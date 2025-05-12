تعرف على علامات ارتفاع سكر الدم

تدل بعض العلامات المبكرة على الإصابة بمرض السكري المزمن قبل الدخول في مرحلة نقص الأنسولين من الجسم وبعد معاناة المريض من نقص الأنسولين في الجسم والدخول في معاناة السكري مدى الحياة.

إليك العلامات المبكرة الدالة على ارتفاع نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، وعوامل الخطر المترتبه عليه، وفقا لـ"webmd"..

علامات ارتفاع سكر الدم

وتشمل أعراض ارتفاع سكر الدم المبكر ما يلي:

- العطش.

- الصداع.

- صعوبة في التركيز.

- عدم وضوح الرؤية.

- التبول المتكرر.

- التعب (الشعور بالضعف والتعب).

- فقدان الوزن.

- سكر الدم أكثر من 180 ملغ/ديسيلتر.

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم المستمر إلى:

- التهابات المهبل والجلد.

- الجروح والقروح بطيئة الشفاء.

- رؤية أسوأ.

- تلف الأعصاب ، مما يسبب ألمًا أو برودة أو عدم حساسية القدمين، تساقط الشعر في الأطراف السفلية، أو ضعف الانتصاب.

- مشاكل المعدة والأمعاء مثل الإمساك المزمن أو الإسهال.

- تلف في عينيك أو الأوعية الدموية أو الكلى.

علاج ارتفاع سكر الدم

إذا كنت مصابًا بداء السكري ولاحظت أيًا من العلامات المبكرة لارتفاع سكر الدم، فافحص مستوى سكر الدم لديك واستشر الطبيب.

- تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

- شرب المزيد من الماء.

- يساعد الماء على إزالة السكر الزائد من الدم عبر البول، ويساعدك على تجنب الجفاف.

- مارس الرياضة أكثر، تساعد الرياضة على خفض مستوى السكر في الدم، ولكن في بعض الحالات، قد تزيد من ارتفاعه.