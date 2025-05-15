دراسة: النوم متأخرًا يسبب الاكتئاب

كشفت دراسة جديدة أن النوم متأخرًا يزيد من احتمالات الإصابة بالاكتئاب، لتضيف إلى آثاره السلبية التي تلحق الضرر بالصحة الجسدية تأثيرًا جديدًا يتعلق بالصحة النفسية أيضًا.

الدراسة التي قام بها فريق بحثي من جامعة ساري في بريطانيا، والتي شملت 550 طالبا جامعيًا تتراوح أعمارهم ما بين 17 و28 عاما، لمعرفة إجاباتهم عن أنماط النوم الخاصة بهم، وبمدى تركيزهم الذهني ومستويات شعورهم بالقلق والاكتئاب من خلال استبيان قاموا به.

وبحسب الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الصحية، والذي قدم نتائج سابقة مفادها بأن الطلبة الذين يسهرونلساعات متأخرة من الليل تتزايد لديهم أعراض الإصابةبالاكتئاب.أوصى الباحثون بضرورة الانتباه للعلاقة بين السهر والاكتئاب، والتوعية بشأن النوم المتأخر، وذلك للحد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب لدى من ينامون متأخرا في الليل، مثل الالتزام بممارسة تدريبات ذهنية معينة، مطالبين بضرورة عمل دراسات إضافية، لتحديد مدى ارتباط نتائج الدراسة بفئة عمرية معينة دون غيرها.

تشير العديد من الدراسات العلمية بما فيهم الدراسة التي تم الإشارة إليها أعلاه، إلى أن النوم المتأخر قد يكون عاملًا رئيسيًا في زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.النوم الجيد المنتظم يساعد ينظم كيمياء الدماغ، ولذلك تحدث تغيرات في هرمونات المزاج مثل السيروتونين والميلاتونين عند السهر أو التأخير في النوم لأي سبب، مما يؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب.

وبحسب موقع "ويب طب" عن أضرار النوم المتأخر، تزيد قلة النوم من إفراز هرمون الكورتيزول، المعروف باسم هرمون التوتر، ما يؤدي إلى الشعور بالإجهاد النفسي الذي يسبب الإصابة في الاكتئاب لاحقًا.العزلة أيضًا، أحد أعراض الاكتئاب التي يتسبب في حدوثها النوم المتأخر، لأن الأشخاص الذين ينامون في ساعات متأخرة من الليل لا يكون لديهم الوقت الكافي لممارسة كثير من الأنشطة الاجتماعية المهمة، فيحرمون من التواصل مع الأهل والأصدقاء والأقارب بطريقة منتظمة، ومن هنا تبدأ عزلتهم ثم إصابتهم بالاكتئاب.

أضرار النوم المتأخر:

النوم متأخرًا يسبب الاكتئاب، وإضافة إلى ذلك، فإن له أضرار عديدة أخرى، وهي كما يلي:

- التأثير على الوظائف الإدراكية، النوم متأخرًا يضعف من الذاكرة، ويقلل من الانتباه، ويتسبب في حدوث صعوبات في التعلم، وكذلك في اتخاذ القرار.

- زيادة احتمالات التعرض للحوادث.

- ضعف المناعة، من أضرار النوم المتأخر أنه قد يسبب ضعف في المناعة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالالتهابات المختلفة، ويزيد من طول الفترة اللازمة للشفاء.

- التأثير سلبًا على الهرمونات، حيث زيادة هرمونالكورتيزول والنورإيبينفرين، ومن ثم التأثير في هرمونات الخصوبة.

- النوم متأخرًا يؤدي إلى زيادة الوزن، وزيادة إحتمالات التعرض لمشاكل صحية عديدة.

- زيادة إحتمالات الإصابة بالسكري.

- النوم متأخرًا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة احتمالات التعرض لفشل القلب، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، كما أنه السهر والنوم المتأخر يتسببان في زيادة ضغط الدم ما يزيد من احتمالات التعر ض.شحوب الوجه، وانتفاخ العينين، وظهور التجاعيد من أضرار النوم متأخرًا، والتي يجب الانتباه إليها جيدًا.

خلاصة القول:

النوم متأخرًا يسبب الاكتئاب، ويؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية. قد يبدو السهر عادة غير ضارة لكثيرين، لكنه على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات خطيرة مثل القلق والاكتئاب. لذلك، من المهم الحرص على تحسين جودة النوم، واتباع عادات صحية جيدة قبله، إضافة إلىاتباع نمط حياة صحي.

تذكري: النوم يُغلق أعيننا عن العالم، لكنه يُوقظ أرواحنا من الداخل، ناموا جيدًا، فالصحة تبدأ من راحة الجسد، والمزاج الجيد، والسعادة تتحقق بكليهما.