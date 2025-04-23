فوائد الحمص للنساء..تناوليه يوميًا وانعشي صحتك وجمالك

يعتبر الحمص من الأطعمة الصحية التي تدخل في معظم الأنظمة الغذائية الصحية. للحمص فوائد عديدة، وبصفة خاصة تتعدد فوائد الحمص للنساء، إذ لا تقتصر فوائده على الجوانب الصحية فقط، بل تمتد لتشمل فوائد جمالية مدهشة أيضًا. فالحمص ليس مجرد طعام لذيذ وشهي، بل يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتينات النباتية، والألياف، والمعادن التي تساهم في توازن هرمونات الأنوثة، وتعزيز نضارة البشرة، ومن ثم تعزيز جمال المرأة.

إذا كنتِ، عزيزتي، تبحثين عن أطعمة صحية تعزز صحتكِ كأنثى وتدعم جمالكِ بصفة دائمة وبشكل طبيعي، تابعي معي هذا المقال لمعرفة فوائد الحمص للنساء، لتكتشفي بنفسك كيف يمكن للحمص أن يكون إضافة مثالية وهامة في نظامكِ الغذائي، ستتأكدين من ذلك بعد ملاحظة الفرق بعد إدراجه في نظامك الغذائي الصحي.

فوائد الحمص للنساء تعود لاحتوائه على الحديد وفيتامين ب12

القيمة الغذائية للحمص

يقول "معتز الشريف" خبير التغذية، أن الحمص يأتي ضمن أكثر أنواع البقوليات الغنية بالبروتينات النباتية والألياف والمعادن. لذلك يوصي به دائمًا في أي حمية غذائية أو نظام غذائي صحي، وبخاصة مع سهولة دمجه في العديد من الوصفات الغذائية المفيدة، مثل الحمص بالطحينة، أو إضافته للفول، أو حتى لإمكانية إضافته للسلطات.

يؤكد الشريف أن الحمص كغذاء يمد المرأة بكثير من العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز صحتها وجمالها، لا يقف عند حد مذاقه الجميل، فالأمر يمتد ليشمل فوائد عظيمة لها، كما سيأتي لاحقًا.

وبحسب الشريف تعود فوائد الحمص للنساء إلى ارتفاع قيمته الغذائية، واحتوائه على ما يلي:

162 سعر حراري - 8.86 جرام من البروتين

27.42 جرام من الكربوهيدرات - 7.6 جرام من الألياف

2.59 جرام من الدهون - 49 ملجم من الكالسيوم

2.89 ملجم من الحديد - 48 ملجم من المغنيسيوم

1.53 ملجم من الزنك

للحصول على فوائد الحمص للنساء يجب تناوله مع السلطات

ما دوت الخليج فوائد الحمص للنساء؟

يُعتبر الحمص من الأطعمة النباتية الغنية بالعناصر الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة المرأة في مختلف مراحل عمرها، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية.بحسب الشريف تتعدد الفوائد الصحة والجمالية للحمص كما يلي:

تنظيم الهرمونات الأنثوية

يعتبر الحمص غذاءً ممتازًا للنساء في كل مرحلة عمرية تمر بها، خلال الخصوبة، وحتى خلال مرورها بأعراض سن الأمل، كونه يساعد في الحد من تخفيف حدة الإضطرابات الهرمونية التي تحدث في هذه المرحلة، حيث تحسين المزاج، وتحقيق التوازن الهرموني في جسم المرأة، ومن ثم تخفيف حدة الهبات الساخنة التي تلازمها بعد انقطاع الطمث.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

تُعد النساء أكثر عرضة لأمراض القلب بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض هرمون الإستروجين. وهنا يأتي دور الحمص، لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.

تعزيز عظام المرأة

الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور من العناصر المهمة التي يحتوي عليها الحمص، لذا فإن تعزيز صحة العظام من أهم فوائد الحمص للنساء، إذ تساهم في تعزيزها، وتحقيق وقايتها من الهشاشة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بفضل محتواه العالي من الألياف، يعزز الحمص حركة الأمعاء، ويمنع الإمساك، ويدعم صحة القولون، وهو أمر مهم للنساء في الفترات التي تتعرض فيها لتغيرات هرمونية قد تؤثر على الهضم.

السيطرة على الوزن والتحكم في الشهية

الحمص يحقق الشعور بالشبع لفترات طويلة، وذلك بفضل البروتينات والألياف التي يحتوي عليها. لذلك فإن تناوله بانتظام يساعد النساء في خسارة الوزن، وبخاصة عند الاعتماد عليه في تحضير الوصفات الصحية كالسلطات وغيرها.

تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب

إحتواء الحمص على فيتامين B6 وحمض الفوليك والتريبتوفان، يجعله طعامًا مثاليًا لتعزيز الحالة النفسية للمرأة، حيث يساهم في تحسين المزاج، ويحارب الاكتئاب بقوة. لذلك، يعد الحمص غذاء لتعزيز الصحة النفسية أيضًا.

تحقيق نضارة البشرة وتعزيز صحة الشعر

يحتوي الحمص على مضادات أكسدة قوية مثل الزنك، وفيتامين C، وفيتامين E، المعروفة بدورها الفعال في تأخير ظهور علامات الشيخوخة. كما أن البروتين النباتي يساهم في تغذية الشعر وتقويته، ما يجعله من الأطعمة الصديقة التي تعزز من الجمال الطبيعي للمرأة.

لتعزيز الحصول على فوائد الحمص للنساء يجب تناوله يوميًا بكمية معتدلة

هل الحمص يرفع هرمون الأنوثة؟

يأتي هذا السؤال ضمن أشهر الأسئلة التي تتعلق بفوائد الحمص للنساء، والحقيقة أنه سؤال مهم للغاية، لأن للحمص دور كبير في رفع هرمون الأنوثة، وذلك لاحتوائه على مركبات نباتية تُسمى الفايتوإستروجين، وهي مركبات شبيهة لتأثير الإستروجين في الجسم يعزز من أنوثة المرأة.

هل الحمص يرفع الحديد؟

نعم، إذ يدخل الحمض ضمن قائمة الأطعمة التي تساهم في رفع نسبة الحديد في الجسم، إلا أنه وعلى الرغم من احتوائه على الحديد إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه وحده، للحصول على هذا المعدن الهام، لذلك يوصي الشريف بتناول فيتامين سي مع الحمص لتعزيز امتصاص الجسم له. كما أن نسبة الحديد الموجودة في البروتينات الحيوانية عادة ما تكون أكبر من تلك الموجودة في البروتينات النباتية.

هل الحمص يثير القولون؟

نعم، الحمص قد يكون مهيجًا للقولون لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وكذلك لاحتوائه على نوع من الكربوهيدرات يُعرف بـ"الفودماب"، الذي يسبب تراكم الغازات في البطن، وانتفاخ القولون. ومع ذلك لا يتأثر الجميع به بنفس الطريقة، ولتخفيف النفخة، يوصي الشريف بنقعه وطهيه جيدًا وتناوله بكميات معتدلة دون إفراط لتحقيق الحصول على فوائد الحمص دون الشعور بأي أعراض مزعجة.

خلاصة القول:

فوائد الحمص للنساء لا تُعد ولا تُحصى، كونه يعد طعامًا متكاملًا يجمع بين تعزيز الصحة الجسدية والنفسية وكذلك تعزيز الجمال والحفاظ عليه. يعتبر الحمص من الأطعمة المثالية التي تخدم صحة النساء في مختلف مراحل حياتهن. ولمن يعانين من القولون يمكنهم تناول الحمض بعد نقعه فترة طويلة في الماء، وسلقه جيدًا، مع تناول كميات محدودة تحقق الفائدة منه.

نصيحة الخبير:

لتعزيز الحصول على فوائد الحمص للنساء، تناوليه يوميًا بالقدر المناسب مع الاهتمام بإدراجه في وصفات غذائية صحية لتعزيز الحصول على فوائده الصحية والنفسية والجمالية.

مع تمنياتي لجميع النساء بدوام الصحة والعافية والجمال،،،