أوراق الكاري: معجزة طبيعية لتنظيم السكر في الدم

فوائد أوراق الكاري في تنظيم السكر في الدم

رياض - احمد صلاح - تعتبر أوراق الكاري من العلاجات الطبيعية الفعّالة التي استخدمت لقرون في العديد من الثقافات، خاصة في الهند. هذه الأوراق، التي تُزرع في المناطق الاستوائية، ليست فقط مكوناً أساسياً في المطبخ الهندي، بل أيضاً علاجاً طبيعياً قوياً لتنظيم مستويات السكر في الدم. تحتوي أوراق الكاري على معادن أساسية مثل الحديد والنحاس والزنك، والتي تساعد في الحفاظ على توازن الجلوكوز في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم أوراق الكاري في تحطيم الكربوهيدرات بشكل طبيعي، مما يسهل عملية تنظيم السكر في الدم ويقلل من الضغط على البنكرياس. هذه الخصائص تجعلها بديلاً طبيعياً ممتازاً للأنسولين، حيث يعتقد أنها أقوى بعشرين مرة في فعاليتها.