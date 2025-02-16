أضرار شرب الشاي من الكاتيل: تحذير عاجل ونصائح لتجنب المخاطر

رياض - احمد صلاح - يعد الشاي من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، حيث يستهلكه الملايين يوميًا. ومع ذلك، قد لا يعلم الكثيرون أن طريقة تحضير الشاي، خاصة باستخدام الغلاية الكهربائية أو "الكاتيل"، قد تحمل مخاطر صحية جسيمة.

مخاطر استخدام الكاتيل الكهربائي

أوضح معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن استخدام الكاتيل الكهربائي لتحضير الشاي قد يؤدي إلى عدة مشاكل صحية، منها:

تفاعل المواد الكيميائية: تصنع العديد من الغلايات من مواد بلاستيكية أو معدنية قد تتفاعل مع الماء الساخن، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة مثل البِسْفِنول أ (BPA)، والتي قد تسبب أضرارًا صحية على المدى الطويل.

تصنع العديد من الغلايات من مواد بلاستيكية أو معدنية قد تتفاعل مع الماء الساخن، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة مثل البِسْفِنول أ (BPA)، والتي قد تسبب أضرارًا صحية على المدى الطويل. تراكم المعادن الثقيلة: مع الاستخدام المتكرر، تتراكم رواسب من المعادن الثقيلة مثل النيكل والكروم داخل الغلاية، مما قد يؤثر سلبًا على صحة الكلى والكبد والجهاز العصبي.

مع الاستخدام المتكرر، تتراكم رواسب من المعادن الثقيلة مثل النيكل والكروم داخل الغلاية، مما قد يؤثر سلبًا على صحة الكلى والكبد والجهاز العصبي. نمو البكتيريا: إهمال تنظيف الكاتيل بانتظام قد يؤدي إلى تراكم البكتيريا والجراثيم، مما يزيد من خطر التسمم الغذائي.

نصائح لتجنب أضرار الكاتيل

لتجنب هذه المخاطر، يقدم أخصائي التغذية العلاجية النصائح التالية:

اختيار الكاتيل عالي الجودة: يُفضل استخدام الغلايات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث أنها أقل عرضة لإطلاق المواد الضارة.

يُفضل استخدام الغلايات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث أنها أقل عرضة لإطلاق المواد الضارة. التنظيف المنتظم: يجب تنظيف الكاتيل بانتظام باستخدام مواد طبيعية مثل الخل الأبيض أو صودا الخبز لإزالة الرواسب والبكتيريا.

يجب تنظيف الكاتيل بانتظام باستخدام مواد طبيعية مثل الخل الأبيض أو صودا الخبز لإزالة الرواسب والبكتيريا. استبدال الكاتيل القديم: في حال ملاحظة تراجع جودة الغلاية أو ظهور علامات التلف، يجب استبدالها فورًا.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بكوب شاي صحي دون التعرض للمخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الكاتيل الكهربائي.