة وساحرة فالرموش الطويلة تضفي سحرًا خاصًا على ملامح الوجه، وتغني عن استخدام الماسكارا والرموش الصناعية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالجمال الطبيعي والنقي في 2025.

مش هتحتاجي ماسكارا تاني.... وصفات طبيعية هتخلي رموشك أطول من تركيب الإكستنشن

من حسن الحظ أن هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو علاجات باهظة الثمن. وهذه أبرز الوصفات المجربة:

زيت الخروع لتطويل الرموش

يُعد زيت الخروع من أقدم وأشهر الزيوت المستخدمة في تطويل الرموش، حيث يحتوي على أحماض دهنية تغذي بصيلات الشعر وتحفز نموها.

زيت جوز الهند

من الزيوت الخفيفة التي يمكن استخدامها يومياً. ضعي كمية صغيرة على فرشاة ماسكارا نظيفة ومرريها على الرموش قبل النوم لتحصلي على نتائج مبهرة في تطويل الرموش.

الألوفيرا (جل الصبار)

يحتوي جل الألوفيرا على مغذيات وفيتامينات تقوي الشعيرات الدقيقة، مما يساعد في تطويل الرموش بطريقة آمنة وسريعة.

الشاي الأخضر المنقوع

استخدام منقوع الشاي الأخضر ككمادات على العينين يومياً يساهم في تطويل الرموش وتقويتها بفضل مضادات الأكسدة والكافيين.

الاهتمام بالتغذية الداخلية

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين E، والبيوتين، والزنك يساهم بشكل كبير في تطويل الرموش من الداخل إلى الخارج.

نصائح للحفاظ على تطويل الرموش لأطول فترة

بعد تحقيق نتائج مرضية في تطويل الرموش، يجب الالتزام ببعض العادات الصحية للحفاظ عليها وتقليل تساقطها: