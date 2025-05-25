أطعمة تسبب حب الشباب.. ابتعدي عنها لسلامة بشرتك

الحصول على بشرة صحية ونقية أمر تتمناه كل النساء، لكن في كثير من الأحيان، قد تتسبب بعض العادات الغذائية في ظهور مشاكل جلدية مثل حب الشباب. المفاجأة هنا، أن بعض هذه الأطعمة دوت الخليج أطعمة صحية لا يمكن توقعها ولكنها تسبب حب الشباب.

لأهمية هذا الموضوع، أقدم لكِ اليوم عزيزتي، قائمة بأطعمة تسبب حب الشباب، مع إفادة خبير التغذية "معتز الشريف" بكيفية تناولها للاستفادة من فوائدها الصحية دون التأثير على البشرة. تابعي معي بدقة، وانتظري مفاجآت غير متوقعة عن هذه الأطعمة.

رغم كون بعض الأطعمة صحية إلا أنها تسبب حب الشباب مثل الشوكولاتة

ما دوت الخليج الأطعمة التي تسبب حب الشباب؟

في ما يلي قائمة بأبرز الأطعمة التي تسبب حب الشباب، وهي:

الشوكولاتة الداكنة

لا داعي للتعجب أو الدهشة، فقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن تناول الشوكولاته بكثرة له علاقة كبيرة بظهور حب الشباب. تحتوي الشوكولاتة على مركبات قد تعزز من الالتهابات في الجسم، وخاصة إذا كانت محلاة بكميات من السكر. الكاكاو أيضًا، يمكن أن يزيد من نشاط الغدد الدهنية، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور ممثلة في حب الشباب.

لتقليل أثر الشوكولاتة الداكنة على البشرة، يوصي الشريف بضرورة تناول الشوكولاتة بنسبة كاكاو أعلى من 85%، والابتعاد عن الأنواع المحلاة والتي تحتوي على المكسرات.

حليب الأبقار ومشتقاته

يُدخل الحليب ومشتقاته ضمن قائمة أطعمة تسبب حب الشباب، ليس فقط بسبب محتواه من الدهون، بل أيضًا بسبب الهرمونات التي يحتويها والتي قد تؤثر على توازن الهرمونات في جسمك. لأنه وبحسب الدراسات العلمية يساهم تناول حليب الأفكار في رفع مستوى الإنسولين وعامل النمو IGF-1، وهما عنصران مرتبطان بتحفيز إنتاج الدهون أو المواد الزيتية في الجلد.

يوصي الشريف، باستبدال الحليب الحيواني بحليب نباتي مثل حليب اللوز أو الشوفان شرط التأكد من عدم مشكلة تتعلق بالحساسية الغذائية، وأن تكون هذه النوعية من الحليب غير مضاف لها سكر.

المأكولات البحرية الغنية باليود

صحيح أن الأسماك والمأكولات البحرية تأتي على رأس قائمة الأطعمة الصحية التي يجب تناولها بانتظام للحصول على فوائدها الجمة، ولكنها أيضًا تدخل ضمن الأطعمة التي تسبب حب الشباب، ويعود السبب إلى غناها باليود خاصة الجمبري، والتونة، والسردين. كما أنه وبحسب الدراسات يؤدي تناول كميات كبيرة من اليود إلى تفاقم ظهور حب الشباب باعتباره من الأكلات التي تهييجها.

لتفادي أثر اليود على البشرة، تناولي عزيزتي المأكولات البحرية باعتدال، وراقبي تأثيرها على بشرتك.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة

الخبز الأبيض، المعكرونة، الأرز الأبيض، الكعك، كلها أطعمة تسبب حب الشباب، وغيرها من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة التي ترفع مؤشر السكر في الدم بسرعة، ما يحفز إفراز الإنسولين، وبالتالي يزيد انتاج الزيت وتراكمه، وانسداد المسام وظهور حب الشباب.

تناولي الشوفان، والكينوا، أو الأرز البني بدلًا من الكربوهيدرات المكررة ، فهي تحتوي على الألياف وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

العصائر المعلبة والمشروبات الغازية

تأتي العصائر المعلبة ضمن أطعمة تسبب حب الشباب، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف الذي يؤدي إلى إرتفاع في نسبة الإنسولين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلل في التوازن الهرموني. أما المشروبات الغازية، فتأثيرها مضاعف، لأنها تجمع بين السكر والكافيين، وغيرهما من المواد الصناعية المضافة.

يوصي الشريف بتناول العصائر الطازجة بدون سكر باعتدال، وتناول الماء المنكه بقطع من الفاكهة الطبيعية مثل الليمون أو الخيار للاستفادة منهما في تحقيق نضارة البشرة، وترطيبها.

الفواكه المجففة

الفواكه المجففة، مثل المشمش، والتمر، والزبيب، تحتوي على نسبة عالية من السكر المركز، وعلى الرغم من فوائدها الصحية إلا أن تناولها بكثرة يرفع من مستوى السكر في الدم ويزيد من احتمالية ظهور حب الشباب على البشرة.

يوصي الشريف بتناول كمية صغيرة جدًا منها بعد الوجبة، وعدم تناولها على معدة فارغة، مؤكدًا أن استبدالها بالفواكهة الطازجة والاعتماد عليها بصفة دائمة، الخيار الأفضل.

زبدة الفول السوداني

تعتببر زبدة الفول السوداني من الأطعمة اللذيذة الغنية بالبروتين، لكنها قد تحتوي على زيوت مهدرجة وسكريات مضافة تؤثر على الجلد. كما أن الفول السوداني نفسه قد يحفز الالتهاب في الجسم لبعض الأشخاص.

اختيار الأنواع العضوية الخالية من الإضافات الصناعية، أو استبدليها بزبدة اللوز يعد الخيار الأفضل لكِ تحقيقًا لوقاية بشرتك من حب الشباب.

الصلصات والتوابل الصناعية

ومن أطعمة تسبب حب الشباب أيضًا، الصلصات مثل الكاتشب، والمايونيز، وصلصات السلطة تحتوي على سكر مضاف، ودهون مهدرجة، ومواد حافظة، وكلها تساهم في زيادة الالتهاب في الجلد وتفاقم حب الشباب.

من الأفضل لسلامة بشرتك، تحضير الصلصة وتوابل السلطة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية مثل زيت الزيتون، الليمون، والخل.

هل الأكل غير الصحي يسبب حب الشباب؟

نعم، يُعتبر الأكل غير الصحي من العوامل التي قد تسهم في ظهور حب الشباب. فتناول الأطعمة الغنية بالسكريات المكررة، الدهون المشبعة، والمضافات الصناعية يمكن أن يؤدي إلى خلل في الهرمونات وزيادة إفراز الدهون في البشرة، مما يساهم في انسداد المسام وتهيج الجلد. كما أن بعض الأطعمة غير الصحية ترفع من مستوى الإنسولين في الدم، مما يعزز الالتهابات ويزيد من احتمالية ظهور الحبوب، خصوصًا في منطقة الوجه والظهر. لذا فإن اختيار نظام غذائي متوازن يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة البشرة.

خلاصة القول

بشرتك مرآة لما تأكلين، وما تعتبرينه طعامًا غير ضارًا، قد يكون في حقيقته أطعمة تسبب حب الشباب دون أن تشعري، لأنها قد تكون أطعمة صحية من غير المتوقع أن تكون سببًا في ظهور مشكلة حب الشباب على البشرة. تحقيق التوازن الغذائي، والتقليل من السكر والكربوهيدرات المكررة، والابتعاد عن المنتجات المصنعة، خطوات مهمة نحو بشرة أنقى وصحة جلدية أفضل.

تذكري.. مراقبة استجابة بشرتك عند إدخال أو استبعاد بعض الأطعمة، واستشارة خبير تغذية أو طبيب جلدية لتحديد النظام الغذائي الأنسب لكِ إذ ظهر حب الشباب على بشرتك.

مع تمنياتي لكِ بدوام العافية،،،