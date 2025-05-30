الرياض - كتبت رنا صلاح - اللب الأبيض من أكثر التسالي شهرةً واستهلاكًا، فهو يتمتع بمذاق شهي وفوائد غذائية متعددة. لكن هل فكرت يومًا في تأثير تناوله بشكل متكرر على صحتك، خاصة على كليتيك؟ قد يكون الأمر صادمًا! فتناول كمية من اللب الأبيض يوميًا لعدة أيام قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة. في هذا المقال، سنوضح تأثيراته على الكلى، وطرق تناوله بشكل صحي لتجنب أي مخاطر.

” معلومة يجهلها الكثيرين ” .. لن تصدق ماذا يحدث لكليتك اذا تناولت كمية من اللب الأبيض لبضعة أيام متتالية

على الرغم من بعض مخاطره عند الإفراط في تناوله فإن اللب الأبيض يتميز بفوائد عديد ومنها:

تعزيز صحة القلب: يحتوي على دهون صحية تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية.

تقوية الجهاز المناعي: بفضل احتوائه على معادن مثل الزنك والمغنيسيوم ويدعم الجسم في مقاومة الأمراض.

تحسين الهضم: غني بالألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تحفيز الاسترخاء والنوم: لاحتوائه على التربتوفان وهو حمض أميني يساعد في إنتاج هرمونات تحسين المزاج والنوم.

كيف يؤثر اللب الأبيض على صحة الكلى

الإفراط في تناول اللب الأبيض قد يكون له تأثير سلبي على الكلى ومن أبرز الأضرار:

زيادة نسبة الأملاح في الجسم: يحتوي اللب الأبيض على كمية كبيرة من الأملاح مما يؤدي إلى تراكمها في الجسم ويشكل عبئًا على الكلى.

الشعور بالعطش وجفاف الفم: بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم مما يدفع الجسم لسحب المياه من الخلايا لتعويض النقص.

ارتفاع ضغط الدم: يؤدي تناول الملح الزائد إلى ارتفاع ضغط الدم وهو ما يؤثر على وظائف الكلى بشكل سلبي.

زيادة خطر تكوّن الحصوات: يمكن أن يؤدي تراكم الأملاح إلى ترسبات في الكلى مما يزيد من احتمالية تكوّن الحصوات وآلام الجهاز البولي.

كيف تتناول اللب الأبيض بطريقة صحية

لتجنب أي تأثيرات سلبية على الكلى ويمكنك اتباع النصائح التالية عند تناول اللب الأبيض: