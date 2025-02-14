وصفة زيت الزيتون والموز لبشرة ناعمة في 3 أيام

رياض - احمد صلاح - تعرفي على فوائد هذا المزيج السحري، وطريقة تحضيره خطوة بخطوة للحصول على بشرة متألقة دون مكياج!
فوائد زيت الزيتون والموز للبشرة
- ترطيب عميق: يحافظ على رطوبة البشرة بفضل تركيبته الطبيعية.
- تفتيح طبيعي: يساعد في التخلص من التصبغات وتوحيد لون البشرة.
- محاربة التجاعيد: غني بالكولاجين الطبيعي ومضادات الأكسدة.
- علاج خشونة البشرة: فعال للركب، الأكواع، واليدين.
طريقة التحضير
اهرسي الموز، أضيفي زيت الزيتون والعسل، ثم ضعيه على البشرة لمدة 30 دقيقة. كرري العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج!