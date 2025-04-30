يعود للواجهة من جديد: شاي الماتشا مفيد لإنقاص الوزن.. بحسب الخبراء

على محركات البحث، في خضم منصات التواصل الإجتماعي وغيرها؛ حتى في الجلسات الخاصة وجمعات الأصدقاء، بات الحديث عن "عوامل تساعد على إنقاص الوزن وإطالة العمر" هو الشغل الشاغل.

لا يجب تصنيف هذا "الهوس" الجديد بالسيء؛ بل على العكس، فإنه يأتي كنتيجةٍ طبيعية لتراكمات سنواتٍ من إهمال الصحة وتأطيرها ضمن إطاراتٍ ضيقة، تقتصر على الحميات الشديدة لخسارة الوزن بسرعة، دون أي اهتمام بصحة الجسم وديمومته على المدى الطويل. كذلك، يمكن القول أن انشغال معظم الناس بأمورٍ صحية تُعزَز صحتهم وتُطيل أعمارهم وتساعدهم على التخلص من الوزن الزائد والبدانة، قد يكون نتاج محاولات الكثيرين من الخبراء والإعلاميين والمنصات التوعوية، كما دوت الخليج حال موقع "دوت الخليج"، لزرع البذرة الأولى لجهة تثقيف الناس حول أهمية العناية بالصحة. وقد نجحت هذه البذرة، وأتت ثمارها اليوم؛ لنشهد حشدًا كبيرًا من المهتمين بتعزيز صحتهم على المدى الطويل، وليس فقط لفترةٍ زمنية قليلة.

مفيد لإنقاص الوزن.. خبراء ينصحون بشاي الماتشا

بالطبع؛ ما زال هاجس الرشاقة يسيطر على معظم البشرية، صغارًا وكبارًا، وهو بالتأكيد حاجةٌ ملحة في بعض الحالات التي يعاني منها الأفراد من أمراضٍ مزمنة كالسكري والقلب، جراء زيادة الوزن. ومن الحتمي أن يركن الناس في أيامنا هذه، إلى عناصر صحية تساعدهم على خسارة الوزن دون الإضرار بصحتهم؛ بل وتقدم لهم فوائد صحية جمة على الصحة ككل.

منها شاي الماتشا، الذي يشغل ترندات التيك توك وغيرها في الوقت الحالي؛ هذا الشاي الذي انطلق من اليابان وبات محط اهتمام الملايين حول العالم، يحضر من جديد وبقوة هذه المرة، ليجيب عن سؤال الأكثرية: هل شاي الماتشا مفيد لإنقاص الوزن؟

مفيد لإنقاص الوزن.. خبراء ينصحون بشاي الماتشا

ليس خبيرًا واحدً، بل عدة خبراء، اجتمعوا على إمكانية إدراج شاي الماتشا ضمن النظام الغذائي لكل شخص يسعى للتخفيف من وزنه والتمتع برشاقةٍ دائمة. بشرط أن يكون "صحيًا" أي خاليًا من السكر لمنع زيادة الوحدات الحرارية فيه.

فشاي الماتشا معروفٌ بكونه منخفض السعرات الحرارية، وهو ذو منافع صحية عدة بجانب إنقاص الوزن؛ بحسب ما نقل موقع "العربية.نت" نقلًا عن موقع Prevention الطبي. ويتم صنع شاي الماتشا ذو اللون الأخضر الزاهي، من مسحوق الشاي الأخضر المركَز والمصنوع من أوراق نبتة الكاميليا الصينية؛ يتميز بجانب لونه الأخضر بنكهةٍ فريدة (بعضهم يشبَهها بطعم المتة)، وغالبًا ما يكون طعمه أحلى من معظم أنواع الشاي الأخضر الأخرى.

بما أن شاي الماتشا قليل السعرات الحرارية، فإنه يُعدَ بديلًا مثاليا للمشروبات عالية السعرات الحرارية مثل الصودا وغيرها؛ وبالتالي يسمح تناوله باستهلاك سعراتٍ أقل على مدار اليوم بحسب موقع Prevention الذي استعرض للقيمة الغذائية للماتشا وفوائده الصحية الموثقة، وهي على الشكل التالي..

يمتاز شاي الماتشا بفوائد صحية عدة منها تعزيز الأكسدة

شاي الماتشا: قيمة غذائية عالية.. وفوائد صحية موثقة

وفقًا لجينيفر باليان، أخصائية تغذية، فإن للماتشا محتوى غذائي كبير؛ إذ "تحتوي ملعقة صغيرة من مسحوق شاي الماتشا الأخضر على 12 سعرة حرارية، وجرامين من الكربوهيدرات وجرامين من الألياف وصفر من البروتين والدهون. كما يحتوي على مُركبات نشطة بيولوجيا مثل الكاتيكين واللوتين، بالإضافة إلى فيتامين K". ومعلومٌ أن اللوتين يُعزَز صحة العين ويُحسن الوظائف الإدراكية ويحمي البشرة، فيما لفيتامين K دورٌ كبير في عملية تخثَر الدم وتعزيز صحة العظام.

في حال رغبتِ بتحلية شاي الماتشا، فإنكِ ستحصلين على مذاقٍ حلو؛ إنما في المقابل، ستزيدين من نسبة السعرات فيه، إذ يمكن أن تحوي نصف ملعقة صغيرة من الماتشا المُحلى على نحو 20 أو 30 سعرة حرارية، بالإضافة إلى حوالي 9 إلى 13 جرامًا من السكر المضاف.

للماتشا العديد من الفوائد الصحية الموثقة كما أشار موقع Prevention، دوت الخليج كما يلي:

1. المساعدة في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

2. دعم وظائف الكبد.

3. تحسين التركيز.

إنما من الضروري لفت الإنتباه هنا، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة أو يتناولون أية أدوية، هم بحاجةٍ لاستشارة الطبيب المختص قبل تناول الماتشا. فهذا الشاي يحتوي على الكافيين ومُركباتٍ أخرى، قد تتفاعل بطريقةٍ سلبية مع الأدوية.

شاي الماتشا مُعزَز رائع للأكسدة؛ ويمكن جراء تناوله، حماية نفسكِ من الجذور الحرة المسببة لبعض الأمراض كالسرطان وغيره، وذلك لاحتوائه على نسبةٍ جيدة من المُركبات المفيدة، وخاصة مضادات الأكسدة مثل إبيغالوكاتشين غالات EGCG، والتي ارتبطت عند تناولها بكمياتٍ كافية، بمجموعة من الفوائد الصحية.

هذا في حال واظبتِ على تناول شاي الماتشا غير المحلى؛ فكوب من لاتيه الماتشا مثلًا أي الماتشا الممزوج مع الحليب كامل الدسم، يمكن أن يحوي 152 سعرة حرارية، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

وتتحدث جوزي بورتر، أخصائية تغذية عن ميزة الماتشا لمنع الأكسدة قائلةً: "على الرغم من أنه ليس مصدرا رئيسيًا للفيتامينات أو المعادن نظرًا لحجم الحصة الصغيرة، إلا أن الماتشا مُعزز رائع للأكسدة. ما يجعله فريدًا هو أن الشخص يستهلك الورقة المطحونة كاملةً، على عكس الشاي العادي، حيث تُنقع الأوراق ثم يتم التخلص منها."

بالعودة إلى فحوى موضوعنا اليوم، ألا وهي علاقة الماتشا بإنقاص الوزن؛ فهناك العديد من الدراسات وشهادات الخبراء التي تربط بين قدرة هذا الشاي على دعم عملية التخسيس.

تناول شاي الماتشا بجانب الأكل الصحي والرياضة يُعزَز عملية إنقاص الوزن

شاي الماتشا مفيد لإنقاص الوزن.. وإليكِ البراهين

بدايةً، لا يجب أن ننجرَ وراء فكرة استهلاك الماتشا وحدها دون غيره، طمعًا في حصولنا على جسدٍ رشيق وخالي من الدهون والكيلوجرامات الزائدة.

فهذا الشاي ليس حلًا سحريًا تامًا؛ بل هو مُكمل لعملية إنقاص الوزن الطبيعية التي تشمل أيضًا النظام الغذائي الصحي والرياضة. وهو ما تؤكده بورتر بقولها: "ربما لن يؤدي الماتشا وحده إلى إنقاص وزنٍ كبير إلا إذا تغيرت العادات الأخرى أيضًا." وعليه، ينبغي عزيزتي اتباع استراتيجية واقعية لإنزال الوزن، تتضمن اتباع نظامٍ غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

وكانت إحدى المراجعات العلمية، توصلت إلى أن وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر انخفض لدى الأشخاص الذين يعانون من السُمنة والذين تناولوا شاي الماتشا الأخضر. كما أشار باحثون إلى أنه يجب الجمع بين تناول الشاي الأخضر ونظامٍ غذائي صحي ومتوازن ونشاط بدني.

شاي الماتشا مفيدٌ لإنقاص الوزن جراء العوامل التالية:

• المساعدة على فقدان الدهون

تقول باليان إن الماتشا يحتوي على الكافيين، الذي قد يدعم فقدان الدهون؛ وتُدلَل على هذا الأمر بدراسةٍ أُجريت عام 2023 على 1483 شخصًا مصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي، نجحوا في خسارة بعض دهون الجسم جراء تناولهم لشاي الماتشا (بين كوب إلى 7 أكواب كل أسبوع). ما يدعم فكرة باليان التي تقول "بشكلٍ عام، يُمكن للكافيين أن يُساعد في إنقاص الوزن". مشيرةً إلى أن "زيادة الاستهلاك إلى ما يتجاوز هذا المستوى المعتدل لم تُحقق أي فوائد إضافية، مما يُشير إلى أهمية الاعتدال في تناول الماتشا."

• أكسدة الدهون

في دراسةٍ صغيرة أُجريت عام 2021، تبيَن للباحثين أنه بعد ثلاثة أسابيع من تناول مكملات الماتشا (ثلاثة جرامات يوميا)؛ شهدت النساء اللاتي مارسنَ المشي بانتظام لمدة 30 دقيقة زيادةً في أكسدة الدهون - وهي العملية التي يُحلَل فيها الجسم الدهون للحصول على الطاقة (والتي لا يجب الخلط بينها وبين فقدان الدهون الفعلي).

وبالتالي، يؤكد الباحثون على دور الماتشا في هذه العملية، بجانب المشي السريع والمنتظم، وعدم الإنجرار وراء "التأثيرات الأيضية للماتشا" المبالغ فيها أحيانًا.

• تحسين عملية الأيض

وفقًا لأخصائية التغذية باليان: "يمكن أن تدعم الكاتيكينات - وخاصة غالات الإبيغالوكاتشين EGCG، وهو الكاتيكين الأكثر وفرة ونشاطًا حيويًا في الماتشا، عملية فقدان الوزن". إذ تعمل هذه المُركبات على تعزيز عملية توليد الحرارة (عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم) وأكسدة الدهون.

للاستفادة من شاي الماتشا لإنقاص الوزن جربي تناوله دون محليات

وتضيف باليان: "تشير بعض الدراسات البشرية إلى أن الشاي الغني بالكاتيكين يمكن أن يزيد الشعور بالشبع ويُقلَل من تناول الطاقة في الوجبة التالية؛ ويرجع ذلك على الأرجح إلى تأثيراته على الهرمونات، مثل الغريلين والأديبونيكتين، وعلى النواقل العصبية المرتبطة بالمكافأة مثل الدوبامين."

خلاصة القول؛ أن شاي الماتشا، في حال إعداده بطرقٍ صحية وشبه خالية من السعرات الحرارية والسكريات، يمكن أن يكون عونًا كبيرًا لكِ في عملية إنقاص الوزن الصحية والطبيعية، بجانب الأكل الصحي والرياضة. لكن تحديد هذه الفرضية ونجاحها بالنسبة لكِ هو بيد الطبيب المختص فقط، فلا تترددي عزيزي في استشارة طبيبكِ أو خبيرة التغذية لديكِ قبل الإقدام على طلب كوبٍ من شاي الماتشا، وتناوله فورًا، بعد إنهاء قراءة هذه المقالة.