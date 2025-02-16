علاج السرطان الجديد: لقاح يوقف الورم قبل ظهوره بـ20 عامًا

رياض - احمد صلاح - في تطور طبي مذهل، أعلن العلماء عن ابتكار لقاح جديد يمكنه الوقاية من السرطان قبل ظهوره بعشرين عامًا. هذا الابتكار يأتي نتيجة تعاون بين شركة "جلاكسو سميث كلاين" البريطانية العملاقة للأدوية و"جامعة أكسفورد"، التي تتمتع بخبرة واسعة في دراسة البيولوجيا قبل السرطانية.

اللقاح الجديد يعتمد على تحديد المستضدات الحديثة، وهي بروتينات تظهر على الخلايا السرطانية، مما يسمح بتطوير أدوية تستهدف هذه الخلايا بشكل دقيق. وقد خصصت شركة "جلاكسو سميث كلاين" مبلغًا قدره 50 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لتمويل هذا البرنامج البحثي الطموح.

وقال "توني وود"، أحد كبار المسؤولين في الشركة، إن هذا التعاون يعزز العلاقة بين الجامعة والشركة، ويمزج بين المعرفة العلمية المتقدمة في مجال البيولوجيا قبل السرطانية وعلم المناعة، مما يفتح آفاقًا جديدة للوقاية من السرطان.

من جهتها، أكدت البروفيسورة "بلاجدن" أن البرنامج الوقائي الجديد يستند إلى تطورات تكنولوجية وعلمية حديثة، مما يعطي أملًا كبيرًا في نجاح اللقاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأضافت أن الفريق البحثي تمكن من تحديد السمات الرئيسية للخلايا السرطانية، مما يسمح بتطوير لقاحات دقيقة وفعالة.

في المملكة المتحدة، يتم تشخيص أكثر من 385,000 حالة سرطان سنويًا، ويتوفى أكثر من 167,000 شخص بسبب هذا المرض كل عام. ويأتي سرطان الثدي في مقدمة أنواع السرطان الأكثر انتشارًا، يليه سرطان البروستاتا والرئة والأمعاء.

وأعرب وزير العلوم والتكنولوجيا "بيتر كايل" عن دعم الحكومة الكامل لقطاع العلوم الحيوية، مؤكدًا أن هذه الشراكة بين الجامعة والشركة ستسهم في تعزيز الأبحاث الطبية وتحسين صحة المواطنين.

هذا الابتكار يمثل نقلة نوعية في مكافحة السرطان، حيث يقدم أملًا جديدًا للمرضى ويغير النظرة المستقبلية للوقاية من هذا المرض الخبيث.