احذر تناول هذا النوع من المكسرات.. يحتوي على سموم قاتلة قد تسبب الوفاة!

رياض - احمد صلاح - تعد المكسرات من الخيارات الغذائية المفيدة التي يفضلها الكثيرون كوجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية. ومع ذلك، هناك بعض الأنواع التي قد تكون خطيرة على الصحة بسبب احتوائها على مواد سامة قد تشكل خطرًا كبيرًا عند تناولها دون معرفة طرق تحضيرها الآمنة. في هذا المقال، سنستعرض المخاطر المحتملة لبعض المكسرات، ونوضح فوائد الأنواع الصحية منها.

المكسرات المفيدة والمضرة: ما الفرق؟

رغم الفوائد العديدة التي تقدمها المكسرات، إلا أن هناك أنواعًا معينة قد تحتوي على سموم طبيعية يجب الحذر منها. قد تكون هذه السموم غير مرئية ولا يمكن كشفها بسهولة، مما يجعلها خطرة للغاية عند استهلاكها بكميات كبيرة أو بطرق غير صحيحة.

الجوز: كنز صحي ولكن بحاجة إلى تحضير صحيح

يعد الجوز من أكثر أنواع المكسرات فائدة، حيث يحتوي على دهون صحية وأحماض أوميغا 3 التي تدعم صحة القلب. كما أنه غني بالبروتينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور. ومع ذلك، فإن القشور الخارجية للجوز تحتوي على مادة العفص، وهي مادة قد تكون سامة إذا لم يتم التخلص منها بشكل صحيح من خلال النقع والتجفيف.

البندق: مفيد ولكن يحتاج إلى الاعتدال

إذا كنت من عشاق الحلويات التي تحتوي على البندق، فمن الضروري أن تعرف فوائده العديدة، مثل احتوائه على الفيتامينات A وB والألياف الغذائية التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي. ولكن، يجب تناول البندق بحذر، خاصة إذا كان ملوثًا بالعفن أو مخزنًا بطريقة غير صحيحة، حيث يمكن أن يحتوي على سموم طبيعية مثل الأفلاتوكسينات، التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

تحذير هام: بعض المكسرات قد تكون قاتلة!

تشير الدراسات إلى أن بعض المكسرات قد تحتوي على مركبات سامة تؤثر سلبًا على صحة الإنسان. من بين هذه المركبات، توجد الأفلاتوكسينات التي تنتجها بعض أنواع العفن، والتي قد تسبب تلف الكبد وزيادة خطر الإصابة بالسرطان عند تناولها بكميات كبيرة.

كيف تحمي نفسك عند تناول المكسرات؟

تأكد من شراء المكسرات من مصادر موثوقة وتحقق من تاريخ صلاحيتها.

احفظ المكسرات في أماكن جافة وبعيدة عن الرطوبة لمنع تكون العفن.

اغسل المكسرات النيئة وانقعها للتخلص من أي مواد ضارة.

لا تتناول المكسرات التي تظهر عليها علامات التعفن أو التغير في اللون والرائحة.

خلاصة

المكسرات خيار غذائي رائع عند تناولها بحذر وبطرق صحية. لكن، من الضروري معرفة الأنواع الآمنة منها وتجنب تلك التي قد تشكل خطرًا على الصحة بسبب السموم الطبيعية. احرص دائمًا على تخزين المكسرات بشكل صحيح والتحقق من جودتها قبل تناولها لتجنب أي مشكلات صحية محتملة.