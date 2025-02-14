صنعي واقي شمس طبيعي في المنزل

تتعرض البشرة يوميًا لأشعة الشمس الضارة، مما يؤدي إلى إسمرارها وظهور التصبغات الداكنة والبقع الغامقة. بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب أشعة الشمس ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط البيضاء، مما يجعل العناية بالبشرة وحمايتها من الشمس أمرًا ضروريًا. ولأن الكريمات الواقية من الشمس المتوفرة في الأسواق غالبًا ما تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب مشاكل للبشرة، نقدم لكِ وصفة طبيعية لصنع واقي شمس منزلي باستخدام مكونات طبيعية آمنة وفعالة.

فوائد واقي الشمس الطبيعي

يتميز واقي الشمس الطبيعي بأنه خالي من المواد الكيميائية الضارة، مما يجعله آمناً لجميع أنواع البشرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكونات الطبيعية المستخدمة في هذه الوصفة تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، خاصة في فصل الشتاء. كما أن هذا الواقي يحمي البشرة من الحروق الشمسية التي قد تسبب ظهور الحبوب الدهنية والبثور، ويقلل من خطر الإصابة بالالتهابات والأمراض الجلدية.

مكونات واقي الشمس الطبيعي

ربع كوب من زيت جوز الهند

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت السمسم

ملعقة صغيرة من الزبادي

ملعقتان صغيرتان من النشا

أربع ملاعق كبيرة من زيت اللافندر

ملعقتان كبيرتان من زيت فيتامين سي

أربع ملاعق كبيرة من زبدة الشيا

ملعقة صغيرة من زيت التوت

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

طريقة التحضير

تحضير المكونات الأساسية: في إناء مقاوم للحرارة، ضعي زبدة الشيا والعسل الأبيض، ثم ضعي الإناء في حمام ماء ساخن حتى تذوب المكونات تمامًا. اتركي الخليط يبرد قليلاً. إضافة المكونات السائلة: أضيفي الزبادي والنشا إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى يتجانس. ثم أضيفي زيت جوز الهند، زيت السمسم، زيت فيتامين سي، وزيت التوت، واستمري في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات. إضافة الزيت العطري: أخيرًا، أضيفي زيت اللافندر واستمري في التقليب حتى تحصلين على خليط متجانس. التخزين: اسكبي الخليط في عبوة محكمة الغلق واحفظيها في الثلاجة لحين الاستخدام.

نصائح للاستخدام