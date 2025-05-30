الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الزعتر البري من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية والجمالية، ويستخدم منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشاكل الجلدية يحتوي الزعتر البري على مركبات فعالة مثل الثيمول والكارفاكرول، وهي زيوت طيارة تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات، مما يجعله من المكونات المفيدة جدًا لصحة البشرة.

"العشبة السحرية".. تعمل على تنقية البشرة وتقليل التهابات وقتل البكتريا.. اعملها فوراً قبل فوات

من أبرز فوائد الزعتر البري للبشرة أنه يساعد في تنقية البشرة ومكافحة حب الشباب، حيث يعمل على تطهير المسام وقتل البكتيريا المسببة للبثور، كما يساهم في تقليل الالتهاب والاحمرار المصاحب لحب الشباب، مما يعزز من صفاء ونضارة البشرة.

يمتلك الزعتر البري أيضًا خصائص قابضة تساعد على تقليل إفراز الزيوت الزائدة، وهو ما يجعله مناسبًا للبشرة الدهنية المعرضة للمشاكل.

بالإضافة إلى ذلك

يستخدم الزعتر البري في تحفيز تجديد خلايا الجلد، ما يساعد في تحسين مظهر البشرة وتقليل آثار الندوب والبقع الداكنة كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في مكافحة الشيخوخة المبكرة وحماية الجلد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة والعوامل البيئية.

يمكن استخدام الزعتر البري في عدة أشكال للعناية بالبشرة، مثل:

ماء الزعتر: يغلى الزعتر في الماء ويستخدم كتونر طبيعي لتنظيف الوجه.

زيت الزعتر: يخفف بزيوت ناقلة مثل زيت جوز الهند ويستخدم موضعيًا لعلاج الحبوب.

أقنعة الوجه الطبيعية: يمكن خلط الزعتر مع العسل أو الزبادي لتغذية البشرة.

يعتبر الزعتر البري من الأعشاب الطبيعية المفيدة جدًا للبشرة، خاصة في علاج الحبوب وتنقيتها، شريطة استخدامه باعتدال وبعد اختبار تحسس الجلد منه.