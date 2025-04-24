خاص "دوت الخليج".. ليا كويلو وجاستين دامبت مؤسستا Shake Your Plants: الترطيب أكثر من مجرد إرواء للعطش.. ويُوفر نهجًا صحيًا شاملًا

في زمنِ يسود فيه هوس الترندات والتسابق نحو تجربة كل ما هو جديد، فضلًا عن سعي الكثيرين حاليًا نحو تحسين صحتهم الجسدية والنفسية إن من خلال الغذاء والرياضة، أو عبر الممارسات الحياتية التي تساعد على الراحة والاسترخاء؛ نجد أنفسنا في عالمٍ متسارع لا يحب أن يفوته أي تفصيل في كل ما يجري من حوله.

ولعله خيرٌ، أن يستيقظ الناس من سُباتهم وركودهم الجسدي، ليسعوا جاهدين نحو التحرك أكثر وتناول طعامٍ صحيَ أفضل، بغية تحسين صحتهم والارتقاء بجودة حياتهم. وهذه الصحوة تُساهم، بشكلٍ أو بآخر، في تعزيز مسألة التقدم بالسن التي لا مفر منها؛ بحيث يكون احتضان واحتواء السنوات القادمة من حياتنا، مغمورًا بالممارسات الصحية التي تجعلنا نتمتع ب "شيخوخةٍ صحية".

من تلك الممارسات، الترطيب؛ ولا نقصد به شرب الماء فقط، بل كافة وسائل ترطيب الجسم من أطعمة ومشروبات، والماء في طليعتها. لكن هل يكفي شرب الماء وحده للحصول على جرعةٍ كافية من الترطيب الذي يحتاجه جسمنا، خصوصًا في ظل الأجواء الحارة المعهودة في دول الخليج، وحر الصيف الذي بدأ يدق أبوابنا؟

كما أن كثيرين لا يستسيغون شرب الماء؛ لديَ صديقةٌ بالكاد تتناول كوبين من الماء يوميًا، في حين أنني قد أستهلك ثلاث ليترات في اليوم الواحد. لذا من الضروري وجود حلول وبدائل "مغرية" لشرب الماء، مثل تحلية الماء بالنكهات المختلفة، لدفع الناس نحو تناولها. وهذا ما فعلتهُ كلٌ من ليا كويلو وجاستين دامبت، المؤسستان الرؤيويتان لشركة "Shake Your Plants" (SYP)؛ وهي شركة ناشئة تُعيد تعريف الترطيب من خلال ابتكاراتٍ نباتية. مهمتهما بسيطة لكنها فعّالة: تحويل مياه الشرب اليومية إلى مصدرٍ للعافية.

مقابلة مع مؤسستا منتجات الترطيب Shake Your Plants

موقع "دوت الخليج" أجرى لقاءً مع الشابتين، للتعرف أكثر على مشروعهما الواعد، ومعرفة المزيد عن أهمية الترطيب على الصحة وكيفية تحقيقه.

ما هو Shake Your Plants، وما الذي يشير إليه؟

"شيك يور بلانت" (SYP) دوت الخليج علامةٌ تجارية متخصصة في العافية، ابتكرناها لنُحوّل الماء الذي نشربه يوميًا لأكثر من مجرد ترطيب. نقدم مساحيق عملية مصنوعة من فواكه حقيقية تُحسّن من شربكِ للماء؛ لأننا نؤمن بأن الترطيب يجب أن يكون أكثر من مجرد إرواء العطش، بل أن يدعم بفعالية احتياجات جسمكِ الصحية وأن يكون مذاقه رائعًا.

إسم العلامة التجارية مُرتكز على عدة مستويات: "رجّ" زجاجتك، "حرّك" روتينك، وبالطبع، يبدو إسم SYP وكأنه "رشفة"، مُعيدًا الانتباه إلى بساطة شرب الماء!

ما الذي دفعكما لابتكار هذه الفكرة؟

جاء الإلهام من رغبتنا في تقديم أكثر من مجرد ترطيب، واستخدام الماء كوسيلةٍ للصحة. على سبيل المثال، صُمّم "ووتر+" مع إلكتروليتات أساسية، مُشتقة أساسًا من ماء جوز الهند. وهو يحوي:

1. البوتاسيوم - ضروري للحفاظ على توازن السوائل ودعم وظائف العضلات.

2. الصوديوم - ضروري لتنظيم ضغط الدم ونقل الإشارات العصبية.

3. المغنيسيوم - يُساعد على إنتاج الطاقة وصحة العضلات.

4. الكالسيوم - ضروري لعظام قوية وانقباض عضلي سليم.

5. الفوسفور - يُساعد على استقلاب الطاقة وصحة العظام.

في الوقت نفسه، تُركَز مشروبات كومبوتشا+ لصحة الأمعاء على البريبايوتكس والبروبيوتكس لتغذية وموازنة ميكروبيوم الجسم، وهو أمرٌ بالغ الأهمية للهضم ودعم المناعة. تتوفر هذه المشروبات بنكهات الرمان والجريب فروت، وهي مشروباتٌ مصنوعة من الشاي المُثلج، وتُعزَز البكتيريا الحية والبكتيريا النافعة. في النهاية، يضمن دمج هذه المكونات الأساسية في منتجاتنا نهجًا شاملًا للصحة والترطيب وصحة الأمعاء، والأهم من ذلك، يُحسّن مذاق الماء!

فكرةٌ جديدة وسط منتجاتٍ راسخة أخرى في سوقٍ مُشبع كدبي؛ ما الذي يُميَز SYP ويجب أن يعرفه العملاء؟

كان التحدي الأكبر هو تغيير نظرة الناس إلى الترطيب، وإيضاح فكرة أن الأمر لا يقتصر على الماء والإلكتروليتات فحسب. SYP تُعزَز الترطيب بمكوناتٍ غنية بالعناصر الغذائية ووظيفية مثل البروبيوتيك، والمُكيفات، وأيضًا الإلكتروليتات. مهمتنا أن الماء يمكن أن يكون أكثر من مجرد ماء، فهو وسيلةٌ لتحسين الهضم، والمناعة، والصحة العامة.

يتميز SYP بتركيبةٍ مختلفة تمامًا:

* لا يحتوي على سكر مضاف.

* جميع مكوناتنا نباتية؛ ونستخدم فواكه حقيقية. في Water+، يمكنكِ رؤية مسحوق التوت الأزرق في زجاجتك.

* تأتي الفواكه والأطعمة الخارقة من موارد مُهدرة، أي منتجات قبيحة المظهر لا تُغادر المزرعة أبدًا. إنها مُغذية تمامًا ولكنها ليست مُغرية من الناحية الجمالية.

الترطيب مهمٌ للصحة ومنتجات SYP تساعد في تعزيز هذه المسألة

بما أن محور منتجاتكم يتركَز على هذه المسألة: أخبرينا ما أهمية الترطيب برأيكما؟

ما يقرب من 90% من الناس لا يشربون كميةً كافية من الماء، ويعانون من نقصٍ في معدنٍ أساسي واحد على الأقل. وترتبط الأزمة الصحية المعاصرة بأسلوب الحياة والعادات اليومية البسيطة؛ لذا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الماء وسيلةً مثالية وسهلة لإضافة المزيد من الفوائد الغذائية للجميع.

ولمعالجة هذه المشكلة، نجمع بين الترطيب وأهم المعادن الأساسية لصحة الجسم بشكلٍ عام:

● البري-بروبيوتيك: تحتوي منتجات كومبوتشا+ على بكتيريا وألياف مفيدة لتغذية الميكروبيوم، وهو أمرٌ حيوي للهضم والمناعة. في الواقع، يتواجد 70% من الجهاز المناعي في الأمعاء، لذا فهو وظيفةٌ أساسية للصحة العامة.

● الإلكتروليتات: Water+ مثلًا، من منتجاتنا التي تُركَز على الترطيب لاحتوائها على البوتاسيوم والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تجديد الجسم واستعادته بعد التمرين.

في نهاية المطاف، العادات البسيطة والمنتظمة دوت الخليج ذات تأثيرٍ أكبر على صحتنا. فبدلاً من السعي لتغييرٍ جذري في نمط الحياة، يُحسّن كومبوتشا+ كمية الماء التي تشربينها بالفعل، مما يساعدكِ على دمج الترطيب الأفضل والعناصر الغذائية الأساسية بسلاسة في روتينكِ اليومي.

هل منتجات SYP صديقة للبيئة؟ وما الميزات الأخرى التي نتوقعها منها؟

الاستدامة قيمةٌ أساسية بالنسبة لنا، ولكنها تتعلق أيضًا بخلق قيمةٍ طويلة الأمد لعملائنا. نستخدم منتجاتٍ غير جذابة ليس فقط للحد من هدر الطعام، ولكن أيضًا لتزويد المستهلكين بمنتجٍ ذي قيمة غذائية عالية. ومن خلال تقليل النفايات البلاستيكية باستخدام عبواتٍ صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام، نتميز عن منافسينا.

إن مسألة الاستدامة ليست مجرد إضافة، بل دوت الخليج جزءٌ لا يتجزأ من هوية علامتنا التجارية، والمستهلكون الذين يلتزمون بهذه القيم غالبًا ما يكونون على استعداد لدفع مبالغ إضافية مقابل منتجاتٍ تعكس التزامهم تجاه البيئة. علاوةً على ذلك، ومن خلال التركيز على الكفاءة في الإنتاج والتوسع، نهدف لجعل ممارساتنا المستدامة مُجدية ماليًا مع توفير منتجات بأسعارٍ معقولة.

إلى أي مدى ساهمت حياتكما الشخصية في إنشاء SYP؟

SYP شخصية للغاية، بالنسبة لنا. لم نبتكرها من خلال فرصة عمل، بل من تجارب حياتية حقيقية وواقعية. منذ عام 2021، حملتُ أربع مرات، بما في ذلك فقدان ابنتي المفجع بعد ولادتها بفترةٍ وجيزة، وأنا الآن أمٌ فخورة لطفلين صغيرين. ليا أمٌّ لصبي سليم، وقد عانت من إجهاضين خلال هذه الفترة. هذه اللحظات من الفرح والفقد والتعافي والمرونة، شكّلت نظرتنا للصحة والعناية بالذات.

خلال تلك السنوات، استُنزفت أجسادنا إلى أقصى حدودها، وأصبحنا ندرك تمامًا مدى تأثير الترطيب وصحة الأمعاء والطاقة على شعورنا ووظائفنا، خاصةً عندما نكون مُنهكين جسديًا وعاطفيًا، ولكن لا يزال يتعين علينا الاستمرار.

لم نتمكن من العثور على منتجات ترطيبٍ نظيفة وفعالة تدعم النساء خلال كل هذه المراحل، لذلك ابتكرنا منتجًا واحدًا. كل تركيبة من منتجات SYP مستوحاة من شيءٍ نحتاجه شخصيًا خلال فترة ما بعد الولادة، أو التدريب، أو السفر، أو الرضاعة الطبيعية، أو فترة الشفاء.

SYP أكثر من مجرد منتج، إنها علامةٌ تجارية وُلدت من تجاربنا الحياتية، ورغبةٌ في مساعدة الآخرين على الشعور بالقوة والدعم والتحكم في أجسادهم مرةً أخرى.

منتجات SYP مراعية للبيئة وتحوي عناصر غذائية أساسية لصحة الأمعاء والجسم بصورة عامة

حصلتم على لقب أفضل شركة ناشئة مُبتكرة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك للعام عند إطلاق منتجاتكم في عام 2024؛ أخبرونا المزيد عن هذه الجائزة.

كان فوزنا بهذه الجائزة إنجازًا كبيرًا لنا، فقد أثبت صحة الرؤية الكامنة وراء SYP والحاجة إلى ترطيبٍ أنظف وأذكى في السوق.

ومنذ ذلك الحين، ازداد التقدير. مؤخرًا، تشرَفنا بتلَقي جائزة أفضل شركة ناشئة للعام من غرفة التجارة الفرنسية (CCI)، برعاية مصدر؛ وهي لحظة فخرٍ احتفت ليس فقط بمنتجنا، بل أيضًا بتأثيرنا ومرونتنا والتزامنا بالاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، نحن أيضًا من الفائزين في حاضنة سبينس 2024، مما ساعدنا في تسريع نمونا واستراتيجيتنا في مجال البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المنطقة. هذه الجوائز ليست مجرد ألقاب، بل تعكس العمل الجاد والمسيرة الشخصية والابتكار الجريء الذي تُمثَله SYP.

ما دوت الخليج التحديات والإنجازات التي حققتماها عند إطلاق منتجكم في دولة الإمارات؟

كان إطلاق SYP في الإمارات العربية المتحدة رحلةً رائعةً جمعت بين الإثارة والتواضع. كان تثقيف المستهلكين من أكبر التحديات التي واجهناها؛ إذ يستهين الكثيرون بآثار الجفاف المزمن ونقص المغذيات الدقيقة، ظنّاً منهم أن الإلكتروليتات مُخصَصة للرياضيين فقط. لذا توجب علينا إعادة صياغة مفهوم الترطيب ليصبح حاجةً يوميةً للجميع، وبهدفٍ سامٍ. يمكن للماء أن يكون أكثر من ذلك بكثير، عندما نُحوّله إلى مصدرٍ قويٍّ للعافية.

على الصعيد العملي، واجه بناء منتجٍ عمليٍّ قائمٍ على مكوناتٍ فواكهيةٍ حقيقيةٍ تعقيداتٍ عديدة: مصادر المكونات، واستقرار المنتج، والعقبات التنظيمية، والامتثال لقواعد التعبئة والتغليف. وقبل أسبوعٍ واحدٍ فقط من إطلاقنا الأول في عام 2022، اضطررنا إلى سحب 80 ألف كيسٍ من السوق بسبب عطلٍ في التصنيع. كانت هذه انتكاسةً كبيرةً، عاطفياً ومالياً، ولكنها كانت أيضاً نقطة تحول. انتهزنا تلك اللحظة لنُعيد النظر، ونُعيد بناءَ أنفسنا، ونُطلقَ منتجاً أقوى.

ما دوت الخليج خططكما المستقبلية للنمو واستراتيجيات التوسع لشركة SYP؟

نُجري حاليًا مناقشات مع بعض أكبر المستثمرين والمكاتب العائلية في العالم، ونحن متحمسون للغاية للشراكات المحتملة التي تتكشف. بالإضافة إلى ذلك، سجلنا مؤخرًا حلقة من برنامج Shark Tank، والتي ستُعرض قريبًا، ونأمل أن تمنحكم هذه الحلقة مزيدًا من الرؤى حول خططنا لغزو العالم بدعمٍ من أحد أكبر المستثمرين العالميين لرؤيتنا. ستساعدنا هذه الفرص على توسيع نطاق SYP بطريقةٍ تُعيد تعريف مفهوم الترطيب على نطاقٍ عالمي؛ ونحن نتطلع إلى مشاركة المزيد معكم قريبًا!

إلى جانب ذلك، ينصَب تركيزنا على الآتي:

● التوسع في أسواقٍ جديدة، مع خططٍ للمملكة العربية السعودية والمزيد من الأسواق الأوروبية.

● تطوير منتجاتٍ جديدة، بما في ذلك تركيباتٍ تُعزَز دمج وظائف الدماغ وطول العمر في الترطيب.

● تنمية مجتمعنا. التعليم هو الأساس، لذلك نستثمر في المحتوى والشراكات والأنشطة لتعريف الناس بقوة الترطيب الوظيفي.

ليا وجاستين أثناء إطلاق منتجاتهما من SYP

أخبرانا المزيد عن رؤيتكما الريادية لأصحاب الأعمال الطموحين في المنطقة.

ابدأوا بشيءٍ يهمك، شيءٍ عشتموه، وليس مجرد شيءٍ يبدو جيدًا على الورق. هذا التواصل الشخصي هو ما سيدفعكم للاستمرار عندما تسوء الأمور (وهو أمرٌ حتمي).

في الإمارات العربية المتحدة، تسير الأمور بسرعة؛ لكن بيئة العمل داعمة للغاية بمجرد دخولكم. نصيحتنا الأهم دوت الخليج: لا تنتظروا الظروف المثالية؛ اختبروا فكرتكم، واحصلوا على ردود الفعل مبكرًا، ولا تخافوا من تغيير مساركم. اضطررنا إلى سحب 80 ألف كيس ورقي أسبوعيًا قبل إطلاقنا الأول، وما زلنا هنا، وننمو أسرع من أي وقت مضى.

وأيضًا، ابنوا علاقات حقيقية. الأمر لا يقتصر على عرض الأفكار، بل يتعلق بالاستماع، والحضور الدائم، وإحاطة أنفسكم بأشخاصٍ سبق لهم القيام بذلك. هذه المنطقة مليئة برواد أعمال أذكياء وكرماء، استغلوا ذلك. وأخيرًا: حافظوا على طاقتكم. خاصةً كمؤسسين، وخاصة كأهل أو مقدمي رعاية، فإن وقتكم وصحتكم هما أثمن ما تملكون. أفسحوا المجال للطموح والتعافي.

كيف ترون المشهد المتطور لصناعة المنتجات النباتية في الإمارات؟

إنه وقتٌ مثيرٌ حقًا أن نكون جزءًا من حركة المنتجات النباتية في الإمارات. عندما انتقلتُ إلى هنا لأول مرة قبل حوالي 15 عامًا، كانت الخيارات النباتية محدودةً ومُوجهةً في الغالب لفئةٍ محددة. أما اليوم، فقد تغيرت الأمور بشكلٍ كبير، وأصبح المستهلكون أكثر وعيًا وفضولًا وانفتاحًا على تجربة منتجات نباتية عملية تدعم صحتهم.

ما أراه مثيرًا للاهتمام حقًا هو أن الأمر لم يعد يقتصر على "نباتي" أو "غير مشتق من الألبان"، بل يتحول الحديث نحو الوظيفة، وصحة الأمعاء، والاستدامة، والأداء. هذا هو بالضبط ما نريد أن تقوده SYP: تقديم ترطيبٍ نباتي نظيف وفعال يتناسب مع الحياة الواقعية.

لا يزال هناك عملٌ يتعين القيام به من حيث الطعم، والتثقيف، وسهولة الوصول؛ ولكن الطاقة موجودة. يدعم المزيد من تجار التجزئة هذه الحركة، ويبتكر المزيد من المؤسسين، ويتخذ المزيد من المستهلكين خياراتٍ واعية ليس فقط لأنفسهم، بل لكوكبنا أيضًا. أعتقدُ أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا حقيقيًا للابتكارات النباتية الذكية والهادفة إلى العافية، وأنا متحمسةٌ لأن أكون جزءًا من هذا المستقبل!

في الختام؛ ما دوت الخليج نصيحتكما لرواد الأعمال الجدد من خلال موقع "دوت الخليج"؟

المرونة دوت الخليج أساس كل شيء. كرائدة أعمال، ستواجهين لحظاتٍ من الشك والرفض والنكسات - وأحيانًا إعادة توجيه كاملة. الأهم ليس تجنَب تلك اللحظات، بل تعلَم كيفية النهوض منها بمزيدٍ من الوضوح والعزيمة.

لا تخشِ الفشل بسرعة، بل تعلَمي دائمًا بشكلٍ أسرع. ابقِ على يقين من هدفكِ، وأحيطي نفسكِ بمن يُشجعكِ، وامنحي نفسكِ الإذن بالتطور مع تقدمكِ. نادرًا ما تكون الرحلة طولية، ولكن إذا كنتِ مرنة، فستمضين قُدمًا على الدوام.

الملخص:

لأن الترطيب أكثر من مجرد إرواء للعطش، ويُوفر نهجًا صحيًا شاملًا؛ أجرينا هذه المقابلة الشيقة مع مؤسستا ماركة Shake Your Plants لمنتجات ترطيب طبيعية مستخلصة من الفواكه والنباتات تراعي البيئة