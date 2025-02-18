5 عادات لا تفعلها بعد الأكل مباشرة

يظن البعض أن بعض التصرفات التي نقوم بها بعد تناول الطعام لا تشكل أي ضرر، لكن الأبحاث أثبتت أن بعض هذه العادات قد تترك آثارًا سلبية على الصحة.

فيما يلي، نستعرض خمس عادات ينبغي تجنبها فور الانتهاء من الأكل للوقاية من المشكلات الصحية، وفقًا لما ذكره موقع "The health site".

التدخين

يشير العلماء إلى أن التدخين بعد الطعام يعادل تدخين عشر سجائر دفعة واحدة، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والأمعاء. كما أن التدخين يبطئ عملية التمثيل الغذائي، مما يضر بالصحة العامة.

شرب الشاي

تناول الشاي مباشرة بعد الوجبات قد يتداخل مع امتصاص الحديد في الجسم، كما أظهرت الدراسات أن الشاي يقلل من توفر الكاتيكين، وهي مركبات حيوية في الشاي تسهم في العديد من الوظائف الفسيولوجية في الجسم.

تناول الفاكهة

يفضل تجنب تناول الفاكهة بعد الوجبة مباشرة، حيث يمكن أن يسبب ذلك عسر الهضم وحرقة المعدة، علاوة على ذلك، تحتوي الفاكهة على عدد من السعرات الحرارية قد يؤدي استهلاكها بعد الطعام إلى زيادة الوزن.

النوم

النوم بعد تناول الطعام يزيد من احتمالية الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة؛ يسبب الاستلقاء اضطرابًا في عملية الهضم، ما قد يؤدي إلى ارتداد الحمض والشعور بعدم الراحة.

الاستحمام

الاستحمام بعد الأكل مباشرة يساهم في تحويل تدفق الدم نحو أطراف الجسم بدلاً من المعدة، مما يؤثر سلبًا على عملية الهضم، ويفضل تجنب الاستحمام بعد الطعام للحصول على هضم فعال.