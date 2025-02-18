المكسرات الصحية: فوائدها وأخطاء تناولها

رياض - احمد صلاح - تُعد المكسرات من أكثر الوجبات الخفيفة شيوعًا، حيث تُعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الدهون الصحية، البروتينات، الفيتامينات، والمعادن. ومع ذلك، فإن تناولها بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. في هذا المقال، سنستعرض الفوائد الصحية للمكسرات، والأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثيرون عند تناولها، بالإضافة إلى نصائح هامة لتحقيق أقصى استفادة منها.

فوائد الجوز الصحية

الجوز، المعروف أيضًا باسم "عين الجمل"، يُعتبر من أكثر المكسرات فائدة لصحة الجسم. فهو غني بأحماض أوميغا 3 التي تدعم صحة القلب والدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجوز على البروتينات والألياف التي تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يتبعون حمية غذائية. كما أن الجوز يحتوي على فيتامين C، الكالسيوم، والفوسفور، مما يعزز مناعة الجسم ويُحسن الذاكرة، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.

الأخطاء الشائعة عند تناول الجوز

رغم فوائد الجوز الكثيرة، إلا أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تُقلل من قيمته الغذائية. أحد هذه الأخطاء هو تناول الجوز دون نقعه. يحتوي الجوز على مركب "العفص"، وهو مادة مرّة قد تُؤثر على عملية الهضم. يُفضل نقع الجوز لمدة 4-6 ساعات قبل تناوله للتخلص من الطعم المر وتحسين امتصاص العناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في تناول الجوز قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة.

فوائد البندق الصحية

البندق أيضًا من المكسرات التي تتمتع بفوائد صحية عديدة. فهو غني بفيتامين A وB، مما يساعد على تحسين صحة الجلد وتقوية المناعة. كما يحتوي البندق على ألياف غذائية تُحسن الهضم وتُقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، يُساعد البندق في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحمي القلب والأوعية الدموية. البندق أيضًا مصدر جيد للمغنيسيوم والبروتين، مما يُساهم في تقوية العضلات والعظام.

الأخطاء الشائعة عند تناول البندق

على الرغم من فوائد البندق الكثيرة، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من جودة البندق قبل تناوله، حيث أن البندق القديم أو المخزن بطريقة غير صحيحة قد يحتوي على فطريات سامة (الأفلاتوكسينات)، التي قد تؤثر على صحة الكبد.

نصائح هامة عند تناول المكسرات

لتحقيق أقصى استفادة من المكسرات، يُفضل شراء المكسرات النيئة غير المملحة، حيث إن الأنواع المحمصة والمملحة قد تحتوي على كميات زائدة من الصوديوم والدهون غير الصحية. كما يمكن نقع المكسرات قبل تناولها لمدة 4-6 ساعات لتقليل تأثير المركبات المرة وزيادة امتصاص العناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يُفضل تخزين المكسرات في مكان بارد وجاف للحفاظ على جودتها ومنع نمو الفطريات الضارة. وأخيرًا، لا تفرط في تناول المكسرات، حيث يُنصح باستهلاك حفنة صغيرة يوميًا (حوالي 28 جرامًا) للحصول على الفوائد الصحية دون زيادة الوزن.