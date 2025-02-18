أنشطة بسيطة يومية تعزز قوة الذاكرة والتركيز.. جربيها

لا شك أن الدماغ عضو معقد غير أنه أحد أهم أعضاء الجسم. ومن الضروري الانخراط في مهام مريحة وتحديات للحفاظ على الصحة الإدراكية.

ووفق صحيفة Times of India، فإن العقل الحاد ضروري للإنتاجية والإبداع والرفاهية العامة. فيما يمكن من خلال الانخراط في أنشطة بسيطة لكن فعالة لمدة 5 دقائق فقط يومياً أن يتم تحسين الذاكرة والتركيز والوظيفة الإدراكية بشكل كبير، كما يلي:

- التأمل

إن ممارسة اليقظة أو التنفس المركز لـ5 دقائق يومياً يمكن أن يعزز التركيز ويقلل من التوتر ويقوي الروابط العصبية. كما يعزز التأمل الاستقرار العاطفي ويحسن الأداء الإدراكي العام والوضوح العقلي.

- حل الألغاز

يساعد حل الألغاز، بما يشمل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو، في تحدي العقل ويحفز القدرة على حل المشكلات والتفكير النقدي. وهذا من شأنه أن يحسن المرونة الإدراكية والذاكرة بمرور الوقت.

- النشاط البدني

تؤدي المشاركة في اندفاعة قصيرة من النشاط البدني، مثل القفز أو التمدد أو المشي السريع، إلى تعزيز توصيل الأكسجين والمغذيات إلى الدماغ، مما يحسن الوضوح الذهني والتركيز.

إذ يحفز النشاط البدني الدورة الدموية المتزايدة إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، والتي تعزز الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية. كما يمكن أن تساعد التمارين القصيرة المنتظمة أيضاً في تقليل ضباب الدماغ وزيادة اليقظة وتحسين الأداء الإدراكي العام طوال اليوم.

- العزف على آلة موسيقية

تعزز ممارسة العزف على آلة موسيقية، لبضع دقائق، مرونة الدماغ وتؤدي إلى تنسيق حركة اليد والعين والذاكرة. حيث يحفز تعلم الموسيقى مناطق متعددة من الدماغ، مما يحسن المرونة الذهنية العامة.

- تدوين الأفكار

إن تدوين الأفكار أو حتى تدوين مذكرات قصيرة يحسن من المعالجة الإدراكية، والاحتفاظ بالذاكرة، والذكاء العاطفي. كما تعمل هذه الممارسة على تقوية المسارات العصبية المرتبطة بالتواصل.

- أطعمة تعزز صحة الدماغ

إن تناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يعزز بشكل كبير وظائف الدماغ والذاكرة والأداء الإدراكي. فيما يلي بعض أفضل الأطعمة لصحة الدماغ:

1. الأسماك الدهنية:

يدعم تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، تدعم وظائف الدماغ وتساعد في تقليل التدهور الإدراكي.

2. التوت الأزرق:

إن التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة، ويحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي ويحسن الاتصال بين خلايا الدماغ.

3. المكسرات والبذور:

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، وهي تساعد في منع التدهور الإدراكي وتحسين الذاكرة.

4. الشوكولاتة الداكنة:

تمد الشوكولاتة الداكنة الجسم بالفلافونويد والكافيين، مما يعزز التركيز والذاكرة.

5. الخضروات الورقية:

إنها غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذا يساعد تناولها في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

- تمارين رياضية لصحة الدماغ

تلعب التمارين الرياضية دوراً حاسماً في تعزيز صحة الدماغ من خلال تحسين الذاكرة والتركيز والوظيفة الإدراكية. إذ تعمل التمارين الهوائية مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز المرونة العصبية. كما تساعد تمارين القوة في تقليل التوتر والقلق، بينما تعمل اليوغا والتأمل على تحسين اليقظة والوضوح العقلي.

- قائمة الممنوعات

للحفاظ على صحة الدماغ، يجب تجنب الإفراط في تناول السكر والأطعمة المصنعة، لأنها تساهم في الالتهاب والتدهور المعرفي. كما يجب تجنب التدخين، حيث إنه يضعف وظائف المخ ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

فضلاً عن أن الإجهاد المزمن والحرمان من النوم يضران بالذاكرة والتركيز، لذا ينبغي إعطاء الأولوية للاسترخاء والنوم الجيد. ويجب تجنب نمط الحياة المستقرة، حيث يؤدي قلة النشاط البدني إلى تقليل تدفق الدم إلى المخ. كذلك ينصح الخبراء أيضاً بتقليل الوقت المفرط أمام الشاشات والمشتتات الرقمية لمنع التعب العقلي. ويوصي الخبراء بتجنب الجفاف، لأنه يؤثر على الأداء الإدراكي. أخيراً، ينبغي تجنب أنماط التفكير السلبية والعزلة الاجتماعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الصحة العقلية.