تحذير صحي خطير: سمكة الأرنب السامة تهدد حياتك خلال ساعات.. كيف تحمي نفسك؟

رياض - احمد صلاح - في ظل انتشار حوادث تسمم غذائي غامضة، كشفت وزارة البيئة عن تفاصيل صادمة حول "سمكة الأرنب"، أحد أخطر الكائنات البحرية التي تتسلل إلى الأسواق رغم منع تداولها. هذه السمكة، التي تشبه شكل الأرنب بأسنانها المدببة وجلدها الرمادي، تحتوي على سموم عصبية قاتلة تسبب شللاً حاداً واضطرابات قلبية تؤدي للوفاة خلال 6–24 ساعة فقط!

لماذا تُباع هذه السمكة رغم خطرها القاتل؟

أوضح مسؤولون في التفتيش الغذائي أن بعض التجار عديمي الضمير يقومون بتقطيعها وإخفاء هويتها عبر بيعها كقطع فيليه أو خلطها مع أنواع أخرى، مستغلين جهل المواطنين بمظهرها الخارجي. وتجدر الإشارة إلى أن السم لا يتركز في القشور فقط، بل يغزو الكبد والأعضاء الداخلية وحتى اللحم!

أعراض تنذر بالخطر: انتبه قبل فوات الأوان!

تنميل مفاجئ في الشفتين واللسان (أول علامة)

آلام بطنية تشبه الطعنات مصحوبة بإسهال عنيف

هبوط حاد في ضغط الدم مع تباطؤ نبضات القلب

شلل تصاعدي يبدأ بالأطراف ويصل للرئتين

ازرقاق الجلد وصعوبة التنفس (مرحلة حرجة)

خريطة الانتشار: أين تختبئ هذه القنابل المائية؟

تعيش سمكة الأرنب في قيعان البحر الأحمر والخليج العربي، تتغذى على الطحالب السامة والجيف، ما يجعلها خزاناً للسموم. وتتكاثر بشكل ملحوظ في فصلي الربيع والصيف، حيث يزيد الإقبال على الصيد البحري.

نصيحة الخبراء: ابتعد عن أي سمكة ذات:

- جلد أملس دون قشور واضحة

- عيون بارزة مع أسنان أمامية حادة

- انتفاخ غريب في منطقة البطن

خطة الوقاية: 4 قواعد ذهبية للنجاة

اشتري الأسماك من منافذ مرخصة ومعروفة تجنب الشراء من الباعة الجائلين التقط صورة للسمكة المشبوهة وأرسلها لفحصها عبر تطبيق "سلامة الغذاء" اتصل بالرقم الساخن 19009 فور ظهور أعراض غير طبيعية

صرح الدكتور خالد حسن، أستاذ السموم البحرية: "الطبخ لا يفني سمومها، والعلاج الوحيد هو الحقنة المضادة خلال الساعة الأولى، والتي لا تتوفر إلا في المستشفيات الكبرى". تؤكد الإحصائيات الرسمية أن 78% من الحالات المسجلة انتهت بالوفاة بسبب التأخر في الإسعاف!