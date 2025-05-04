قواعد ممارسة الصيام المتقطع بطريقة صحيحة.. نصائح خاصة لقارئات "دوت الخليج" من أخصائية التغذية الدكتورة رويدة ادريس

يمثل فقدان الوزن مصدر قلق كبير لدى معظم النساء من مختلف الأعمار، اللواتي يتطلعن إلى الحصول على قوام مثالي ومميز، ولتحقيق ذلك الهدف تلجأ الكثيرات لاتباع الحميات الغذائية المتنوعة، ومن هذه الحميات حمية "الصيام المتقطع" والتي تعد إحدى الحميات الغذائية التي لاقت رواجا وانتشارا بشكل واسع في الآونة الأخيرة.. وفي إطار التساؤلات المطروحة عن أنواع هذه الحمية وقواعدها وكذلك فوائدها وأضرارها.. التقت "دوت الخليج" بأخصائية التغذية السعودية الدكتورة "رويدة نهاد عبد القادر ادريس" كواحدة من أبرز أخصائيات التغذية اللواتي يسعين إلى رفع الوعي الصحي في المجتمع.. والتي كشفت عن أهم وأبرز التفاصيل الخاصة بحمية الصيام المتقطع، ووجهت نصائحها الخاصة لقارئات "دوت الخليج" حول الحميات الغذائية.. وذلك من خلال هذا الحوار معها:

أخصائية التغذية السعودية الدكتورة رويدة نهاد عبد القادر ادريس

عرفينا عن نفسكِ.

رويدة ادريس تخرجت من قسم التغذية الدفعة الثانية لعام 2003\2004، مارست العمل في مستشفى وفي نادي رياضي لمدة 11 عاما، بعدها افتتحت شركة مختصة بتقديم الوجبات الصحية والعلاجية، شاركت في العديد من المؤتمرات ولي الكثير من اللقاءات على القنوات التلفزيونية الاذاعية والمجلات والصحف، حيث أعمل على رفع الوعي الصحي في المجتمع من خلال التغيير الداخلي في الفكر.

التغذية بالنسبة لي ليس مجرد تخصص أو وظيفة.. التغذية بالنسبة لي دوت الخليج حياة، عندما عرفت أنني مريضة بمرضين يتعارضان مع بعضهما البعض، مما يمنعني من أن أخذ أي علاجات دوائية، قررت متابعة دراستي وحصلت على الدكتوراه في التغذية، ليس من أجل أن أضع شهاداتي في سيرتي الذاتية، بل من أجل أن أجد علاج غير دوائي.. ولكنني اكتشفت أن الموضوع لا يتوقف على الغذاء فقط بل بتغيير أسلوب الحياة.

أصبحت حمية الصيام المتقطع رائجة ومنتشرة بشكل واسع في الآونة الاخيرة.. ما سبب ذلك؟

قد يكون سبب رواج هذه الحمية دوت الخليج انتشار السوشيال ميديا وانفتاح العالم على بعضه البعض.. ولكن حمية الصيام المتقطع دوت الخليج أقدم حمية في التاريخ، فلقد صام الكثير من الأنبياء -عليهم السلام-.

ماهي أنواع الصيام المتقطع؟

أنواع الصيام المتقطع، تشمل:

صيام 16/8:

حيث يتم تناول الطعام خلال فترة 8 ساعات والصيام لمدة 16 ساعة، فعلى سبيل المثال، ينطبق هذا الصيام على صيام رمضان أو صيام أيام مخصصة من كل شهر، بشرط الالتزام بالسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.

صيام 5:2:

في هذا النوع، يتم تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة 5 أيام في الأسبوع، ويتم تقليل السعرات الحرارية إلى حوالي 500-600 سعرة حرارية في اليومين المتبقيين، وهذا النوع من الصيام لا ينصح به لمرضى السكر وينبغي أن يتم تحت اشراف اخصائي تغذية.

صيام يوم بعد يوم:

يتضمن ذلك الصيام يومًا وتناول الطعام في اليوم التالي، ويُعتبر طريقة مرنة تسمح بفترات من تناول الطعام بشكل طبيعي، وكان أول من صام يوم وأفطر يوم هو النبي داوود عليه السلام.

صيام 24 ساعة:

حيث يتم الصيام لمدة 24 ساعة كاملة، مثل صيام من العشاء إلى العشاء في اليوم التالي.

صيام المحارب:

يتضمن تناول وجبة صغيرة خلال اليوم وتناول وجبة كبيرة في المساء، وغالبًا ما يتم فيه تناول الفواكه والخضروات خلال اليوم.

الصيام المائي:

هو نوع من الصيام يُسمح خلاله بتناول الماء فقط، دون تناول أي طعام أو مشروبات أخرى، ويُمارس هذا النوع من الصيام لعدة أيام بشكل متواصل أو في فترات محددة، ويعتبر صيام علاجي بهدف معرفة سبب مشكلة صحية يعاني منها الشخص، ويجب ان يتم تحت اشراف طبي، ويسمح بتناول المشروبات العشبية خلال فترة الصيام.

ماهي فوائد الصيام المتقطع على الجسم والصحة بشكل عام؟

كل نوع من هذه الأنواع له فوائده وأسلوبه الخاص، ويجب اختيار النوع الذي يناسب نمط حياة الفرد، ويكون الاختيار مع مختص سواء طبيب أسرة أو طبيب مختص أو اخصائي تغذية.

نصائح خاصة لقارئات دوت الخليج من أخصائية التغذية الدكتورة رويدة ادريس

ويعتبر الصيام المتقطع أحد الطرق التي تساعد على:

- تنظيف الجسم: حيث يساعد في التخلص من السموم والمواد الضارة من الجسم.

- تحفيز عمليات الإصلاح: يساعد الجسم على التركيز على عمليات الشفاء والتجديد أثناء فترة الصيام.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي: يمنح الجهاز الهضمي فترة من الراحة ويعزز من صحة الأمعاء.

ومع ذلك.. يجب ممارسة الصيام المائي بحذر، حيث قد لا يكون مناسبًا للجميع، وخاصةً لأولئك الذين يعانون من حالات صحية معينة.. ويُنصح دائمًا بالتشاور مع مختص صحي قبل بدء أي نوع من أنواع الصيام.

ماهي اضرار الصيام المتقطع؟ ومتى يجب استشارة الطبيب قبل اتباع هذه الحمية؟

رغم أن الصيام المتقطع له فوائد عديدة، إلا أن هناك بعض المضار والمخاطر المحتملة التي يجب مراعاتها، ومنها:

- الجوع والإرهاق: قد يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالجوع الشديد أو الإرهاق خلال فترات الصيام، مما قد يؤثر على التركيز والأداء اليومي.

- تأثيرات نفسية: يمكن أن يؤدي الصيام المتقطع إلى مشاعر القلق أو الاكتئاب لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا يعانون من مشاكل نفسية سابقة.

- الاضطرابات الغذائية: قد يزيد الصيام المتقطع من احتمال حدوث اضطرابات غذائية، مثل الشره أو الإفراط في تناول الطعام خلال فترات تناول الطعام.

- نقص العناصر الغذائية: إذا لم يتم تناول نظام غذائي متوازن خلال فترات تناول الطعام، فقد يؤدي ذلك إلى نقص في بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية.

- انخفاض مستوى الطاقة: قد يشعر بعض الأشخاص بانخفاض مستوى الطاقة أو ضعف الأداء الرياضي نتيجة لتقليل السعرات الحرارية.

- مشاكل صحية: قد لا يكون الصيام المتقطع مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل مرضى السكري أو الحوامل أو الكلى أو الأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل.

- التأثير على النوم: بعض الأشخاص قد يواجهون صعوبة في النوم أو جودة النوم نتيجة لتغييرات في نمط تناول الطعام.

- زيادة الوزن: ان لم تتم حمية الصيام المتقطع بطريقة صحيحة واتباع نظام غذائي متوازن محسوب السعرات الحرارية فقد يكون النتيجة زيادة وزن أو نقص في عناصر غذائية مهمة تسبب ضعف العضلات أو نقص في الفيتامينات.

لذلك من المهم استشارة مختص صحي قبل بدء أي نظام غذائي سواء صيام أو غيره من الانظمة الترند، لضمان أنه مناسب لحالة الفرد الصحية ونمط حياته.. بحسب خبرتي أي حمية لا تكون اسلوب حياة فهي حمية وقتية لها تأثير سلبي صحيا ونفسيا.. فالمشكلة ليست بأي حمية سواء صيام متقطع كيتو أو أي حمية ترند، فلا يوجد حمية فاشلة ولكن يوجد سوء استخدام للحميات، فالحميات تتطلب الالتزام والتغيير الداخلي الفكري.. قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) -سورة الرعد-.

ماهي نصائحكِ الخاصة لقارئات "دوت الخليج" حول الحميات الغذائية؟

ببساطة لا تتبعي أي حمية.. فبدلا من اتباع الحميات "الترند" ابدئي بتقييم اسلوب حياتكِ، واعملي على تغيير ما ترينه خاطئا، فالتقييم والتعديل والتطوير والتغيير التدريجي، دوت الخليج انجح طريقة للوصول لوزن صحي، بإذن الله.

انظري فقط لمؤشرات السمنة في العالم، فهي دائما في تزايد، رغم كل الحميات وعمليات التخسيس والعلاجات التي يتم الاعلان عنها كحل لإنقاص الوزن.. فكلها مضارها أكبر من نفعها وإنقاص الوزن فيها مؤقت.

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