لعلاج نقص الماغنسيوم.. تناولي هذه الفواكه يوميًا

إذا كنت ترغبين في الحصول على المزيد من معدن الماغنسيوم، للحفاظ على توازن مستوياته بجسمك، هناك فواكه احرصي على تناولها، لاحتوائها على نسبة عالية منه.

فواكه غنية بالماغنسيوم

1- التين الشوكي

عند تناول كوب واحد من التين الشوكي، يحصل الجسم على 127 ملليجرام من الماغنسيوم، ما يعادل 30% من الجرعة اليومية الموصى بها منه.

علاوة على ذلك، يتميز التين الشوكي باحتوائه على فيتامين سي المقوي للجهاز المناعي، والألياف الغذائية الضرورية لصحة الجهاز الهضمي.

2- التين المجفف

يحتوي التين المجفف على 101 ملليجرام من الماغنسيوم، ما يعادل 24% من الجرعة اليومية الموصى بها منه. كما يمد الجسم بالألياف الغذائية وفيتامين B6 والكالسيوم ومضادات الأكسدة.

3- الأفوكادو

يحصل الجسم عند تناول كوب واحد من مكعبات الأفوكادو على 43.5 ملليجرامًا من الماغنسيوم، ما يعادل من 10.35% من الجرعة اليومية الموصى بها منه.

ويوفر الأفوكادو للجسم القليل من الكربوهيدرات والكثير من الدهون، مما يجعله من الأطعمة المناسبة لحمية الكيتو ومرضى السكري.

4- المشمش المجفف

مصدر غني بالماغنسيوم، حيث يحتوي على 41.6 ملليجرامًا منه لكل كوب، ما يعادل 9.9% من الجرعة اليومية الموصى به، فضلًا عن محتواه العالي من البوتاسيوم والحديد.

5- الموز

يحتوي كوب واحد من شرائح الموز على 4.6 ملليجرام من الماغنسيوم، ما يعادل 9.6% من الجرعة اليومية الموصى بها منه. كما يمد الجسم بمستويات مرتفعة من البوتاسيوم وفيتامين B6.

6- الجوافة

عند تناول كوب واحد من الجوافة، يحصل الجسم على 36.4 ملليجرامًا من الماغنسيوم، ما يعادل 8.6% من الجرعة اليومية الموصى بها منه.

7- البابايا

تتميز فاكهة البابايا بمحتواها المرتفع من الماغنسيوم، حيث تمد الجسم بـ34.6 ملليجرامًا منه، ما يعادل من 8.2% من الجرعة اليومية الموصى بها.وتحتوي البابايا أيضًا على حمض الفوليك وفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

8- التوت الأسود

يوفر كوب واحد من التوت الأسود للجسم 28.8 ملليجرامًا من الماغنسيوم، ما يعادل 7% من الجرعة اليومية الموصى بها منه. كما يحتوي على فيتامين سي وفيتامين ك والمنجنيز ومضادات الأكسدة.