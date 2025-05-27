أسباب الاكتئاب عند النساء.. دليل العلاج والوقاية

الاكتئاب هو اضطراب نفسي يؤثر على المزاج والتفكير والسلوك. والاكتئاب ليس مجرد شعور عابر بالحزن أو الإرهاق، بل هو حالة نفسية عميقة تؤثر بشكل كبير في جودة الحياة، وتضعف القدرة على الاستمتاع بالأشياء التي طالما كانت سببا في الشعور بالسعادة. ومع تراكم الأعباء والمسؤوليات، وتزايد الضغوط، وتحديات العمل، والتقلبات الهرمونية، أصبحت النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

اليوم، ولتشعب الأدوار التي تقوم بها النساء، بات من الأهمية الاهتمام بالحالة النفسية للمرأة، سواء كانت أم وربة منزل، أو أم عاملة، أو أي امرأة أخرى تمر بفترات إرهاق عاطفي، وتعاني من ضغوط نفسية ومجتمعية تقودها إلى الاكتئاب. إن معرفة أسباب الاكتئاب عند النساء، والأعراض التي لا يجب تجاهلها، سيساهم في الحد من مضاعفات الإصابة به.

إليكِ غاليتي وإلى امرأة كل ما يجب معرفته عن الاكتئاب عند النساء مع "أميرة داوود" دكتوراه صحة نفسية جامعة سيلينس إنجلترا، علاج شعورى وعلاج بالطاقة الحيوية.

أسباب الاكتئاب عند النساء ترتبط بعوامل هرمونية ونفسية تؤثر في المرأة بعمق

لماذا تُصاب النساء بالاكتئاب أكثر من الرجال؟

تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنحو الضعف مقارنة بالرجال، لأن الاكتئاب عند النساء يرتبط بعوامل هرمونية ونفسية واجتماعية. لا تحدث الإصابة به فجأة، بل تتسلل عوارضه تدريجيًا نتيجة لتراكمات نفسية وجسدية وهرمونية تعاني منها المرأة.

ما دوت الخليج أسباب الاكتئاب عند النساء؟

إليكِ أبرز أسباب الاكتئاب عند النساء بحسب دكتورة أميرة داوود، وهي:

التقلبات الهرمونية

تلعب الهرمونات دورًا محوريًا في الحالة النفسية للمرأة. ففي فترات مثل الدورة الشهرية، الحمل، النفاس، أو انقطاع الطمث، تحدث تغييرات هرمونية تؤثر على كيمياء الدماغ، ما قد يُضعف المزاج ويزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب.

التاريخ الشخصي أو العائلي

تاريخ العائلة من أهم أسباب الإصابة بالاكتئاب عند النساء، إذا كانت المرأة قد مرت بصدمات سابقة مثل فقدان أحد الأحبة، أو تعرضت لسوء معاملة في الطفولة، أو لديها تاريخ عائلي مع الاكتئاب، ففرص إصابتها بالمرض تصبح أعلى.

التعرض للإيذاء بمختلف أنواعه

من أسباب الاكتئاب عند النساء، التعرض لإيذاء جسدي جسدي، ونفسي ولفظي، لأن العنف ضد المرأة أحد أهم الأمور التي تؤدي إلى إصابتها باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب وغيره.

العزلة الاجتماعية

النساء اللواتي لا يحظين بشبكة دعم قوية من الأهل أو الأصدقاء، أكثر عرضة للمعاناة من الوحدة والعزلة التي تسبب الشعور بالحزن العميق، وزيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب.

اهتمام المرأة بالرعاية الذاتية يحقق وقايتها من الاكتئاب

ما دوت الخليج أعراض الاكتئاب عند النساء؟

بعد التعرف على أسباب الاكتئاب عند النساء، يجب معرفة أعراضه، وعدم تجاهلها، حيث تتمثل أعراض الاكتئاب في ما يلي:

الحزن المستمر بدون سبب واضح

ليس مجرد حزن عابر، بل شعور دائم بالكآبة لا يمكن تجاوزه بسهولة، ويستمر لأيام أو أسابيع متواصلة، وهذه أحد أهم أعراض الاكتئاب عند النساء.

الانسحاب الاجتماعي وفقدان الاهتمام

فقدان الرغبة في التفاعل مع الآخرين، والهروب من المناسبات الاجتماعية، حتى مع الأشخاص المقربين للمرأة من الأعراض المهمة للإكتئاب .

الشعور بالتعب والإرهاق المزمن

الشعور بالتعب لا يزول عند إصابة المرأة بالاكتئاب، وتضعف القدرة على أداء المهام اليومية.

اضطرابات النوم

ومن أعراض الاكتئاب عند النساء، الأرق المزمن أو النوم المفرط، ما يؤثر سلبًا على الحالة المزاجية والصحة العامة.

تغيرات في الشهية والوزن

قد تفقد المرأة شهيتها، وفي حالات أخرى قد تلجأ لتناول الطعام بشكل مفرط، مما يؤدي إلى فقدان أو زيادة غير طبيعية في الوزن.

الإحساس بالذنب أو انعدام القيمة

تشعر المرأة بأنها مقصّرة، غير مهمة، أو لا تستحق الحب، حتى دون وجود أسباب واضحة.

صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات

تصبح المهام الذهنية البسيطة عبئًا على المرأة المصابة بالاكتئاب، ما يصعب عليها اتخاذ قرارات أو التفكير بوضوح. هذا العرض لا يمكن تجاهله

نوبات من البكاء المفاجئ

البكاء دون أي مبرر منطقي، ودون وجود أسباب مقنعة عرض من أعراض الاكتئاب عند النساء.

أفكار سلبية أو انتحارية

في الحالات المتقدمة من المرض، قد تراود المرأة أفكار بإيذاء النفس أو الرغبة في الموت، ما يتطلب تدخلًا فوريًا. توصي د.أميرة داوود بضرورة التغلب على أسباب الاكتئاب عند النساء، والانتباه جيدًا للأعراض، تجنبًا للعديد من المضاعفات التي قد تصل حد الانتحار في بعض الحالات.

أميرة داوود دكتورة علاج شعورى وعلاج بالطاقة الحيوية دكتوراه صحة نفسية جامعة سيلينس إنجلترا

متى تجب زيارة الأخصائي النفسي؟

إذا لاحظتِ عزيزتي ظهور واحد أو أكثر من أعراض الاكتئاب، وإذا استمرت مرافقتها لكِ لأكثر من أسبوعين، أو بدأت تؤثر على عملكِ، وعلاقاتكِ، وجودة حياتك ككل، فلا تترددي في طلب المساعدة النفسية، والخضوع للعلاج المبكر التدخل المبكر يساعد في تقليل المعاناة وتسريع التعافي.

كيف تحمي المرأة نفسها من الاكتئاب؟

ورغم أن بعض الأسباب خارجة عن الإرادة، إلا أن هناك خطوات وقائية تساهم في التخفيف من حدة الاكتئاب أو تجنبه، بحسب د.أميرة، وهي:

توطيد العلاقة مع الله عز وجل.

ممارسة الرياضة بانتظام، فهي تحفز إفراز هرمونات السعادة.

تخصيص وقت للراحة والاسترخاء وممارسة التأمل والاستماع إلى الموسيقى.

التعبير عن المشاعر بدلًا من كبتها.

محاربة الأفكار السلبية.

طلب الدعم الاجتماعي وعدم العزلة.

زيارة طبيب نفسي عند الحاجة دون خجل أو تأخير.

خلاصة القول

الاكتئاب مرض نفسي شائع ويُصيب الكثيرات، لكنه قابل للعلاج والتعافي. إن فهم أسباب الاكتئاب عند النساء والتعرف على أعراضه التي لا يجب تجاهلها هو الخطوة الأولى نحو الشفاء.

تذكري : الرعاية الذاتية تحقق سلامك النفسي، وتعزز من صحتك النفسية، فكلما منحتِ نفسكِ الحب والرعاية التي تستحقينها كلما أصبحتِ في مأمن من الأمراض النفسية وعلى رأسها الاكتئاب.