إعادة تسخين الملوخية: تحذيرات صحية خطيرة

رياض - احمد صلاح - تعتبر الملوخية من الأطباق الشهيرة في المطابخ العربية، حيث تُحضر كوجبة رئيسية في العديد من المناسبات. ومع ذلك، حذر خبراء التغذية من إعادة تسخين الملوخية بعد طهيها، مؤكدين أن هذه العادة قد تحولها إلى وجبة ضارة بالصحة.

لماذا يُحذر من إعادة تسخين الملوخية؟

أوضح أخصائيو التغذية أن الملوخية تحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات التي تفيد الجسم عند تناولها طازجة. لكن إعادة تسخينها يؤدي إلى تكسير هذه العناصر الغذائية، مما يفقدها قيمتها الغذائية ويجعلها عرضة لنمو البكتيريا الضارة. هذا الأمر يزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك التسمم الغذائي.

الملوخية والسرطان: علاقة خطيرة

وفقًا للدكتورة إيمان الدغريري، تحتوي الملوخية على مادة النترات، التي تتحول إلى مادة النيتروزامين عند تسخينها. تعتبر هذه المادة من السموم الخطيرة التي تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان. لذلك، ينصح بتناول الملوخية طازجة فقط وتجنب إعادة تسخينها للحفاظ على الصحة.

نصائح لتجنب مخاطر الملوخية

لتجنب الأضرار الصحية الناتجة عن إعادة تسخين الملوخية، ينصح الخبراء بتناولها مباشرة بعد الطهي. إذا كانت الكمية كبيرة، يمكن تقسيمها إلى أجزاء صغيرة وتخزينها في الثلاجة دون إعادة تسخينها لاحقًا. كما يُفضل تجنب تسخين الملوخية المجففة، حيث تكون أكثر عرضة لفقدان قيمتها الغذائية.

الخلاصة

على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للملوخية، إلا أن إعادة تسخينها قد يحولها إلى وجبة ضارة. لذلك، يجب الحرص على تناولها طازجة وتجنب إعادة تسخينها للحفاظ على صحتك وتجنب المخاطر الصحية المحتملة.