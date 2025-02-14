لصحةٍ عامة وإنجابية سليمة: تعرفي على المتلازمة الأكثر شيوعًا بين النساء وكيفية علاجها

لا بدَ أنكِ سمعتِ، أو شهدتِ، لصديقةٍ أو زميلةٍ لكِ عانت وتعاني من مشكلة المبيض متعدد التكيسات؛ والتي أثرت بشكلٍ سيء على صحتها الإنجابية أو اضطرابات هرموناتها.

متلازمة المبيض متعدد الكيسات (أو التكيسات) PCOS دوت الخليج واحدةٌ من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا لدى النساء في سن الإنجاب، وتؤثر على حوالي 15-20% من السيدات. تتميز هذه المتلازمة بوجود أكياسٍ متعددة على المبيضين واضطراباتٍ هرمونية، تؤدي إلى مشاكل مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، وارتفاع مستويات الأندروجينات، وزيادة الوزن، ومقاومة الأنسولين، مما قد يُسبَب صعوبةً في الحمل أو العقم المؤقت.

وحده الطبيب المختص قادرٌ على كشف الإصابة بهذه المتلازمة وعلاجها بالطرق المناسبة، وهي بالتأكيد مشكلةٌ لها حلولٌ جذرية وفعالة خاصةً في ظل التطور الطبي الذي يشهده عصرنا الحالي.

الدكتور أحمد عبد الكريم علي أخصائي الأمراض النسائية والتوليد في المستشفى الدولي الحديث

قد تتساءلين عزيزتي عن أسباب وأعراضها هذه المتلازمة، وتأثيرها على الصحة العامة العامة والخصوبة عند النساء وأفضل طرق العلاج المتاحة؛ وقد ينتابكِ الشك في احتمال إصابتكِ أو إصابة ابنتكِ بهذه المتلازمة. لذا تحدثنا إلى الدكتور أحمد عبد الكريم علي، أخصائي الأمراض النسائية والتوليد في المستشفى الدولي الحديث، والذي أطلعنا على كافة المعلومات المتعلقة بهذه المتلازمة، لتوعية قارئاتنا وتحسين جودة حياتهنَ.

ما دوت الخليج متلازمة المبيض متعدد الكيسات؟

متلازمة المبيض متعدد الكيسات أو متلازمة شتاين-ليفينثال، دوت الخليج حالةٌ مرضية تتميز بوجود أكياسٍ صغيرة متعددة على المبيضين، وليس كيسًا واحدًا فقط. وهو اضطرابٌ شائع بنسبة 15-20% بين النساء، أي أن كل واحدةٍ من بين كل خمس إلى سبع سيدات، تعاني منه.

ما دوت الخليج أسباب متلازمة المبيض متعدد الكيسات؟

الحقيقة أن الأسباب الدقيقة لهذه المتلازمة غير معروفة تمامًا، ولكن هناك اعتقادٌ سائد بأن العوامل الوراثية واضطرابات الغدد الصماء قد تلعب دورًا مهمًا في الإصابة. وعادةً ما يتم التشخيص وفق معايير روتردام الثلاثية، التي تشمل عدم انتظام الدورة الشهرية، ارتفاع الأندروجينات، ووجود تكيَسات على المبيضين.

هل لكِ أن تُطلعنا على أبرز أعراض هذه المتلازمة؟

يمكن تلخيص بعض أبرز علامات أو أعراض متلازمة المبيض متعدد التكيسات بما يلي:

1. غياب الدورة الشهرية أو قلة الطمث.

2. اضطرابات الدورة الشهرية وعدم انتظامها.

3. ارتفاع مستويات الأندروجينات، مما يؤدي إلى نمو شعر ٍزائد (الشعرانية) في أماكن غير مألوفة مثل الوجه والصدر؛ حب الشباب المستمر؛ خشونة الصوت؛ تساقط شعر الرأس بنمطٍ ذكوري؛ وزيادة الوزن، خاصةً في منطقة البطن (السُمنة الحشوية).

كيف تقومون بتشخيص الإصابة بمتلازمة PCOS؟

زيادة الوزن سببٌ رئيسي لهذه المتلازمة وفقدانه يساعد في التخلص منها

عادةً ما يكون التشخيص باستخدام التصوير بالأمواج فوق الصوتية (الإيكو). وعند إجراء التصوير بالأمواج فوق الصوتية، نلاحظ تضخم المبيض؛ إذ قد يصل حجمه أحيانًا إلى 10-12 سم. كما يظهر عددٌ متزايد من الجُريبات الصغيرة يتراوح بين 12-20 جُريبًا لكل مبيض. من المهم التمييز بين متلازمة المبيض متعدد الكيسات والمبيض متعدد الكيسات غير المصحوب باضطراباتٍ هرمونية، حيث يمكن أن تكون الأخيرة حالةً طبيعية لدى بعض النساء، خصوصًا النحيلات ولكن بنسبةٍ أقل.

ما دوت الخليج علاقة متلازمة المبيض متعدد الكيسات بالسُمنة ومقاومة الأنسولين؟

غالبًا ما تكون هذه المتلازمة مرتبطةً بالسُمنة ومقاومة الأنسولين، حيث يؤدي ارتفاع الأنسولين في الدم إلى زيادة إنتاج التوستوستيرون والإيسترون، ما يُسبَب زيادة سماكة بطانة الرحم؛ انخفاض مستوى الهرمون المُحفز للجُريبات (FSH)، ما يُعطل الإباضة؛ وتأخر الحمل أو العقم المؤقت الذي قد يحتاج إلى علاج.

كما قد نشهد بعض الهرمونات المرتفعة والمنخفضة في متلازمة المبيض مُتعدد الكيسات؛ والهرمونات التي ترتفع دوت الخليج LH (الهرمون اللوتيني)؛ الأندروجينات (التوستوستيرون وديهدروتستوستيرون – DHT)؛ الإيسترون (نوع من الإستروجين) والأنسولين. في حين تشهد هرمونات البروجسترون؛ الهرمون المُحفز للجُريبات (FSH) والكوليسترول الجيد (HDL) إلى الانخفاض جراء الإصابة بهذه المتلازمة.

مع الإشارة إلى أن ارتفاع مستوى التوستوستيرون إلى 150-200 نانوغرام/ديسيلتر، قد يؤدي لحدوث شعرانيةٍ خفيفة إلى متوسطة، بينما زيادة مقاومة الأنسولين تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبةً بسبب الاضطرابات الهرمونية المتعددة.

ما دوت الخليج أفضل طرق علاج متلازمة المبيض متعدد الكيسات؟

يعتمد العلاج بشكلٍ أساسي على شدة الأعراض، وأهداف المريضة (مثل فقدان الوزن أو الحمل).

إنما وبصورةٍ عامة، يمكن علاج هذه المتلازمة بالطرق التالية:

1. فقدان الوزن: عبر اتباع نظامٍ غذائي منخفض الكربوهيدرات والسكريات المُكررة، مع ممارسة الرياضة لمدة 30-45 دقيقة، من 3 إلى 5 مرات أسبوعيًا.

2. استخدام الميتفورمين: وهو دواءٌ يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى تحسين عملية الأيض وفقدان الوزن التدريجي.

3. تنظيم الدورة الشهرية: عن طريق علاجٍ هرموني يحتوي على البروجسترون لاستعادة التوازن الهرموني.

4. تحفيز الإباضة باستخدام مُثبطات الأروماتاز: مثل ليتروزول، والتي تعمل على تقليل مستوى الإستروجين المحيط بالمبيض، مما يساعد على تنشيط الإباضة وتحسين فرص الحمل.

من الضروري استشارة طبيب مختص لوضع خطة علاجية مناسبة وفقًا لحالة كل مريضةٍ الفردية. ومع العلاج المناسب وتغييرات نمط الحياة، يمكن لمعظم النساء المُصابات بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات التحكم في الأعراض وتحسين جودة حياتهنَ بشكل كبير.

أسئلة سريعة وإضافية حول متلازمة المبيض متعدد الكيسات

هل يحدث تكيًس المبايض في سن المراهقة؟

يمكن أن نشاهد تكيَس المبايض في سن المراهقة وهو شائع في هذا السن؛ خاصةً عند وجود بدانة مرافقة أو تاريخ عائلي للإصابة.

ما الفرق بين PCO وPCOS؟

متلازمة المبيض متعدد الكيسات قد تؤخر الإنجاب لكن طرق العلاج المتاحة تحول دون ذلك

بالنسبه لظاهرة المبيض متعدد الكيسات، فإنها ظاهرةٌ تُكتشف صدفة عند إجراء فحص الإيكو أو الألترا ساوند؛ وتتميز بوجود مجموعةٍ من الكيسات أو الجُريبات الصغيرة على قشرة المبيض دون أن تترافق مع أي اضطراباتٍ هرمونية أخرى. وفي هذه الحالة، يكون علاجها بسيط من خلال الحمية والأدوية والمراقبة الطبية.

المشكلة التي ينبغي الحذر منها دوت الخليج تناذر المبيض متعدد الكيسات؛ والذي يُكشف عنه نتيجة زيادة حجم المبيض (قد يصل أحيانًا إلى 10 سنتم). وغالبًا ما يكون ثنائي جانب المبيضين، ويترافق مع اضطراباتٍ هرمونيه منها زياده التوستستيرون ووجود الشعرانية وحب الشباب والبدانة. تُشخص هذه المشكلة ضمن معايير محددة، تتمحور حول اضطرابٍ هرموني مرافق لوجود الكيسات؛ ويمكن العلاج بالمراحل المبكرة دوائيًا. أما في الحالات الشديدة، فيكون العلاج عن طريق التثقيب والتنظير وإعاده التوازن الهرموني؛ والاهم هو إنقاص وزن السيدة، مع الإشارة إلى أن تناذر المبيض متعدد الكيسات يمكن أن نشهده لدى المراه المتزوجة والعزباء.

كيف أعرف أنني مصابة بهذه المتلازمة؟

يترافق المبيض المتعدد الكيسات مع مجموعةٍ من الاعراض أو العلامات، التي قد تكون موجودةً بالكامل أو بشكلٍ جزئي؛ وتكون واضحةً أكثر عند النساء البدينات. تترافق هذه المتلازمة دائمًا مع وجود شعرٍ في الوجه والذقن خاصةً، أو حول الحلمتين، بالإضافة إلى اضطراباتٍ في الدورة الشهرية، وتساقط الشعر. وعند إجراء فحص الألترا ساوند، يمكننا ملاحظة أكثر من عشرة جُريبات على وجه المبيض. هذه الحاله قد تؤدي إلى تأخر الإنجاب.

متى تكون تكيَسات المبيض خطيرة؟

إذا كان هناك كيسة بالمبيض خطيرة أو يزداد حجمها بسرعة، إو إذا تحولت إلى كيسة نازفة أو ازداد حجمها بشكلٍ مفاجئ؛ هنا يجب المراقبة الدقيقة، خصوصًا في حال ترافقت مع اضطراباتٍ هرمونية، فهذا موشر إلى وجود المبيض متعدد الكيسات. وفي هذه الحالات يجب زيارة الطبيب والتشخيص الصحيح واعطاء العلاج المناسب حسب الحالة.

إذا كانت الكيسات غير منتظمة الحواف، عليكِ إجراء تحاليل إضافية لنفي أو تأكيد وجود ورمٍ غير حميد.

هل حب الشباب دليلٌ على تكيَس المبايض؟

قد تترافق ظاهرة حب الشباب مع ظاهرة كيسات المبيض، ولكنها ليست مؤشرًا لوحدها؛ إذ قد تكون نتيجة مرضٍ جلدي أو حالة إنتانية، وفي هذه الحالة يجب استشارة طبيب جلدية.

هل متلازمة المبيض متعدد الكيسات تزيد حجم البطن والثدي وتؤثر على البشرة؟

في الحقيقة، قد يرتفع هرمون الأندروجين ويحدث تكدسٌ للدهون في منطقة البطن. أما الثديين، فقد يكونان غير منتظمين، وحجمهما يكون صغيرًا بحسب الدراسات. لكن هذه التغيرات لا تترافق دائمًا مع ظاهرة تعدد الكيسات على المبيض؛ والتغيرات التي تظهر لجهة البشرة الدهنية وزيادة حب الشباب والشعرانية وغيرها، تحصل نتيجة الاضطراب الهرموني في ظاهرة المبيض المتعدد الكيسات.