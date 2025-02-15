مشاكل الغدة الدرقية: الأعراض والعلاج

رياض - احمد صلاح - تعد الغدة الدرقية من أهم الغدد الصماء في جسم الإنسان، حيث تقع في الجزء الأمامي من الرقبة وتتكون من فصين متصلين ببعضهما بواسطة برزخ. تلعب هذه الغدة دورًا حيويًا في تنظيم العديد من العمليات الحيوية في الجسم من خلال إفراز هرمون الثيروكسين. ومع ذلك، قد تواجه الغدة الدرقية بعض المشاكل التي تؤثر على صحتك العامة.

علامات تدل على وجود مشاكل في الغدة الدرقية

هناك عدة علامات قد تشير إلى وجود خلل في وظيفة الغدة الدرقية، ومنها:

آلام المفاصل والعضلات.

انتفاخ حول الرقبة.

جفاف وتساقط الشعر.

الإصابة بالإمساك أو الإسهال الشديد.

اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء.

الشعور بالإرهاق المستمر.

تغيرات غير مبررة في الوزن.

القلق والاكتئاب.

أعراض زيادة نشاط الغدة الدرقية

عندما تفرز الغدة الدرقية كميات زائدة من الهرمونات، تظهر أعراض مثل:

فقدان الوزن غير المبرر.

رعشة في اليدين.

سرعة ضربات القلب.

زيادة الشهية.

التعرق المفرط.

الأرق والعصبية.

طرق علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية

يعتمد علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية على عدة طرق، منها:

استخدام الأدوية المضادة للغدة الدرقية.

العلاج باليود المشع.

الجراحة في بعض الحالات.

أعراض نقص نشاط الغدة الدرقية

عندما تكون الغدة الدرقية خاملة ولا تفرز ما يكفي من الهرمونات، تظهر أعراض مثل:

زيادة الوزن غير المبررة.

الشعور بالتعب والخمول.

جفاف الجلد والشعر.

النسيان وصعوبة التركيز.

تغيرات في الصوت.

طرق علاج كسل الغدة الدرقية

علاج كسل الغدة الدرقية بسيط ويتمثل في:

تناول هرمون الثيروكسين البديل بجرعات يحددها الطبيب.

الالتزام بالعلاج مدى الحياة لتعويض النقص الهرموني.

في النهاية، تشخيص وعلاج مشاكل الغدة الدرقية في وقت مبكر يساعد في تجنب المضاعفات الصحية الخطيرة. إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة، يُنصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.