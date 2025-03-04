لماذا يحذر الأطباء من المشروبات الباردة وقت الإفطار؟

مع حلول شهر رمضان المبارك، يبحث الصائمون عن طرق لترطيب أجسامهم بعد ساعات طويلة من الصيام، وغالبا ما يلجأون إلى المشروبات الباردة والمثلجة. إلا أن خبراء التغذية يحذرون من تناولها عند الإفطار على معدة فارغة، نظرا لما قد تسببه من أضرار على الجهاز الهضمي والصحة العامة.

رغم الشعور المؤقت بالانتعاش الذي تمنحه المشروبات المثلجة، إلا أن تناولها على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة أبرزها:

1. اضطرابات الجهاز الهضمي

عند الإفطار، تكون المعدة فارغة، وفي حالة راحة تامة، مما يجعلها أكثر حساسية لأي مؤثرات مفاجئة. تناول المشروبات المثلجة يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي؛ ما يعوق عملية الهضم، ويؤثر في امتصاص العناصر الغذائية.

كما يمكن أن تسبب المشروبات الباردة تقلصات حادة في المعدة والأمعاء، وشعورا بالانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

2. انخفاض مفاجئ في حرارة الجسم

قد يسبب تناول المشروبات المثلجة انخفاضا سريعا في درجة حرارة الجسم، والشعور بالتعب والإرهاق والصداع بعد الإفطار.

3. أضرار على صحة الأسنان

التغير المفاجئ في درجة الحرارة عند تناول المشروبات الباردة يمكن أن يؤدي إلى تآكل طبقة المينا في الأسنان، ويزيد حساسيتها ويجعلها أكثر عرضة للتسوس.

4. زيادة الشعور بالعطش

على عكس ما يعتقد البعض، فإن المشروبات المثلجة قد تزيد الشعور بالعطش، إذ تؤثر في توازن السوائل في الجسم، وتؤدي إلى الحاجة إلى شرب كميات أكبر من الماء.

5. الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

أظهرت أبحاث نشرت في مجلة Frontiers in Public Health أن المشروبات السكرية في أثناء الوجبات قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتات الدماغية وفشل القلب.