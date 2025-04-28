6 أطعمة تُخفض الكوليسترول السيئ في الجسم

الكولسترول مادة دهنية موجودة في الدم، ينقسم الكولسترول إلى نوعين: النوع الجيد (HDL)، والنوع الضار(LDL).

فيما الدهون الثلاثية تعتبر نوعاً آخر من الدهون الموجودة في الدم، وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا ما ارتفع مستواها.

من هنا ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للقلب، والذي يتميز بارتفاع نسبة الحبوب الكاملة والألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون والأسماك المدهنة، لتقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يعني وجوب اختيار مجموعة من الأطعمة الطازجة وغير المصنّعة، والحدّ من الدهون غير الصحية والملح والسكر.

6 أغذية لخفض نسبة الكولسترول السيئ

حدد موقع NHS مجموعة من الأطعمة التي تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم، وهي كالآتي:

- الأسماك الزيتية، مثل الماكريل والسلمون.

- زيت الزيتون، وزيت بذور اللفت، والأطعمة المصنوعة من هذه الزيوت.

- الأرز البني، وخبز الحبوب الكاملة، ومعكرونة القمح الكامل.

- المكسرات.

- البذور.

- الفواكه والخضروات.