حمية فودماب: ما تحتاجين معرفته حول النظام الغذائي الخاص بالقولون العصبي

تطرقتُ منذ فترة لموضع فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة، ومضاعفاته السلبية على صحة المصابين به، خاصةً لجهة الانتفاخ والآم البطن وغيرها. وينصح الأطباء عادةً، من يعانون من هذه المشكلة، بوجوب اتباع ما يُعرف بحمية فودماب FODMAP.

الحمية قليلة الفودماب تستبعد بعض الأطعمة كالسكريات المسببة لاضطرابات معوية

المقصود بحمية فودماب، دوت الخليج النظام الغذائي المنخفض في FODMAP، وهي بحسب موقع Johns Hopkins Medicine سكريات معينة قد تُسبَب اضطراباتٍ معوية. صُممت هذه الحمية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) و/أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO) على تحديد الأطعمة المُسببة للمشاكل والأطعمة التي تُخفف الأعراض.

دعينا نغوص أكثر في عالم هذه الحمية، ونتعرف على ماهيتها والأطعمة التي تشملها، وبالتأكيد، الأطعمة التي يجب تجنبها في مثل هذه الحميات؛ وذلك للإطلاع أكثر على فوائدها ومزاياها ولماذا يُنصح بها في بعض الحالات الصحية.

ما دوت الخليج الحمية قليلة الفودماب؟

وفقًا للدكتورة هازل جالون فيلوسو، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في جامعة جونز هوبكنز، فإن حمية فودماب المنخفضة دوت الخليج "نظامٌ غذائي مؤقت ومُقيّد للغاية. ومن الجيد دائمًا استشارة طبيبكِ قبل البدء في نظامٍ غذائي جديد، وخاصةً مع حمية فودماب المنخفضة لأنها تُقصي العديد من الأطعمة - فهي ليست حميةً ينبغي على أي شخص اتباعها لفترةٍ طويلة. إنها عملية اكتشافٍ سريعة لتحديد الأطعمة المُسببة للمشاكل بالنسبة لكِ."

فودماب (FODMAP) دوت الخليج اختصارٌ لـ "السكريات القليلة التعدد، والسكريات الثنائية، والسكريات الأحادية، والبوليولات القابلة للتخمير"، وهي كربوهيدرات قصيرة السلسلة (سكريات) لا تمتصها الأمعاء الدقيقة جيدًا؛ ويمكن للبعض أن يعانوا من عسر الهضم بعد تناولها.

يرمز الفودماب إلى السكريات القليلة والثنائية والأحادية والبوليولات القابلة للتخمير؛ هذه الكربوهيدرات قصيرة السلسلة مقاومة للهضم. فبدلاً من امتصاصها في مجرى الدم، تصل إلى الجزء البعيد من الأمعاء، حيث تتواجد معظم بكتيريا الأمعاء. ثم تستخدم بكتيريا الأمعاء هذه الكربوهيدرات كوقود، مُنتجةً غاز الهيدروجين ومسببةً أعراضًا هضمية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسيةٍ تجاهها. كما تسحب الفودماب السوائل إلى الأمعاء، مما قد يُسبَب الإسهال. وعلى الرغم من أن حساسية الفودماب ليست شائعةً لدى الجميع، إلا أنها تكثر لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS).

ما دوت الخليج أطعمة الفودماب الشائعة؟

حمية فودماب المنخفضة دوت الخليج نظام غذائي مؤقت ومُقيّد للغاية

يستعرض موقع Healthline لهذه الأطعمة بالتالي:

• الفركتوز: سكر بسيط موجود في العديد من الفواكه والخضراوات، وهو أيضًا مكون أساسي لسكر المائدة ومعظم السكريات المضافة.

• اللاكتوز: كربوهيدرات موجودة في منتجات الألبان مثل الحليب.

• الفركتانات: موجودة في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الحبوب كالقمح، والحنطة، والجاودار، والشعير.

• الغالاكتانات: موجودة بكميات كبيرة في البقوليات.

• البوليولات: كحولات سكرية مثل إكسيليتول، وسوربيتول، ومالتيتول، ومانيتول. وتوجد في بعض الفواكه والخضراوات، وغالبًا ما تُستخدم كمحليات.

ماذا يحدث عند تناول أطعمة الفودماب؟

كما أسلفنا؛ تمرَ معظم أطعمة الفودماب عبر مجمل أمعائكِ دون تغيير، وهي مقاومةٌ تمامًا للهضم، وتُصنَف كأليافٍ غذائية. لكن بعض الكربوهيدرات تعمل كفودماب لدى بعض الأشخاص فقط، مثل اللاكتوز والفركتوز. وتختلف الحساسية العامة لهذه الكربوهيدرات أيضًا من شخص لآخر؛ وفي الواقع، يعتقد العلماء أنها تُساهم في حدوث مشاكل هضمية مثل متلازمة القولون العصبي.

عندما تصل الفودماب إلى القولون، تُتخمر وتستخدمها بكتيريا الأمعاء كوقود. ويحدث الشيء نفسه عندما تُغذي الألياف الغذائية بكتيريا الأمعاء النافعة، مما يؤدي إلى فوائد صحية مُتنوعة. ومع ذلك، تميل البكتيريا النافعة إلى إنتاج غاز الميثان، بينما تُنتج البكتيريا التي تتغذى على الفودماب الهيدروجين، وهو نوعٌ آخر من الغازات. قد يؤدي هذا إلى الغازات والانتفاخ وتقلصات المعدة والألم والإمساك.

تنتج معظم هذه الأعراض عن تمدَد الأمعاء، مما قد يجعل معدتكِ تبدو أكبر. كما أن الفودماب نشطة تناضحيًا، مما يعني أنها قد تسحب الماء إلى الأمعاء وتساهم في الإصابة بالإسهال.

وتشمل الأعراض تقلصات؛ إسهال؛ إمساك؛ انتفاخ المعدة؛ فضلًا عن الغازات وانتفاخ البطن.

لعلاج هذه الحالة الصحية وأعراضها، قد يصف لكِ الطبيب المختص حميةٍ منخفضة من الفودماب، نتعرف على تفاصيلها في السطور التالية..

كيف يعمل النظام الغذائي منخفض الفودماب؟

مرضى القولون العصبي وفرط النمو البكتيري الأكثر حاجة للحمية قليلة الفودماب

هو نظامٌ غذائي قائم على ثلاث خطوات:

1. التوقف عن تناول أطعمةٍ معينة (أطعمة غنية بالفودماب) لبعض الوقت.

2. إعادة إدخالها تدريجيًا لتحديد الأطعمة التي تُسبَب لكِ الأعراض المذكورة آنفًا.

3. بمجرد تحديد تلك الأطعمة، يمكنكِ تجنبها أو الحدَ منها والاستمتاع بكل شيءٍ آخر دون قلق.

وتشرح فيلوسو هذه العملية بالقول: "نُوصي باتباع مرحلة الاستبعاد من النظام الغذائي لمدةٍ تتراوح بين أسبوعين وستة أسابيع فقط. هذا يُخفف الأعراض، وإذا كنتِ تعانين من فرط نمو البكتيريا المعوية (SIBO)، فقد يُساعد ذلك في تقليل المستويات المرتفعة بشكلٍ غير طبيعي من البكتيريا المعوية. ثم كل ثلاثة أيام، يمكنكِ إضافة طعام غني بالفودماب إلى نظامكِ الغذائي، واحدًا تلو الآخر، لمعرفة ما إذا كان يُسبَب أية أعراض. فإذا تسبَب طعامٌ معين غني بالفودماب في ظهور أعراضٍ جديدة، تجنَبيه على المدى الطويل."

ماذا يمكنني أن أتناول في نظام الفودماب الغذائي؟

قد تختلف الأطعمة التي تُسبَب الأعراض من شخصٍ لآخر. مثلًا، لتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)، من الضروري تجنَب الأطعمة الغنية بالفودماب التي تُفاقم مشاكل الأمعاء، بما في ذلك:

• الحليب والزبادي والآيس كريم المصنوع من منتجات الألبان.

• منتجات القمح مثل الحبوب والخبز والمقرمشات.

• الفاصوليا والعدس.

• بعض الخضراوات، مثل الخرشوف والهليون والبصل والثوم.

• بعض الفواكه، مثل التفاح والكرز والكمثرى والخوخ.

بدلاً من ذلك، اجعلي وجباتكِ مبنية على أطعمة منخفضة الفودماب مثل:

• البيض واللحومَ

• بعض أنواع الجبن مثل جبن البري، والكاممبير، والشيدر، والفيتا.

• حليب اللوز.

• الحبوب مثل الأرز، والكينوا، والشوفان.

• الخضراوات مثل الباذنجان، والبطاطس، والطماطم، والخيار، والكوسا.

• الفواكه مثل العنب، والبرتقال، والفراولة، والتوت الأزرق، والأناناس.

يمكنكِ الحصول على قائمة كاملة بأطعمة الفودماب من طبيبكِ أو أخصائي التغذية الخاص بكِ بعد استشارته.

من يُنصح بتجربة الحمية قليلة الفود ماب؟

مكونات الحمية قليلة الفودماب لعلاج أعراض القولون العصبي

يُعد النظام الغذائي منخفض الفودماب جزءًا من العلاج المُقدم لمرضى القولون العصبي وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO). وقد أظهرت الأبحاث أنه يُخفف الأعراض لدى ما يصل إلى 86% من الأشخاص.

ونظرًا لأن اتباع النظام الغذائي قد يكون صعبًا خلال المرحلة الأولى الأكثر تقييدًا، فمن المهم استشارة طبيب أو أخصائي تغذية، لضمان اتباعكِ للنظام الغذائي بشكلٍ صحيح - وهو أمرٌ بالغ الأهمية للنجاح - والحفاظ على تغذية سليمة.

وتؤكد فيلوسو: "لا ينبغي لأي شخص يعاني من نقص الوزن تجربة هذا النظام بمفرده. النظام الغذائي منخفض الفودماب ليس مُصممًا لفقدان الوزن، ولكن يُمكنك خسارة الوزن من خلاله لأنه يُغني عن العديد من الأطعمة. بالنسبة لشخصٍ يعاني من نقصٍ شديد في الوزن، قد يكون فقدان المزيد من الطعام أمرًا خطيرًا."

كيف يُمكن للطبيب المساعدة فيما يخص الحمية قليلة الفود ماب؟

يمكن أن يكون للتغييرات الغذائية تأثيرٌ كبير على أعراض القولون العصبي وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، ولكن غالبًا ما يستخدم الأطباء علاجاتٍ أخرى أيضًا للتخلص من هاتين المشكلتين. إذ يمكن للمضادات الحيوية أن تُقلَل بسرعة من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، بينما يمكن للمُلينات ومضادات الاكتئاب منخفضة الجرعة أن تُخفَف أعراض متلازمة القولون العصبي.

وغالبًا ما يكون الجمع بين التغييرات الغذائية والأدوية وتقنيات إدارة التوتر هو النهج الأمثل. لذا تعاوني مع طبيبكِ لإيجاد علاجات فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة ومتلازمة القولون العصبي الأنسب لكِ، ومنها بالطبع حمية فودماب.

في الخلاصة؛ فإن الفودماب دوت الخليج كربوهيدرات قابلة للتخمر تمرَ عبر الأمعاء دون هضم. وتُعتبر العديد من الأطعمة التي تحتوي على الفودماب صحية جدًا، وبعضها يعمل كألياف بريبيوتيك صحية تدعم بكتيريا الأمعاء النافعة. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يتحملون هذه الأنواع من الكربوهيدرات عدم تجنَبها.

مع ذلك، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفودماب، قد تُسبَب الأطعمة الغنية بهذه الكربوهيدرات مشاكل هضمية مزعجة، ويجب عليهم استبعادها أو تقييد تناولها لمدة 4-8 أسابيع.

إذا كنتِ تعانين عزيزتي من اضطرابٍ هضمي متكرر يُضعف جودة حياتكِ، فيجب أن تكون الفودماب على قائمة أكثر الأطعمة التي يُشتبه في إصابتكِ بذلك الاضطراب. وعلى الرغم من أن اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب قد لا يقضي على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، إلا أنه من المرجح أن يؤدي إلى تحسيناتٍ كبيرة. استشيري طبيبكِ الخاص بخصوص حمية فودماب ومدى حاجتكِ إليها، لتحسين جودة حياتكِ ورفاهكِ وصحتكِ.