علامات تظهر في أظافرك تحذرك من أمراض خطيرة – لا تتجاهلها!

كيف يمكن أن تكشف الأظافر عن صحتك؟

رياض - احمد صلاح - تعد الأظافر من أهم المؤشرات الصحية للجسم، حيث يمكن أن تعكس حالتك الصحية بناءً على تغير لونها أو شكلها أو طبيعتها.

1- الأظافر القصيرة وعدم نموها بسرعة

إذا لاحظت أن أظافرك لا تنمو بشكل طبيعي خلال 40 يومًا، فقد يشير ذلك إلى مشكلات صحية مثل ضعف جهاز المناعة، نقص الفيتامينات أو الإصابة بمشاكل في الغدة الدرقية.

2- تقصف الأظافر وسهولة تكسرها

الأظافر الهشة التي تتقصف بسهولة عند زيادة طولها تدل غالبًا على نقص الكالسيوم أو فيتامين (D).

3- الأظافر الصفراء – هل تشير إلى مرض خطير؟

اصفرار الأظافر قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل، مثل التدخين أو التعرض المفرط للمواد الكيميائية، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على إصابة بعدوى فطرية.

4- البقع البيضاء – نقص فيتامينات أم شيء أخطر؟

ظهور البقع البيضاء على الأظافر قد يكون ناتجًا عن نقص الزنك أو الكالسيوم، لكنه قد يشير أيضًا إلى نقص في الهيموجلوبين.

5- الأظافر الزرقاء – علامة نقص الأكسجين

إذا تحولت أظافرك إلى اللون الأزرق، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نقص الأكسجين في الدم ومشكلات في القلب أو الرئتين.

كيف تحافظ على صحة أظافرك؟