القهوة بالحليب.. هؤلاء ممنوعون من تناولها

يحرص بعض الأشخاص على تناول مشروب القهوة باللبن، للاستمتاع بالطعم اللذيذ الذي يكونه هذا المزيج، فهي من العادات الأساسية عند البعض يوميًا.

إلا أن هناك فئات ممنوع عليها تناول هذا المزيج، لذا نستعرض في السطور التالية، أضرارها والفئات الممنوعة من شربها.

فئات ممنوعة من شرب القهوة باللبن

الفئات الممنوع عليها تناول القهوة باللبن، وهي:

- من يعانون من ضربات القلب السريعة، لأن القهوة

- مرضى ضغط الدم.

- من تنتابهم أعراض الأرق لأن القهوة ومادة الكافيين يزيد من الأدرينالين في الجسم.

- من يعانون من مشاكل في الكلى لأنها قد تتسبب في الإصابة بأضرار على الكلى، مثل تراكم الحصوات.

ويشير الأطباء إلى أن الأجسام تختلف من شخص لشخص، إذ هناك شخص يعاني من مشكلات عديدة حال تناوله فنجان واحد من القهوة، وشخص آخر جسمه يتقبل القهوة ويستطيع أن يتناول من 3 إلى 4 أكواب في اليوم الواحد.

كما أن القهوة لها فوائد، شريطة أن يتم تناولها سادة بدون سكر أبيض للتحلية، فهي تحتوي على منجم من مضادات الأكسدة التي تعزز مقدرات الجهاز المناعي، وتساعد على التركيز، ولكن كل من يعاني من أي مضاعفات حال شربه للقهوة، يفضل أن يتجنبها.