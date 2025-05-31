الرياض - كتبت رنا صلاح - تحرص كثير من النساء على العناية ببشرتهن والبحث عن طرق طبيعية وآمنة لتفتيح لون الجلد واستعادة نضارته، خصوصا بعد التعرض المستمر لأشعة الشمس التي تؤدي إلى ظهور البقع والتصبغات، ومن بين هذه الطرق، هي الوصفات المنزلية، هي الاختيار الفعال واقتصادي دون الحاجة إلى منتجات كيميائية، لذلك سنعرض لكم كيفية تحضير وصفه طبيعية لتفتيح البشرة بخطوات إعداد بسيطة.

جددي إشراقة بشرتك من قلب الطبيعة.. اكتشفي وصفة طبيعية لتفتيح البشرة بمكونات بسيطة من مطبخك لبشرة أفتح وأنعم

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة هي الاختيار الأفضل لك للحصول على بشرة نضرة وصافية، لذلك وفرنا لكم أبرز وصفة طبيعية لتفتيح البشرة من خلال فيما يلي:

المكونات:

ثمرة طماطم متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير:

اغسلي الطماطم جيدا ثم قومي بهرسها حتى تحصلي على عصير ناعم القوام.

ضيفي ملعقة النشا إلى عصير الطماطم وامزجي المكونين جيدا حتى يصبح الخليط شبه متماسك.

وزعي الخليط على بشرتك بالتساوي مع تجنب منطقة العينين.

اتركي الماسك على وجهك لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماما.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ويفضل استخدام قطعة قماش ناعمة للتنظيف.

كرري الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على نتائج جيدة.

فوائد ماسك الطماطم للبشرة

تتضمن الطماطم على العديد من الفوائد الصحية للبشرة، وهي كالآتي:

يساعد على تقليل البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة بشكل تدريجي.

ينظف المسام ويقلل من ظهور الرؤوس السوداء.

يرطب البشرة بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والفيتامينات.

يعزز إنتاج الكولاجين بفضل فيتامين سي.

نصائح قبل الاستخدام

قومي بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل استخدام الماسك لأول مرة.

تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد وضع القناع.

إذا كانت بشرتك جافة، احرصي على ترطيبها بزيت طبيعي مثل زيت الزيتون بعد إزالة الماسك.

الانتظام في استخدام الوصفة يساهم في تحقيق نتائج أفضل خلال فترة قصيرة.

وهكذا، نكون قد استعرضنا إحدى الوصفات الطبيعية الفعّالة لتفتيح البشرة، لقد رأينا كيف أن المكونات المتوفرة في مطبخك يمكن أن تتحول إلى حلول جمالية لطيفة وآمنة، تساعد على توحيد لون البشرة، وتقليل البصبغات، ومنحك إشراقة طبيعية بعيدًا عن المواد الكيميائية القاسية.