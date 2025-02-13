6 عادات خاطئة تسبب اصفرار الأسنان

إذا كان لون أسنانك يميل إلى الأصفر، عليك مراجعة ما تفعله على مدار يومك، لأن هناك عادات خاطئة قد تتسبب في اصفرار الأسنان.

في التقرير التالي نستعرض أبرز العادات الخاطئة التي تسبب اصفرار الأسنان، وفقًا لموقع "Prevention"..

1- الإفراط في استعمال غسول الفم

لا خلاف على فعالية غسول الفم في تنظيف الأسنان وقتل البكتيريا، ولكن يجب استعماله باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يتسبب في اصفرار الأسنان، خاصةً إذا كان يحتوي على نسبة عالية من الأحماض.

2- تناول الكثير من الفواكه الحمضية

رغم القيمة الغذائية العالية للفواكه الحمضية، مثل البرتقال واليوسفي، احرص على عدم الإفراط فيها، مع ضرورة شرب الماء بعد تناولها، لاحتوائها على نسبة عالية من الأحماض، التي قد تتسبب في اصفرار الأسنان، نتيجة لتآكل طبقة المينا التي تغلف سطحها الخارجي.

3- شرب الشاي والقهوة بكثرة

لا شك أن القهوة من المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، لكنها تفقد الأسنان لونها الطبيعي، إذا تم تناولها بكمية تتراوح بين 2 و3 فناجين يوميًا، لسهولة ترسبها في مسام طبقة المينا.

4- التدخين

لا يؤثر التدخين على صحة القلب والرئتين فقط، بل يضر أيضًا بصحة الفم، لأن المواد الكيميائية الموجودة في تبغ تلتصق بطبقة المينا، مما يسبب اصفرار الأسنان.علاوة على ذلك، يزيد التدخين من خطر الإصابة بجفاف الفم وأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

5- إهمال تنظيف الأسنان

عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان يتسبب في اصفرارها، نتيجة لتراكم البلاك على طبقة المينا. لذلك لا بد من استعمال الفرشاة والمعجون والخيط الطبي.

6- تفريش الأسنان بعنف

تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعنف لا يساهم في الحصول على تجربة أكثر نظافة، بل يتسبب في تآكل طبقة المينا وإصابة اللثة بالجروح والالتهابات.