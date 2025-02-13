سر لشد تجاعيد الوجه وتفتيح البشرة

رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة البقدونس والنشا من أفضل الوصفات الطبيعية لشد تجاعيد الوجه وتفتيح البشرة. هذه المكونات البسيطة توفر نتائج مذهلة في تحسين مظهر البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة.

المكونات:

جلسرين سائل

كريم مرطب للجلد (مثل بانثينول)

نشا

زيت جوز الهند

بقدونس مفروم

فيتامين د في هيئة كبسولات

زيت زيتون

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب، اخلطي الكريم المرطب مع الجلسرين. أضيفي زيت جوز الهند وقلبي المزيج حتى يصبح قوامه كريميًا. في وعاء آخر، اخلطي البقدونس المفروم مع النشا وزيت الزيتون. أضيفي كبسولة فيتامين د إلى الخليط وقلبي جيدًا. امزجي الخليطين معًا حتى تحصلي على قوام متجانس. طبقيه على الوجه والمناطق المراد تفتيحها واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة:

تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

تفتيح البشرة وإزالة التصبغات.

ترطيب البشرة وتقليل التجاعيد.

تحسين إنتاج الكولاجين.

مكافحة حب الشباب والجذور الحرة.

وصفة البقدونس وكريم نيفيا لتفتيح البشرة:

لتحضير وصفة سريعة لتفتيح البشرة، اخلطي ملعقتين من كريم نيفيا مع ملعقة من عصير الليمون، ملعقة من البقدونس المطحون، ملعقتين من الدقيق، وملعقة من النشا. طبقيه على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله.

استمتعي ببشرة مشرقة ومشدودة باستخدام هذه الوصفات الطبيعية الفعالة.