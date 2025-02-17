حساسية فيتامين د.. أعراضها وطرق الوقاية

حساسية فيتامين د من الأنواع النادرة التي تصيب بعض الأشخاص، لذلك يجب الحذر تجاهها جيدًا والانتباه لأي أعراض وذلك لتجنب المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تصيب الجسم.

فيتامين د من الأنواع التي يتم إنتاجها بشكل طبيعي في الجلد عند التعرض لأشعة الشمس أو الحصول عليه من بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، وبالتالي فإن الإصابة بحساسية فيتامين د من الأمور النادرة التي تتطلب الانتباه جيدًا.

أسباب حساسية فيتامين د

- حساسية الشخص من مكونات أخرى في المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د مثل المواد الحافظة أو الألوان الصناعية وليس الفيتامين نفسه.

- رد فعل تحسسي بعد حقن فيتامين د وذلك في حالات نادرة جدًا.

- الخلط بين الآثار الجانبية للجرعات الزائدة من فيتامين د والأعراض التحسسية للفيتامين.

أعراض الحساسية من فيتامين د

عادة لا يوجد أعراض تشير إلى الحساسية من فيتامين د، ولكن في حالة الإصابة بالفعل فمن الممكن أن تظهر بعض الأعراض مثل:

- الطفح الجلدي.

- حكة في الجلد، خاصة في منطقة الحقن.

- تورم في الوجه والشفتين واللسان والحلق.

- صعوبة في التنفس.

- الدوخة.

متى يجب استشارة الطبيب المختص؟

عادة ما يتم استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أي أعراض بعد تناول مكملات فيتامين د أو الحصول على حقنة فيتامين د، وذلك للتأكد من عدم الإصابة بأي مضاعفات والحفاظ على صحة الجسم.

طرق الوقاية من حساسية فيتامين د

يوجد العديد من النصائح التي يساعد اتباعها بانتظام في الحد من أي مضاعفات بعد الحصول على فيتامين د والحماية من فرص التحسس حيث تتضح في:

- إجراء اختبار الحساسية قبل البدء في تناول مكملات فيتامين د، للتأكد من عدم التحسس تجاه أي مكونات داخل المكمل.

- البدء بجرعات صغيرة من فيتامين د وتزويدها تدريجيًا تحت إشراف الطبيب.

- استشارة الطبيب المختص قبل البدء في تناول فيتامين خاصة في حالة وجود أي تاريخ للحساسية من الأدوية أو الأطعمة.