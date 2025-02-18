تحذير خطير: شرب الشاي بهذه الطريقة قد يدمر الكلى ويعرضك للخطر!

رياض - احمد صلاح - استخدام غلاية الشاي الكهربائية يوميًا قد يكون له تأثيرات خطيرة على الصحة، بما في ذلك تراكم المعادن الثقيلة وتفاعل المواد الكيميائية. تعرف على الأضرار والنصائح لتجنب المخاطر.

مخاطر غلاية الشاي الكهربائية على الصحة

كشف أخصائي التغذية العلاجية معتز القيعي أن الاستخدام المتكرر لغلاية الشاي الكهربائية قد يكون له تأثيرات سلبية خطيرة، خاصة عند استخدام الغلايات البلاستيكية أو المعدنية غير الآمنة.

1. تفاعل المواد الكيميائية الضارة

تعتمد العديد من غلايات الشاي الكهربائية على مواد بلاستيكية أو معادن قد تتفاعل مع الماء الساخن أثناء الغليان. مادة "بيسفينول أ" (BPA)، الموجودة في بعض أنواع البلاستيك، قد تتسرب إلى المشروبات الساخنة، مما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل اضطرابات الهرمونات.

2. تراكم المعادن الثقيلة وتأثيرها على الكلى

مع الاستخدام المتكرر، يمكن أن تتراكم معادن ثقيلة مثل النيكل والكروم داخل الغلاية، مما يؤدي إلى انتقالها إلى الماء المغلي الذي يتم استخدامه لصنع الشاي. هذه المعادن قد تؤثر بشكل مباشر على الكلى والكبد والجهاز العصبي.

3. نمو الجراثيم والبكتيريا

إذا لم يتم تنظيف الغلاية بانتظام، فقد تصبح بيئة خصبة لنمو الجراثيم والبكتيريا الضارة، مما قد يؤدي إلى حالات التسمم الغذائي.

كيف تتجنب المخاطر الصحية عند استخدام غلاية الشاي؟

اختر غلاية مصنوعة من مواد آمنة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج.

مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج. تجنب استخدام غلايات قديمة أو متضررة .

. قم بتنظيف الغلاية بانتظام باستخدام الخل أو عصير الليمون.

باستخدام الخل أو عصير الليمون. تجنب غلي الماء عدة مرات لتقليل تركيز المعادن الثقيلة.

الخلاصة

على الرغم من أن غلاية الشاي الكهربائية توفر الراحة والسرعة، إلا أن الاستخدام غير السليم لها قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة. تأكد من اختيار الأنواع الآمنة والحفاظ على نظافتها.