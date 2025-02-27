لعلاج نقص الماغنسيوم.. تناولي هذه الفواكه يوميًا

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إذا كنت ترغبين في الحصول على المزيد من معدن الماغنسيوم، للحفاظ على توازن مستوياته بجسمك، هناك فواكه احرصي على تناولها، لاحتوائها على نسبة عالية منه.
فواكه غنية بالماغنسيوم
1- التين الشوكي
عند تناول كوب واحد من التين الشوكي، يحصل الجسم على 127 ملليجرام من الماغنسيوم، ما يعادل 30% من الجرعة اليومية الموصى بها منه.
علاوة على ذلك، يتميز التين الشوكي باحتوائه على فيتامين سي المقوي للجهاز المناعي، والألياف الغذائية الضرورية لصحة الجهاز الهضمي.
2- التين المجفف
يحتوي التين المجفف على 101 ملليجرام من الماغنسيوم، ما يعادل 24% من الجرعة اليومية الموصى بها منه. كما يمد الجسم بالألياف الغذائية وفيتامين B6 والكالسيوم ومضادات الأكسدة.
3- الأفوكادو
يحصل الجسم عند تناول كوب واحد من مكعبات الأفوكادو على 43.5 ملليجرامًا من الماغنسيوم، ما يعادل من 10.35% من الجرعة اليومية الموصى بها منه.
ويوفر الأفوكادو للجسم القليل من الكربوهيدرات والكثير من الدهون، مما يجعله من الأطعمة المناسبة لحمية الكيتو ومرضى السكري.
4- المشمش المجفف
مصدر غني بالماغنسيوم، حيث يحتوي على 41.6 ملليجرامًا منه لكل كوب، ما يعادل 9.9% من الجرعة اليومية الموصى به، فضلًا عن محتواه العالي من البوتاسيوم والحديد.
5- الموز
يحتوي كوب واحد من شرائح الموز على 4.6 ملليجرام من الماغنسيوم، ما يعادل 9.6% من الجرعة اليومية الموصى بها منه. كما يمد الجسم بمستويات مرتفعة من البوتاسيوم وفيتامين B6.
6- الجوافة
عند تناول كوب واحد من الجوافة، يحصل الجسم على 36.4 ملليجرامًا من الماغنسيوم، ما يعادل 8.6% من الجرعة اليومية الموصى بها منه.
7- البابايا
تتميز فاكهة البابايا بمحتواها المرتفع من الماغنسيوم، حيث تمد الجسم بـ34.6 ملليجرامًا منه، ما يعادل من 8.2% من الجرعة اليومية الموصى بها.وتحتوي البابايا أيضًا على حمض الفوليك وفيتامين سي ومضادات الأكسدة.
8- التوت الأسود
يوفر كوب واحد من التوت الأسود للجسم 28.8 ملليجرامًا من الماغنسيوم، ما يعادل 7% من الجرعة اليومية الموصى بها منه. كما يحتوي على فيتامين سي وفيتامين ك والمنجنيز ومضادات الأكسدة.
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