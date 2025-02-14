مشروبات تحميك من خطر الإصابة بالجلطات المفاجئة

رياض - احمد صلاح - تعتبر صحة القلب من الركائز الأساسية للصحة العامة، حيث يلعب الجهاز القلبي الوعائي دورًا محوريًا في الحفاظ على وظائف الجسم الحيوية. ومن المعروف أن العادات الغذائية الصحية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل الجلطات المفاجئة. في هذا الإطار، يوصي خبراء التغذية بتناول مشروبات معينة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة تعمل على تقوية الجهاز القلبي الوعائي وتقليل خطر الإصابة بالجلطات.

1. الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية التي ينصح بها لصحة القلب. فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الشاي الأخضر في خفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات المفاجئة.

2. عصير البرتقال

يعتبر عصير البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، الذي يعمل على تقليل الالتهابات في الجسم ويحمي القلب من تأثيراتها السلبية. كما يحتوي العصير على الألياف الغذائية التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويحسن صحة الأوعية الدموية.

3. عصير الطماطم

يحتوي عصير الطماطم على نسبة عالية من الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض. كما يساعد عصير الطماطم في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات.

4. عصير الرمان

يتميز عصير الرمان باحتوائه على مضادات أكسدة قوية تحمي القلب من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد عصير الرمان في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالجلطات ويعزز صحة القلب بشكل عام.