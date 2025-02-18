صحة

الفيروسات تهدد صحتك.. كيف تحمي نفسك بتعزيز مناعتك؟

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الفيروسات تهدد صحتك.. كيف تحمي نفسك بتعزيز مناعتك؟

رياض - احمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة حالة من القلق المتزايد بعد انتشار فيروس جدري القرود...

 أطعمة تساعد على تقوية جهاز المناعة

  •  الفلفل الأحمر: غني بفيتامين C ويساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء.
  •  الكركم: يحتوي على الكركمين المضاد للأكسدة والالتهابات.
  •  الزنجبيل: يعزز جهاز المناعة ويحارب الالتهابات.
  •  الحمضيات: مصدر قوي لفيتامين C يعزز المناعة.
  •  السبانخ: غنية بالحديد ومضادات الأكسدة.

 مشروبات تساعد في دعم جهاز المناعة

  • مشروب الكركم بالحليب
  • عصير البرتقال الطازج
  • شاي الزنجبيل والليمون
  • مشروب الشاي الأخضر

 نصائح إضافية لتعزيز جهاز المناعة

  • احرص على نظام غذائي متوازن.
  • مارس التمارين الرياضية بانتظام.
  • احصل على قسط كافٍ من النوم.
  • تجنب التوتر والضغط العصبي.
  • اشرب الماء بكثرة للحفاظ على ترطيب الجسم.

 احمِ نفسك اليوم قبل الغد!

بما أن الوقاية خير من العلاج...

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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