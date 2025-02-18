"وصفة ذهبية من مطبخك".. ماسك الكركم والنشا يعيد لبشرتك شبابها ويُنهي معاناتك مع البقع الداكنة!

رياض - احمد صلاح - لطالما اعتُبر الكركم والنشا كنزًا في عالم الجمال الطبيعي، حيث تجمعهما حضاراتٌ عديدة في خلطاتٍ أسطورية لعلاج مشكلات البشرة. اليوم نكشف لكِ عن سرّ الوصفة التي حوّلت عجينةً صفراء إلى "إكسير شباب" يُنافس أقوى مستحضرات التجميل!

لماذا يُعتبر هذا المزيج معجزةً جلدية؟

محاربة الشيخوخة: الكركمين في الكركم يُحفّز إنتاج الكولاجين، بينما النشا يُنعّم الخطوط الدقيقة.

الكركمين في الكركم يُحفّز إنتاج الكولاجين، بينما النشا يُنعّم الخطوط الدقيقة. إزالة السُّمرة: تظهر النتائج من أول استخدام مع التطبيق المنتظم.

تظهر النتائج من أول استخدام مع التطبيق المنتظم. علاج طبيعي للبثور: خصائص مضادة للبكتيريا تُطهّر البشرة بعمق.

خصائص مضادة للبكتيريا تُطهّر البشرة بعمق. تقشير لطيف: يُزيل الجلد الميت دون تهييج.

الوصفة الأسطورية: 4 مكونات فقط!

المكونات: ملعقة كركم نقي

ملعقة نشا ذرة

½ ملعقة عسل عضوي

ماء ورد (للخلط) طريقة التحضير: امزجي المكونات الجافة أولًا.

أضيفي العسل ثم الماء بالتدريج حتى تحصلي على قوام كريمي.

اتركي الخليط 5 دقائق قبل الاستخدام.

كيف تَستخدمينه باحترافية؟

الخطوة التفاصيل التنظيف اغسلي وجهك بغسول لطيف التطبيق افردي الماسك بفرشاة مع تجنب منطقة العين الانتظار 15-20 دقيقة (حتى يجف) الإزالة دلّكي البشرة بحركات دائرية ثم اشطفي بالماء الفاتر

تحذير هام: تجنبي ارتداء الملابس البيضاء أثناء التحضير – قد يترك الكركم بقعًا صفراء!

"بعد 3 أسابيع من الاستخدام، اختفت 80% من بقع الشمس! النتيجة تفوق توقعاتي" - تجربة مستخدمة

خبيرة التجميل د. منى الشريف تُعلق:

"هذه الوصفة تُحاكي مبدأ التقشير الكيميائي لكن بلطف. الكركم يعالج الطبقة السطحية، بينما النشا يعمل كـ'مغناطيس' لإزالة السموم".