لتعزيز رشاقتكِ وجمالكِ على الدوام: إليكِ أفضل مسارات المشي والجري في دبي

أنا من مُحبَي الرياضة بصورةٍ عامة، وكنتُ أجري كثيرًا في السنوات الماضية؛ أما اليوم، وبسبب معاناتي الشديدة من الصداع النصفي، فإنني تخليتُ عن حب الركض واكتفيتُ بالمشي وغيره من الرياضات الممكنة حسب حالتي وإمكاناتي.

لا تفوتكِ حديقة الإتحاد في نخلة جميرا لممارسة المشي والجري

إلا أن للجري مكانةٌ مميزة في قلبي؛ فعندما كنتُ أمارسُ هذه الرياضة، كنتُ أحسُ بسعادةٍ غامرة كما لو أنني طائرٌ ينطلق في الفضاءات حرًا دون قيود. الجري يمنحنا فرصة الاستمتاع بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية، فيما تستفيد أجسامنا وحالتنا المزاجية كثيرًا منه أيضًا.

لمُحبَي الجري والرياضة مثلي، لا شك في أنكم تبحثون دومًا عن أفضل الأماكن لممارسة هذه الرياضة والتمتع بفوائده الصحية الجمة. والحمدالله أننا متواجدون في دولة الإمارات، وتحديدًا في إمارة دبي، التي تزخر بالعديد من مسارات الجري والمشي الممتازة والمميزة. تلك المسارات تتفاوت بين الشاطئ والحدائق والطرقات، لتقدم خياراتٍ متعددة لا مثيل لها.

قبل دخول فصل الصيف فعليًا، وحتى مع تحوَل الطقس لدافئ وحار جدًا؛ أعلمُ أن الكثيرات من قارئات "دوت الخليج" يواظبنَ على ممارسة الرياضة في الخارج، حبًا والتزامًا بها حتى في أصعب الظروف الجوية. لهذا جمعتُ في مقالة اليوم، بعض أفضل مسارات المشي والجري في دبي لتختاري منها، حسب المنطقة التي تسكنين فيها؛ ولا تنسي عزيزتي ضرورة الالتزام بقواعد السلامة عند الركض أو المشي، خصوصًا الترطيب وحماية البشرة من أشعة الشمس، للحفاظ على صحتكِ وجمالكِ أثناء التريَض.

أبرز الوجهات لممارسة رياضة المشي والجري في دبي

مارسي رياضتي المشي والجري في حديقة الصفا في دبي

ما يُميَز هذه الوجهات، أنها في المقام الأول مجانية؛ فلا حاجة لكِ لدفع اشتراكاتٍ شهرية أو سنوية في النوادي الرياضية لممارسة المشي أو الجري. كما أنها أماكن جميلة، فيها الخضرة والماء والمناظر الخلابة، فضلًا عن الحمامات والمقاعد لأخذ استراحةٍ بين الحين والآخر. ويمكن ممارسة المشي والجري في هذه الأماكن دون تقييداتٍ في الوقت أو الحاجة لشراء ثيابٍ ومعدات غالية.

ماذا تنتظرين إذن؟ تحضَري وارتدي ملابس الرياضة الخاصة بكِ، أحكمي ربط الحذاء الرياضي جيدًا؛ ضعي قبعةً على رأسكِ، وقارورة ماء في يدكِ ولننطلق..

الحدائق

لا يختلف إثنان على متعة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة في دبي، خاصةً أنها مُزودة بمسارات محددة وتحمل تعدادًا للأمتار التي نقطعها في كل دورة. من هذه الحدائق:

حديقة الاتحاد في نخلة الجميرا: من الأماكن الجميلة والمميزة لممارسة المشي أو الجري في دبي، صباحًا أو مساءً. تضم الحديقة مضمارًا خاص للجري بطول 3 كيلومتر، بالإضافةإلى معداتٍ رياضية خاصة بتمارين اللياقة البدنية محاطة بأكثر من 60 نوع من الأشجار والنباتات المتنوعة.

حديقة الصفا– 2.5 كيلومتر للدورة الواحدة: حديقةٌ مثالية للمشي والجري في كافة الأوقات؛ تتميز بموقعٍ استراتيجي في منطقة بر دبي، وتتضمن مسارًا للجري ومحطات متنوعة خاصة بالتمارين الرياضية.

حديقة الخور: تحوي العديد من أماكن المشي والجري؛ تمتاز بمساحاتٍ خضراء شاسعة ومطلة على خور دبي، ما يمنحكِ تجربةً رياضية ممتعة مع المناظر الجميل للطبيعة والسفن التي تعبر الخور بين الحين والآخر. كما تتوافر في حديقة الخور، مناطق مخصصة للعب الأطفال (في حال احتجتِ لاصطحاب أولادكِ معكِ) وأنشطة مختلفة للقيام بها في هذه الحديقة الرائعة.

حديقة زعبيل– 2.5 كيلومتر للدورة الواحدة: نظرًا لموقعها بالقرب من المركز التجاري العالمي في دبي، وغيره من المواقع الاستراتيجية في منطقة زعبيل؛ فإن حديقة زعبيل دوت الخليج بحق واحدةٌ من الحدائق التي يجب عليكِ إدراجها ضمن روتينكِ للمشي والجري.

تجدين في منطقة جميرا العديد من وجهات المشي والجري

لماذا؟ لأنها تشتمل على مساراتٍ خاصة محفوفة بإطلالاتٍ طبيعية خلابة فضلًا عن منظر المباني وناطحات السحاب الشاهقة. فيها أيضًا أماكن تسلية وترفيه للأطفال والكبار، ويمكنكِ التريَض فيها لساعات دون ملل.

حديقة بحيرة البرشاء– 2 كيلومتر: للقارئات المتواجدات في منطقة البرشاء وقربها، اخترنا لكِ حديقة بحيرة البرشاء التي تُعدَ بحق أحد أجمل الحدائق في دبي. يمكنكِ ممارسة المشي والجري في هذه الحديقة التي تضم بحيرةً اصطناعية كبيرة ومساحاتٍ خضراء واسعة، بالإضافة إلى مساراتٍ خاصة لركوب الدراجات الهوائية (في حال أردتِ تغيير نوعية التمرين)؛ ولا ننسى بالطبع وجود قلاعٍ مطاطية خاصة بالأطفال وملاعب رياضية تناسب كافة أفراد العائلة.

حديقة مشرف: تحوي العديد من مسارات المشي؛ منها مسارٌ جبلي للمشي بطول إجمالي يبلغ 9.7 كيلومتر وهو المسار الأول من نوعه في قلب إمارة دبي، كونه يحوي مساراتٍ متعددة المستويات تناسب المبتدئين والمحترفين. الأول المسار الأصفر الترفيهي بطول 8.3 كم، والثاني المسار البرتقالي الرياضي بطول 1.4 كم، تلبّيةً لاحتياجات محبّي رياضة المشي الجبلي، لتمكينهم من ممارسة رياضتهم بشكلٍ مميز وتجربةٍ آمنة وسليمة.

تضم الحديقة أيضًا ملعبًا متعدد الأغراض لممارسة لعبة كرة السلة والطائرة واليد، بالإضافة إلى مضمارٍ خاص بالدراجات الهوائية.

الشواطئ

الصيف يعني الشاطئ؛ ليس فقط للسباحة والتسمير، وإنما أيضًا لممارسة العديد من الرياضات الخارجية، مثل المشي والركض وكرة اليد وغيرها. وتُوفَر لكِ مدينة دبي العديد من الشواطئ الجميلة التي يمكنكِ الاستفادة منها ضمن روتينكِ الرياضي. منها:

قناة دبي المائية وجهة مميزة للمشي والجري في دبي

كورنيش الجميرا–أقسام متعددة؛ ما يقرب من 14كيلومتر على طول مسارات الجري على الشاطئ: من أهم الوجهات لممارسة رياضة المشي والجري في دبي، يضم مسارًا للمشي بطول 14 كيلومتر يمتد بمحاذاة الشاطئ الموازي للمناطق السكنية في منطقة الجميرا في إمارة دبي؛ كما يتضمن ممشى بعرض 5 أمتار ومضمار للجري بعرض 4 أمتار، فضلًا عن مسارٍ اسفنجي أخضر على شارع شاطئ الجميرا، كل هذه المزايا تجعل من كورنيش الجميراء أحد أهم الوجهات الخاصة باللياقة البدنية في الإمارة.

نخلة جميرا - طول طريق الهلال 11.5 كيلومتر في اتجاه واحد: تحديدًا لسكان النخلة، يمكنكم الاستفادة من شاطئ نخلة جميرا، الممتد بين المارينا وشاطئ الصفوح. مناظر خلابة وأماكن خاصة للجري تقع على طول طريق الهلال، وهو طريقٌ نصف دائري يُشكَل الحافة الخارجية للنخلة. يمتد على طول الطريق ممشى عام، يبلغ طوله الإجمالي حوالي 11 كيلومترًا.

ذا بيتش في جي بي آر–1.7 كيلومتر للاتجاه الواحد: هنا، يمكنكِ السباحة وممارسة رياضتي المشي والجري على مضمارٍ يصل إلى 600 متر، بالإضافة إلى ملعبٍ لكرة الطائرة الشاطئية، وصالة رياضية خارجية.

الممشى

فضلًا عن الحدائق والشواطئ المميزة والمخصصة لممارسة المشي والجري في دبي، هناك العديد من مسارات الممشى التي يمكن الاستفادة منها. وهي كما يلي:

حديقة زعبيل واحدة من أفضل وجهات المشي والجري في دبي

ممشى السيف: يقع على خور دبي، ويُوفَرفرصةًذهبية لممارسة رياضة المشي وسط أجواءٍخلابة.ويضم هذا الممشىالعديد من الأسواق والمطاعم المطلة على ضفاف الخور، وبالتالي يمكنكِ التبضع أو تذوق والحلويات أثناء المشي.

ممشى قناة دبي المائية: تتزين بخمسة جسور للمشاة، يمكنكِ عبرها مشاهدة مدينة دبي الساحرة على طول القناة، بالإضافة إلى ممارسة رياضة الجري على المضمار الموجود في القناة المائية والذي يبلغ طوله 3 كيلومتر. هناك أيضًا مسارٌ مُخصَصللدراجات الهوائية يبلغ طوله 12 كيلومتر، إضافةً الى نشاطاتٍ ترفيهية أخرى.

مرسى دبي– 8. 5 كيلومتر: من أجمل وأشهر وجهات المشي والجري في دبي، يضم مرسى دبي ممشى رياضي مميز وممرات للمشاة بطول 7 كيلومتر مطلة على أشهر المطاعم والمحلات التجارية في المنطقة. أجواؤه هادئة ومريحة، سوف تشجعكِ بالتأكيد على مواظبة التريَض فيما تستمتعين بالمناظر الخلابة للمرسى.

خور دبي – 4.7 كيلومتر: يحيط بجزءٍ كبير من المدينة بين حديقة شاطئ جميرا وميناء راشد، من أبرز معالمه حديقة خور دبي الواقعة عند المنحنى الشمالي للنهر بين المستشفى وفندق حياة. داخل الحديقة، يلتف مسار دائري بطول 4 كيلومترات حول الحديقة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، مع إطلالات خلابة على الخور وأفق المدينة.

في الختام؛ فإن ذريعة عدم وجود أماكن متوفرة لممارسة الرياضة، لا تنفع في دبي. فقد حرص القيَمون على المدينة، على تأمين أجمل مسارات المشي والجري وأكثرها حرفيةً لجهة التنفيذ، كي تواصلي تمريناتكِ الرياضية أثناء الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة.