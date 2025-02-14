وصفة زيت الزيتون والموز لبشرة ناعمة في 3 أيام

رياض - احمد صلاح - تعرفي على فوائد هذا المزيج السحري، وطريقة تحضيره خطوة بخطوة للحصول على بشرة متألقة دون مكياج!

فوائد زيت الزيتون والموز للبشرة

ترطيب عميق: يحافظ على رطوبة البشرة بفضل تركيبته الطبيعية.

يحافظ على رطوبة البشرة بفضل تركيبته الطبيعية. تفتيح طبيعي: يساعد في التخلص من التصبغات وتوحيد لون البشرة.

يساعد في التخلص من التصبغات وتوحيد لون البشرة. محاربة التجاعيد: غني بالكولاجين الطبيعي ومضادات الأكسدة.

غني بالكولاجين الطبيعي ومضادات الأكسدة. علاج خشونة البشرة: فعال للركب، الأكواع، واليدين.

طريقة التحضير

اهرسي الموز، أضيفي زيت الزيتون والعسل، ثم ضعيه على البشرة لمدة 30 دقيقة. كرري العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج!