الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تزايد حالات الإصابة بمرض السكري، يبحث الباحثون عن علاجات طبيعية آمنة تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم دون الاعتماد الكامل على الأنسولين. من بين هذه العلاجات الفعالة، تبرز عشبة كمثرى البلسم، المعروفة أيضًا بالبطيخ المر، التي أظهرت دراسات حديثة قدرتها على خفض السكر التراكمي بسرعة ملحوظة.

“معجزة ربانية لمرضى السكري” .. أفضل عشبة سحرية تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة .. مش هتحتاج

تحتوي العشبة على مركبات نشطة تنظم مستوى الجلوكوز في الدم.

تحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين الطبيعي.

تحسن امتصاص الخلايا للجلوكوز، مما يساهم في تقليل مستويات السكر خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

أفضل الطرق لاستخدام كمثرى البلسم يوميًا

تناول عصير العشبة الطازج على الريق صباحًا لضبط مستويات السكر.

شرب شاي الكمثرى المحضر من شرائح الثمرة قبل أو بعد الوجبات.

استخدام مكملات تحتوي على مستخلص العشبة تحت إشراف طبي.

من المهم دمجها مع نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم لتحقيق أفضل النتائج.

فوائد صحية إضافية لعشبة كمثرى البلسم

تدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزز المناعة بفضل مضادات الأكسدة القوية.

تقلل الالتهابات وتحسن مقاومة الجسم للأمراض.

تحسن وظائف الكبد وتساعد في توازن الدهون بالدم.

تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين المرتبطة بالسكري.

تعد عشبة كمثرى البلسم خيارًا طبيعيًا آمنًا وفعالًا لمن يسعى إلى تحسين صحته والسيطرة على مرض السكري بطرق طبيعية داعمة، مع ضرورة الالتزام بإرشادات الطبيب.