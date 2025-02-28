سر اللياقة والمرونة الذي يجتاح العالم.. محترفة البيلاتس لويز ليتون تكشف لـ"دوت الخليج" أسرار هذه الرياضة التحويلية

البيلاتس Pilates‏ هو نوعٌ من تمارين العقل والجسد، طَورَهُ المدرب البدني الألماني جوزيف بيلاتس في أوائل القرن العشرين، وأطلق اسمه على هذه الطريقة. سمى بيلاتس طريقته بالكنترولوجيا أي علم السيطرة، لاعتقاده أن هذا الأسلوب يستخدم العقل في السيطرة على العضلات.

اليوم، تُمارس هذه الطريقة في جميع أنحاء العالم مثل أستراليا، كندا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وغيرها. ويستخدم بيلاتس مزيجًا من 50 تمرينًا متكررًا لتحفيز الجهد العضلي. هُناك "أساسياتٌ خمس" لكل تمرين: التنفس، والمحاذاة الصحيحة للرقبة، وتثبيت الضلوع والكتفين، وحركة مرونة الحوض واستخدام العضلة المستعرضة البطنية. وعادةً ما يتم تكرار كل تمرين من ثلاث إلى خمس مرات؛ وحتى عام 2023، سُجل ممارسة أكثر من 12 مليون شخص تمارين البيلاتس.

البيلاتس رياضة مفيدة جدًا للنساء

ظهرت طريقة بيلاتس بعد انتشار ثقافة التمارين الرياضية في أواخر القرن التاسع عشر بهدف التخفيف من المشكلات الصحية. ومع ذلك، هناك أدلةٌ محدودة تدعم فعالية بيلاتس للتخفيف من مشكلاتٍ مثل آلام أسفل الظهر؛ في حين وجدت بعض الدراسات أن الجلسات المُنتظمة تُحسن التوازن وتساعد في تقوية العضلات لدى البالغين الأصحاء (مقارنةً بعدم ممارسة أي تمرين)، وبيلاتس لم تُثبت فعاليتها كعلاجٍ لأي حالة طبية بعد.

تميل النساء بشدة لممارسة البيلاتس في منطقتنا العربية، فيما ما زالت نسبةٌ جيدة منهنَ يترددنَ في خوض غمار هذه الرياضة. لهذا توجهنا بالأسئلة التالية إلى لويز ليتون، وهي محترفة في رياضة البيلاتس ومعلمة سابقة ومؤسسة REVIVE Pilates Studio

وجهة العافية الرائدة الواقعة في جميرا جولف إستيتس، والذي يقدم دروسًا ديناميكية فردية وجماعية لتعزيز القوة والمرونة والتجديد الشامل. ويتخصص استوديو REVIVE في تمارين ريفورمر بيلاتس، جامعًا بين أحدث المعدات والإرشادات المخصصة لتقديم تمارين فعالة وتحويلية لكل من عشاق البيلاتس المخضرمين والمبتدئين.

أهلًا بكِ لويز معنا اليوم على موقع "دوت الخليج"؛ بدايةً ما هو البيلاتس، وما دوت الخليج أنواعه؟

شكرًا على استضافتي؛ البيلاتس دوت الخليج طريقة تمرينٍ منخفضة التأثير، تُركّز على تقوية العضلات، وتحسين وضعية الجسم، بالإضافة إلى تعزيز المرونة والوعي العام في الجسم. كما تعمل البيلاتس على تحسين قوة الجذع من خلال الحركات المُتحكم فيها بالإضافة إلى تقنيات التنفس.

يوجد نوعين رئيسين للبيلاتس، وهما:

1. تمارين البيلاتس على السجادة – والتي تستخدم وزن الجسم ومعداتٍ بسيطة مثل أشرطة المقاومة أو الدعائم الصغيرة.

2. تمارين البيلاتس باستخدام جهاز ريفورمر – ويتم أداؤها على جهازٍ متخصص يسمى Reformer، والذي يستخدم النوابض والبكرات لتوفير المقاومة والدعم.

البيلاتس رياضة تعزز العضلات وتحسن مرونة الجسم

لماذا أصبحت رياضة البيلاتس شائعةً جدًا في السنوات الأخيرة؟

اكتسبت رياضة البيلاتس شعبيةً كبيرة في الأونة الأخيرة بسبب عدة عوامل:

• زيادة الوعي بالصحة والعافية: حيث يبحث الناس عن تمارين فعالة ومُنخفضة التأثير، تعمل على تحسين وضعية الجسم وتعزيز المرونة والقوة.

• إعادة التأهيل والوقاية من الإصابات: يوصي أخصائيو العلاج الطبيعي برياضة البيلاتس للتعافي والوقاية من الإصابات.

• المشاهير والمؤثرون: حيث يُروج العديد من المشاهير ومؤثري التواصل الاجتماعي لرياضة البيلاتس وفوائدها في تقوية العضلات.

كيف تختلف تمارين البيلاتس عن اليوغا؟

تُركَز تمارين البيلاتس على تقوية عضلات الجسم وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى فوائدها في إعادة التأهيل؛ أما اليوغا فهي تساعد على المرونة والاسترخاء وتعزيز الجانب الروحي والوعي الذهني أكثر.

لماذا يجب أن تكون البيلاتس مع المعدات؟

تمَ تصميم معدات البيلاتس، مثل أجهزة الريفورمر، والكاديلاك، والكراسي، لتوفير المقاومة، وتقديم الدعم، وزيادة المرونة، وتعزيز الدقة.

من هم الأشخاص الذين تناسبهم تمارين البيلاتس؟

تُعتبر تمارين البيلاتس تمرينًا متعدد الاستخدامات وشاملة، تناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية وأنواع الجسم؛ ويمكن تكييفها للمبتدئين والرياضيين وكبار السن والذين يتعافون من الإصابات.

كم مرة ينبغي علينا ممارسة تمارين البيلاتس؟

يمكن ممارسة تمارين البيلاتس من مرتين إلى أربع مرات أسبوعيًا، للحصول على أفضل النتائج. وبالاعتماد على مستوى لياقتكِ والأهداف التي تضعينها منذ البدء بالبيلاتس، مع الوضع بعين الاعتبار بأن الاستمرارية دوت الخليج المفتاح في الوصول إلى أهدافكِ.

ما الذي يجب أن نرتديه لممارسة تمارين البيلاتس؟

من الأفضل ارتدِاء ملابس مريحة ومناسبة وقابلة للتمدد، تسمح بالحركة الكاملة أثناء قيامكِ بتمارين البيلاتس.

البيلاتس رياضة مفيدة للنساء خلال الحمل وبعد الولادة

هل رياضة البيلاتس مفيدة للنساء، ولماذا؟

نعم، تُعتبر تمارين البيلاتس ممتازةً للنساء لأنها تُقوي عضلات الجسم دون زيادة حجمها وتدعم صحة الحوض وتُحسَن المرونة والتوازن؛ كما تساعد في تقليل التوتر وتُعزز اليقظة وتساعد في توازن الهرمونات.

هل يمكن للرجال ممارسة البيلاتس؟

بالتأكيد! فهو يساعد على بناء قوة الجذع، وتحسين المرونة، وتعزيز قدرة العضلات على التحمل، وتعزيز وضعية الجسم وصحة العمود الفقري – كما يُقلَل من آلام الظهر الناتجة عن الجلوس لفتراتٍ طويلة. كذلك يُكمَل التمارين الأخرى؛ ويستخدم العديد من الرياضيين الذكور، بما في ذلك لاعبو الجولف وكرة القدم ولاعبو كمال الأجسام، تمارين البيلاتس لتحسين القوة والتوازن والوقاية من الإصابات.

كيف ينبغي للشخص أن يشعر أثناء ممارسة رياضة البيلاتس؟

يشعر الشخص بعد ممارسة البيلاتس بالسيطرة والتركيز وبالإطالة والمحاذاة.

هل هناك شعورٌ بالألم بعد ممارسة تمارين البيلاتس، مثل التمارين الأخرى؟

نعم، وخاصةً إذا كنتِ جديدةً في هذا النوع من الرياضات!

تستهدف تمارين البيلاتس العضلات العميقة المستقرة؛ لكنها تُظهر أنكِ قمت بها بشكلٍ صحيح.

هل لتمارين البيلاتس دورٌ مهم في خسارة الوزن؟

تساعد تمارين البيلاتس في خسارة الوزن بشكلٍ غير مباشر، حيث تعمل على حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات الهزيلة وتحسين عملية التمثيل الغذائي. ومع ذلك، فإنها تكون أفضل عند دمجها مع نظامٍ غذائي متوازن وممارسة تمارين القلب لفقدان الوزن بشكل أسرع.

هل يمكن للنساء الحوامل ممارسة البيلاتس؟

بالطبع! تُعتبر تمارين البيلاتس قبل الولادة رائعةً لتقوية قاع الحوض مما يساعد أثناء الولادة والتعافي، كما أنها تُقلَل من آلام الظهر وتُحسن من وضعية الجسم.

كافة المدربين في REVIVE مؤهلين لمساعدة النساء في مرحلة قبل وبعد الولادة، ونقوم بإدارة دورة Bumps and Babies كل يوم ثلاثاء وخميس للنساء في هذه المراحل.

تساعد البيلاتس على إنقاص الوزن بجانب نظامٍ غذائي صحي ومتوازن

هل يمكن أن تساعد تمارين البيلاتس في بناء العضلات؟

نعم! خصوصًا تمارين الريفورمر بيلاتس، فهي طريقةٌ ممتازة لبناء العضلات الهزيلة والمتناسقة مع تحسين القوة والقدرة على التحمل والمرونة.

هل يمكن أن تساعد تمارين البيلاتس في علاج آلام الظهر أو الإصابات/الآلام الجسدية الأخرى؟

نعم! ينصح أخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو تقويم العمود الفقري على نطاقٍ واسع بتمارين ريفورمر بيلاتس لتخفيف آلام الظهر وإعادة تأهيل الإصابات وإدارة الألم بشكل عام.

هل يمكن أن تساعد تمارين البيلاتس في تخفيف التوتر وتحسين الصحة العقلية؟

بالطبع؛ تمارين الريفورمر بيلاتس دوت الخليج تمارين إعادة ضبط للجسم بالكامل من أجل تحسين الصحة البدنية والعقلية، وهي طريقةٌ فعالة ومنخفضة التأثير لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية وتحقيق عقل متوازن وأكثر صحة.

هل يمكن لتمارين البيلاتس أن تساعد على تحسين مرونة الجسم؟

تُعدَ تمارين الريفورمر بيلاتس واحدةً من أفضل الطرق لتحسين المرونة مع تقوية العضلات أيضًا. فهي تجمع بين التمدد النشط وبناء القوة، مما يؤدي إلى مكاسب طويلة الأمد في الحركة.

كيف ترين حضور ومستقبل البيلاتس في المنطقة العربية؟

تكتسب تمارين الريفورمر بيلاتس شعبيةً متزايدة في المنطقة، وخاصةً في دبي؛ حيث شهدنا الاتجاهات الحالية في صناعة العافية التي تؤكد على أهمية وتأثير تمارين البيلاتس باعتبارها أسلوبًا منخفض التأثير، إلا أنه فعال.

وتعمل البيلاتس على جذب الأشخاص من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، كما تُعزز منح فوائد العافية، وليس اللياقة البدنية فقط.

في الختام؛ ما دوت الخليج نصائحكِ المهمة لقارئات "دوت الخليج" فيما يتعلق بالبيلاتس؟

للمبتدئات:

1. ابدأنَ بدروس للمبتدئين أو درس خاص فردي لتعلَم الشكل الصحيح والتنفس.

2. ركَزنَ على إشراك الجذع بدلاً من السرعة أو الكثافة.

للسيدات المنشغلات:

1. جلستان أو ثلاث جلسات أسبوعيًا، يمكن أن تُغيَر وضعية الجسم وتُقلَل من التوتر وتُعزز الطاقة في الجسم.

2. فكري في الجلسات الخاصة إذا كنتِ تُفضَلين التدريب الشخصي الذي يتناسب مع جدولكِ الزمني المزدحم.

للنساء اللاتي الذين يبحثنَ عن روتين صحي طويل الأمد:

1. انظرنَ إلى تمارين ريفورمر بيلاتس باعتبارها استثمارًا للعقل والجسد، وليس مجرد تمرين.

2. تعتبر تمارين ريفورمر بيلاتس تمرينًا قويًا يعمل على تحسين القوة والمرونة والصحة العقلية.

ضرورة معرفة الفوائد والخرافات قبل البدء في ممارسة رياضة البيلاتس

1. فوائد تمارين البيلاتس

• تقوية عضلات الجذع.

• تحسين المرونة ووضعية الجسم.

• تعزيز التوازن والتنسيق.

• تقليل التوتر وتعزيز التركيز.

• المساعدة في الوقاية من الإصابات وإعادة التأهيل.

2. خرافات شائعة حول تمارين البيلاتس

"تمارين البيلاتس مخصصة للنساء فقط" → يستخدمها العديد من الرياضيين الرجال، كما ذكرنا أعلاه، لزيادة القوة والقدرة على الحركة، وهي تحظى بشعبية خاصة بين لاعبي الجولف.

"يجب أن تكوني مرنة لممارسة تمارين البيلاتس" → تساعد تمارين البيلاتس على تحسين المرونة بمرور الوقت.

"إنها مجرد تمارين تمدد" → تعمل تمارين البيلاتس على بناء القوة والقدرة على التحمل والاستقرار.

كيفية البدء بتمارين البيلاتس

• ابدأي إما بفصولٍ تدريبية للمبتدئين (كالتي يقدمها ستوديو Revive) بدروس الريفورمر بيلاتس أو بفصولٍ خاصة مع أحد المدربين ذوي الخبرة.

• ركَزِ على التقنية الصحيحة والتنفس بدلاً من السرعة.

• كوني ملتزمةً بالتمرين من 2-3 مرات في الأسبوع كبداية رائعة!