قبل رمضان.. تعرفي على أضرار الإفراط في تناول التمر

يعتاد بعض الأشخاص على تناول كميات كبيرة من التمر خلال شهر رمضان اعتقادًا أن ذلك يساعد على تعزيز طاقة الجسم وزيادة الشعور بالشبع، ولكن قد يتسبب ذلك في آثار جانبية مزعجة.

أضرار الإفراط في تناول التمر

قد يتسبب الإفراط في تناول التمر في بعض الآثار الجانبية المزعجة من بينها:

1- زيادة الوزن:

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات، مما يجعله مصدراً للطاقة، وبالتالي يتسبب الإفراط في تناوله إلى زيادة الوزن والسمنة، خاصة إذا لم يتم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

2- اضطراب الجهاز الهضمي:

يتميز التمر باحتوائه على كمية جيدة من الألياف الغذائية وبالتالي فإن الإفراط في تناولها يتسبب في المعاناة من بعض المشاكل الهضمية مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال، خاصة في حالة عدم الاعتياد على تناول هذه الكمية من الألياف.

3- ارتفاع نسبة السكر في الدم:

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكر، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ لذلك يجب على مرضى السكري بشكل خاص تناول التمر بحذر وبكميات محددة.

4- تسوس الأسنان

يجهل بعض الأشخاص خطورة الإفراط في تناول التمر على صحة الأسنان، فمن الممكن أن يتسبب في تسوس الأسنان بشكل سريع خاصة إذا لم يتم تنظيف الأسنان جيدًا بعد تناول التمر.

5- مشاكل في الكلى:

يحتوي التمر على نسبة عالية من البوتاسيوم، والإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل في الكلى مثل تكون الحصوات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.