4 أعراض تكشف إصابتكِ بالسكري

يجب أن تكون النساء على دراية كافية بأعراض السكري، لأن تركه بدون علاج قد يعرضهن لمضاعفات خطيرة.

وبخلاف العلامات الشائعة، مثل كثرة التبول وفقدان الوزن والعطش الشديد، هناك أعراض للسكري تظهر عند النساء فقط، نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقع "The HealthSite".

أعراض السكري عند النساء

1- جفاف المهبل

يتعين على النساء استشارة الطبيب على الفور عند المعاناة من جفاف المهبل، لأنه قد يكون ناتجًا عن الإصابة بداء السكري أو تلف الأعصاب المصاحب له.

2- انخفاض الرغبة الجنسية

يعتبر داء السكري من الأمراض التي تؤثر سلبًا على الحياة الجنسية. لذلك قد تشعر المرأة المصابة به بانخفاض الدافع الجنسي، نتيجة للخمول الناتج عن اضطراب مستويات سكر الدم أو اختلال التوازن الهرموني.

3- عدم انتظام الدورة الشهرية

إذا لاحظت المرأة اضطرابات في الحيض، عليها الإسراع في الذهاب للطبيب، لأن داء السكري من الأمراض التي تؤثر سلبًا على انتظام الدورة الشهرية، حيث يؤدي إلى إطالتها أو قصرها أو غيابها تمامًا.

4- عدوى الخميرة

يصبح المهبل بيئة مناسبة لنمو الفطريات، عندما ترتفع مستويات سكر الدم لدى المرأة، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية.