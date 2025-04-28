خاص "دوت الخليج": رحلة اليوغا والجمال الواعي الذي يتخطى الزمن مع لنا ناظر

في خضمّ الضجيج، وبين تسارع الإيقاع، هناك لحظة واحدة قادرة على إعادة ترتيب الفوضى داخلكِ. لحظة من السكون والعودة إلى الأعماق، مع الشعور بالإمتنان والأمان الذاتي.

هذا ما تقودنا اليه مدرّبة اليوغا السعودية لنا ناظر في هذه الجلسة الخاصة بـ"دوت الخليج"، وهي من أوائل مدرّبات اليوغا في المملكة العربية السعودية، تجمع بين خبرتها العميقة وفلسفة اليوغا الشرقية بلمسةٍ عربية معاصرة. تدعونا لانا لنكتشف في أجسادنا خريطةً من القوة والمرونة والجمال الذي يتخطى الزمن، وفي عقولنا نجد للسكينة والصفاء.

تقول لنا ناظر لـ"دوت الخليج": "جمالي يزدهر كلما أصبحت أكثر حضورًا مع نفسي، مع الاخرين ومع اللحظة نفسها. وكلما صنعت سلامي الداخلي، ازددت اشراقاً وجمالًا"، مضيفةً "مع كل نفس، أخفف ضجيج العالم، وافسح المجال لما هو حقيقي: القوة، الوضوح والفرح."

وشددت لنا على أنها "لا تطارد الشباب، بل تختار العمق. تتقدم بالعمر بوعي، وهذا بحد ذاته نور خاص بها". وأردفت "كبرت في جمالٍ متجذر، ثابت، ومملوك بالكامل لروحي".

كما لفتت إلى أن "الحركة تبقيها موصولة بجسدها، الذي يحكي قصة كل فصل عاشته بكل تفاصيله"، وأضافت "هذا الفصل من حياتي لا يقيس الزمن الذي مضى، بل يقيس عمق اللحظة التي اخترت أن أعيشها بكل وعي."