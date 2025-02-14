وصفة مورد الخدود الطبيعية من مي عمر

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة مي عمر عن وصفة طبيعية بسيطة لتحضير مورد خدود طبيعي في المنزل، والذي يساعد على إضفاء لون وردي طبيعي على الخدود وتعزيز نضارة البشرة. الوصفة تتكون من مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعناية بالبشرة بشكل طبيعي.

المكونات المطلوبة:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات: في وعاء صغير، ضعي ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. امزجي جيدًا: قلبي المكونات حتى تتجانس وتصبح مثل الخليط السائل. تنظيف البشرة: نظفي وجهك جيدًا باستخدام غسول لطيف لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة. تطبيق الخليط: باستخدام أصابعك أو قطعة قطنية، ضعي الخليط برفق على منطقة الخدود مع التدليك بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية. الانتظار: اتركي الخليط على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة. الشطف: اشطفيه بالماء الفاتر، ثم جففي بشرتك بلطف بمنشفة ناعمة. الترطيب: أخيرًا، ضعي مرطبًا مناسبًا لبشرتك.

فوائد المكونات:

عصير الليمون: يعمل على تفتيح البشرة وإضفاء إشراقة طبيعية.

يعمل على تفتيح البشرة وإضفاء إشراقة طبيعية. العسل: يرطب البشرة ويمنحها نعومة، كما أنه مضاد طبيعي للبكتيريا.

يرطب البشرة ويمنحها نعومة، كما أنه مضاد طبيعي للبكتيريا. زيت الزيتون: يغذي البشرة ويمنحها ليونة، كما يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

نصائح مهمة: