الفيروسات تهدد صحتك.. كيف تحمي نفسك بتعزيز مناعتك؟

رياض - احمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة حالة من القلق المتزايد بعد انتشار فيروس جدري القرود...
أطعمة تساعد على تقوية جهاز المناعة
- الفلفل الأحمر: غني بفيتامين C ويساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء.
- الكركم: يحتوي على الكركمين المضاد للأكسدة والالتهابات.
- الزنجبيل: يعزز جهاز المناعة ويحارب الالتهابات.
- الحمضيات: مصدر قوي لفيتامين C يعزز المناعة.
- السبانخ: غنية بالحديد ومضادات الأكسدة.
مشروبات تساعد في دعم جهاز المناعة
- مشروب الكركم بالحليب
- عصير البرتقال الطازج
- شاي الزنجبيل والليمون
- مشروب الشاي الأخضر
نصائح إضافية لتعزيز جهاز المناعة
- احرص على نظام غذائي متوازن.
- مارس التمارين الرياضية بانتظام.
- احصل على قسط كافٍ من النوم.
- تجنب التوتر والضغط العصبي.
- اشرب الماء بكثرة للحفاظ على ترطيب الجسم.
احمِ نفسك اليوم قبل الغد!
بما أن الوقاية خير من العلاج...