صحة

وصفة زيت الزيتون والموز لبشرة ناعمة في 3 أيام

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وصفة زيت الزيتون والموز لبشرة ناعمة في 3 أيام

رياض - احمد صلاح - تعرفي على فوائد هذا المزيج السحري، وطريقة تحضيره خطوة بخطوة للحصول على بشرة متألقة دون مكياج!

 فوائد زيت الزيتون والموز للبشرة

  • ترطيب عميق: يحافظ على رطوبة البشرة بفضل تركيبته الطبيعية.
  • تفتيح طبيعي: يساعد في التخلص من التصبغات وتوحيد لون البشرة.
  • محاربة التجاعيد: غني بالكولاجين الطبيعي ومضادات الأكسدة.
  • علاج خشونة البشرة: فعال للركب، الأكواع، واليدين.

 طريقة التحضير

اهرسي الموز، أضيفي زيت الزيتون والعسل، ثم ضعيه على البشرة لمدة 30 دقيقة. كرري العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج!

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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