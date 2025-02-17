فوائد صحية لمضغ اللبان الخالي من السكر

رياض - احمد صلاح - يعتبر مضغ اللبان من العادات اليومية التي يمارسها الكثيرون، سواء لتقليل التوتر أو لتحسين صحة الفم. في هذا المقال، سنستعرض خمس فوائد رئيسية لمضغ اللبان الخالي من السكر، بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة لتجنب الأضرار المحتملة.

1. تقليل التوتر

أظهرت دراسة أجريت عام 2012 أن مضغ اللبان يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر، خاصة لدى الطلاب الذين يعانون من الضغط الأكاديمي. يعتقد الباحثون أن هذه الفائدة تعود إلى انخفاض مستويات هرمون الكورتيزول، بالإضافة إلى أن حركة المضغ تساعد في تشتيت الذهن عن الأفكار السلبية.

2. زيادة التركيز

على الرغم من أن مضغ اللبان قد يبدو مشتتًا للانتباه في البداية، إلا أنه مع الاستمرار يمكن أن يحسن التركيز والذاكرة. ينصح باستخدام اللبان أثناء القيادة أو أداء المهام التي تتطلب تركيزًا عاليًا.

3. إزالة رائحة الفم الكريهة

يحتوي اللبان على روائح ومنكهات تساعد في تعطير الفم. بالإضافة إلى ذلك، فإن مضغ اللبان يزيد من إفراز اللعاب، مما يقلل من جفاف الفم الذي يمكن أن يؤدي إلى رائحة كريهة.

4. دعم صحة اللثة والأسنان

مضغ اللبان الخالي من السكر يمكن أن يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان. حيث يحفز إفراز اللعاب الذي يعمل على تنظيف الأسنان من بقايا الطعام. يفضل اختيار اللبان المحلى بالإكسيليتول لمنع نمو البكتيريا المسببة للتسوس.

5. تقليل حموضة المعدة والغثيان

يمكن لمضغ اللبان بعد الوجبات أن يساعد في تقليل أعراض الحموضة والارتجاع المعدي المريئي. كما أن مضغ اللبان بنكهة النعناع أو الزنجبيل يمكن أن يخفف من الشعور بالغثيان، سواء كان ناتجًا عن اضطرابات في المعدة أو دوار الحركة.

نصائح هامة

على الرغم من الفوائد العديدة لمضغ اللبان، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى بعض الأضرار مثل آلام الفك أو اضطرابات في الجهاز الهضمي. لذلك، ينصح بعدم الإكثار من مضغ اللبان واختيار الأنواع الخالية من السكر للحفاظ على صحة الأسنان.