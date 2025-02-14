خلطات طبيعية لتقشير الجلد الميت وإعادة النضارة للبشرة

رياض - احمد صلاح - تقشير الجلد الميت من الخطوات الأساسية في العناية بالبشرة، حيث يساعد على إزالة الخلايا الميتة المتراكمة، مما يعيد للبشرة حيويتها ونضارتها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التقشير على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة، مما يمنحك مظهرًا مشرقًا وجذابًا. في هذا المقال، سنقدم لكِ وصفات طبيعية وفعالة لتقشير الوجه والجسم، باستخدام مكونات بسيطة وآمنة.

فوائد تقشير الجلد الميت:

تقشير البشرة بشكل منتظم يساعد على تحسين الدورة الدموية، مما يعزز من نعومة الجلد ويجعلها أكثر إشراقًا. كما أنه يزيل الشوائب والجلد الميت الذي قد يؤدي إلى انسداد المسام، مما يسبب ظهور البثور وحب الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التقشير على توحيد لون البشرة وإزالة الاسمرار الناتج عن التعرض للشمس أو التقدم في العمر.

وصفة تقشير الجسم:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من الجلسرين الشفاف.

ماء ورد للعجن.

طريقة التحضير:

في وعاء، اخلطي الترمس المطحون مع الزبادي وزيت الجوجوبا وعصير الليمون والجلسرين. أضيفي ماء الورد تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة. قبل وضع الخلطة، قومي بعمل حمام ساخن لتفتيح مسام الجلد. ضعي الخلطة على الجسم واتركيها لمدة 15 دقيقة. باستخدام اللوفة المغربية، قومي بدعك الخلطة برفق على الجسم. اغسلي الجسم بالماء البارد لإغلاق المسام. أخيرًا، ضعي مرطبًا أو زيت جونسون لترطيب البشرة.

وصفة تقشير الوجه:

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء فاتر.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي القهوة مع السكر. أضيفي قطرات من الماء الفاتر حتى تحصلي على قوام متماسك. اغسلي وجهك بالماء والغسول المناسب، ثم جففيه. ضعي الخلطة على الوجه والرقبة واتركيها لمدة دقيقتين. قومي بدعك الخلطة بحركات دائرية، خاصة في مناطق الأنف والجبين والذقن. اغسلي وجهك بالماء الفاتر. أخيرًا، ضعي ماء الورد لإغلاق المسام.

نصائح هامة:

يفضل تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعيًا، حسب نوع بشرتك.

تجنبي استخدام المقشرات القاسية على البشرة الحساسة.

دائمًا قومي بترطيب البشرة بعد التقشير للحفاظ على نعومتها.

باتباع هذه الوصفات البسيطة، يمكنكِ الحصول على بشرة نضرة ومتوهجة خالية من العيوب. جربيها وشاركينا تجربتك!