الرياض - كتبت رنا صلاح - في مشهد يتكرر يوميًا لدى ملايين الأشخاص، يستيقظ البعض بشكل مفاجئ في منتصف الليل للذهاب إلى الحمام، دون أن يدركوا أن هذه الحركة البسيطة قد تشكّل خطرًا حقيقيًا على حياتهم إذا لم تُنفذ بطريقة آمنة ومدروسة.

طبيب سعودي حذرني منها.. عادة صباحية شائعة قد تعرضك للجلطة أو الوفاة المفاجئة عشان متقولش معرفش

أطلق عليه الأطباء “قانون الثلاث دقائق والنصف”، وهو أسلوب بسيط وفعّال لتقليل احتمالية الإصابة بالجلطات الدموية أو الأزمات القلبية التي قد تحدث عند الانتقال السريع من وضع النوم إلى الوقوف.

ففي لحظة الاستيقاظ، لا يكون الجسم وخاصة الدماغ والقلب قد استعاد نشاطه الكامل، مما يجعل أي حركة مفاجئة قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وبالتالي احتمالية فقدان الوعي أو الإصابة بمشكلة صحية خطيرة.

كيف تنهض بأمان من السرير؟

ينصح الأطباء باتباع خطوات مدروسة عند الاستيقاظ ليلًا أو صباحًا:

ابقَ مستلقيًا لمدة 30 ثانية بعد الاستيقاظ، للسماح للجسم بالتأقلم مع الانتقال من النوم.

اجلس على حافة السرير بهدوء لمدة 30 ثانية أخرى، كي يبدأ تدفق الدم بالانتظام تدريجيًا.

ضع قدميك على الأرض وانتظر مجددًا 30 ثانية قبل الوقوف.

بعدها يمكنك النهوض والمشي بأمان.

هذه الدقيقة والنصف الإضافية قد تشكل الفارق بين بداية يوم عادي أو وقوع حالة صحية طارئة.

احذر من شرب الماء فور الاستيقاظ

من الأخطاء الشائعة أيضًا، شرب الماء مباشرة بعد النهوض من النوم، وينصح الخبراء بالانتظار 3 دقائق على الأقل قبل تناول الماء، وذلك حتى يستقر إيقاع ضربات القلب وتستعيد الدورة الدموية توازنه، وعند شرب الماء، يُفضل أن يتم ذلك ببطء وعلى مراحل.

صحتك تبدأ من عاداتك الصغيرة

قد تبدو هذه الإرشادات بسيطة، لكنها في الواقع تُعد من أساسيات الوقاية من مشاكل صحية مفاجئة، والحفاظ على نمط استيقاظ آمن، وشرب الماء بطريقة صحيحة، والابتعاد عن الحركات المفاجئة كلها عوامل تعزز من صحة القلب والمخ وتطيل العمر بإذن الله.