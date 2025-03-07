10 نصائح لتجنب رائحة النفس الكريهة أثناء الصيام وأسبابها

رائحة النفس الكريهة من المشكلات الأكثر شيوعًا خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، ويرجع السبب إلى عوامل متعددة، ولكن من السهل الوقاية منها، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

أسباب رائحة النفس الكريهة أثناء الصيام

1- جفاف الفم

يؤدي التوفف عن شرب الماء لفترة طويلة خلال ساعات الصيام إلى انخفاض إنتاج اللعاب، مما يتسبب في تكاثر البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

2- عدم تنظيف الأسنان

عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون والخيط الطبي وغسول الفم يؤدي إلى تكوين رائحة النفس الكريهة، نتيجة لتحلل بقايا الطعام.

3- بعض الأطعمة

قد تكون رائحة النفس الكريهة أثناء الصيام ناتجة عن تناول بعض الأطعمة في وجبتي الإفطار والسحور، مثل الثوم والبصل.

4- الإفراط في الحلويات الرمضانية

تناول الحلويات الرمضانية بشكل مفرط من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام، لأن السكريات تشجع البكتيريا على النمو.

5- حرق الدهون

يزداد معدل حرق الدهون أثناء الصيام، لأن الجسم يعتمد عليها كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع مركبات في الدم تسمى الكيتونات، تؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.

6- الإصابة ببعض الأمراض

ترتبط رائحة النفس الكريهة أثناء الصيام ببعض المشكلات الصحية، مثل التسوس وأمراض اللثة والتهاب الحلق وارتجاع المريء والتهابات الفم.

نصائح لتجنب رائحة النفس الكريهة أثناء الصيام

- شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور، للحفاظ على ترطيب الفم.

- تفريش الأسنان مرتين يوميًا بمعجون غني بالفلورايد.

- تنظيف اللسان، لأن البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة تتراكم على سطحه.

- استعمال الخيط الطبي، لإزالة بقايا الطعام العالقة بين فراغات الأسنان.

- المضمضة بغسول الفم الخالي من الكحول، لقتل البكتيريا.

- استخدام المسواك أثناء الصيام.

- تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية في وجبة السحور أو تنظيف الأسنان بعد تناولها مباشرة.

- تناول الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضراوات والزبادي.

- التقليل من الحلويات والمشروبات الرمضانية.

- فحص الأسنان دوريًا.